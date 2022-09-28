Как заработать на девальвации турецкой лиры?

Источник материала: ИноСМИ

Курс USDTRY в этом году вырос на 40%, и текущая рыночная конъюнктура сигнализирует о продолжении тренда. Почему американский доллар сильно растет к турецкой лире? Почему турецкие финансовые власти своими действиями способствуют девальвации лиры? Обсудим данные вопросы более подробно.

В этом году американский доллар демонстрирует сильный рост по отношению ко многим своим конкурентам. Укрепление доллара началось весной, когда Федеральная резервная система повысила учетную ставку на 0,25% впервые с декабря 2018 года. Это был ответ американских монетарных властей на высокую инфляцию в экономике. Для монетарного регулятора комфортный уровень инфляции составляет 2-2,5%, а к этому времени инфляция достигла уровня 8,5%.

Далее ФРС США продолжила активное повышение процентных ставок и в мае увеличила показатель на 0,75%, а на заседаниях в июне, июле и сентябре ставка была повышена на 0,75%. Сейчас ставка составляет 3,25% и к концу года показатель будет повышен до 4,5%. По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, монетарным властям следует твердо бороться с ростом цен, чтобы не допустить повторения событий начала 1980-х годов, когда инфляция в Соединенных Штатах практически достигла отметки 20%. Рост процентных ставок ФРС оказывает благоприятное влияние на курс доллара.

Еще одним позитивным фактором для доллара является сокращение казначейских облигаций на балансе ФРС США. На такие меры монетарные власти пошли в июне, поскольку сокращение активов вместе с повышением процентных ставок приводит к снижению инфляции в среднесрочной перспективе. Для курса доллара это также благоприятный сигнал, поскольку продажа казначейских облигаций сокращает профицит долларовой ликвидности в банковской системе, что всегда приводит к укреплению американской валюты. ФРС США пообещала активно сокращать свой пакет казначейских облигаций в ближайшие месяцы.

Что касается ситуации в Турции, то там при инфляции 80% ставка Центробанка составляет 12%, что приводит к масштабному оттоку капитала из страны. Чтобы не допустить оттока капитала требуется поднять ставку выше 80%, но финансовые власти не хотят идти на такой сценарий, поскольку он может спровоцировать сильную рецессию в экономике.

Таким образом, на рынке сейчас сложились благоприятные факторы для укрепления доллара и негативные факторы для турецкой лиры. Мы ожидаем продолжение восходящего тренда в валютной паре USDTRY и роста котировок к отметке 20.00.