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Как заработать на девальвации турецкой лиры?

28.09.2022 11:33 — Новости Экономики | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Курс USDTRY в этом году вырос на 40%, и текущая рыночная конъюнктура сигнализирует о продолжении тренда. Почему американский доллар сильно растет к турецкой лире? Почему турецкие финансовые власти своими действиями способствуют девальвации лиры? Обсудим данные вопросы более подробно.

В этом году американский доллар демонстрирует сильный рост по отношению ко многим своим конкурентам. Укрепление доллара началось весной, когда Федеральная резервная система повысила учетную ставку на 0,25% впервые с декабря 2018 года. Это был ответ американских монетарных властей на высокую инфляцию в экономике. Для монетарного регулятора комфортный уровень инфляции составляет 2-2,5%, а к этому времени инфляция достигла уровня 8,5%.

Как заработать на девальвации турецкой лиры?


Далее ФРС США продолжила активное повышение процентных ставок и в мае увеличила показатель на 0,75%, а на заседаниях в июне, июле и сентябре ставка была повышена на 0,75%. Сейчас ставка составляет 3,25% и к концу года показатель будет повышен до 4,5%. По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, монетарным властям следует твердо бороться с ростом цен, чтобы не допустить повторения событий начала 1980-х годов, когда инфляция в Соединенных Штатах практически достигла отметки 20%. Рост процентных ставок ФРС оказывает благоприятное влияние на курс доллара.

Как заработать на девальвации турецкой лиры?


Еще одним позитивным фактором для доллара является сокращение казначейских облигаций на балансе ФРС США. На такие меры монетарные власти пошли в июне, поскольку сокращение активов вместе с повышением процентных ставок приводит к снижению инфляции в среднесрочной перспективе. Для курса доллара это также благоприятный сигнал, поскольку продажа казначейских облигаций сокращает профицит долларовой ликвидности в банковской системе, что всегда приводит к укреплению американской валюты. ФРС США пообещала активно сокращать свой пакет казначейских облигаций в ближайшие месяцы.

Как заработать на девальвации турецкой лиры?


Что касается ситуации в Турции, то там при инфляции 80% ставка Центробанка составляет 12%, что приводит к масштабному оттоку капитала из страны. Чтобы не допустить оттока капитала требуется поднять ставку выше 80%, но финансовые власти не хотят идти на такой сценарий, поскольку он может спровоцировать сильную рецессию в экономике.

Таким образом, на рынке сейчас сложились благоприятные факторы для укрепления доллара и негативные факторы для турецкой лиры. Мы ожидаем продолжение восходящего тренда в валютной паре USDTRY и роста котировок к отметке 20.00.

 
 
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