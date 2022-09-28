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Семья купила старый дом после пожара и превратила его в уютное жилье. Съездили к ним в гости

29.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Пять лет назад Инна с мужем купили старый дом в Полоцке. Состояние у постройки было плачевное – часть дома пострадала от пожара. Тем не менее, супруги решили: «надо брать». Ремонт ребята старались делать своими руками, многому учились в процессе. А еще пара придерживается принципа, что уют в доме можно создать с минимальными затратами. Инна сама шьет шторы и салфетки, реставрирует старую мебель, научилась вязать ковры. Обо всех трудностях на пути к мечте о собственном доме – в нашем репортаже.

Семья купила старый дом после пожара и превратила его в уютное жилье. Съездили к ним в гости

Инна рассказывает, что они приобрели дом за 20 тысяч долларов.

– Многие спрашивали, почему вы купили именно этот дом. Ведь за те же деньги могли взять участок и построить самостоятельно. Я отвечаю, что мы хотели дом именно в этом районе. Эта часть Полоцка находится вроде бы и в городе, а вроде и загородом. Близко – магазины, сады, школы. Поэтому, учитывая, что в этом районе участки дорогостоящие, наш вариант показался нам оптимальным. Теперь я понимаю, что мало кто на это бы согласился. Ведь дом был обгоревшим с одной стороны.

Супругам достался старый дом, возведенный в 50-х годах прошлого века. Площадь дома составляла 100 «квадратов»: поровну на первый и второй этажи. Многое в доме было покосившееся, но были и плюсы: после пожара бывший хозяин возвел второй этаж и покрыл его крышей. Также в доме был газ, а для семьи это было в приоритете.

Вначале ребята убрали пострадавшие части, треть дома пришлось переложить блоками, затем – подлили фундамент по периметру и пристроили террасу. Также дом обшили.

Сразу жить в доме семья не решилась – использовали постройку как дачу. К тому же, в голове в Инны была уютная картинка, которую хотелось воплотить.

Семья купила старый дом после пожара и превратила его в уютное жилье. Съездили к ним в гости

– Я хотела больше натуральных материалов: дерево, лен, что-то плетеное, что-то керамическое. Многое тут делалось своими руками. Шторы и подушки пошила, ковры связала. Ручная работа стоит дорого, а так сам себе связал – то и дешевле. Я вообще очень увлекаюсь декорированием. Вот люди тыквы выращивают, чтобы есть, а я – для декора.

Инна показывает отреставрированный книжный шкаф. Первоначально муж хотел его выбросить, но женщина его остановила. Теперь супруг уже знает, что в итоге получится «красиво» и не боится экспериментов.

Семья купила старый дом после пожара и превратила его в уютное жилье. Съездили к ним в гости

Сейчас дом еще находится в процессе ремонта, но супруги решили не откладывать переезд и вместе с дочкой и собакой уже обживают квадратные метры. Сейчас здесь идет ремонт второго этажа.

А вот сердце дома – гостиная с кухней – уже готовы. Ребята все тут делали своими руками. У специалистов заказывали только кухню. Причем, и ту проектировали сами.

– Мы старались все делать бюджетно. Получилось и красиво, и не за огромные деньги.

За время ремонта Инна нашла себя в вязании ковров крючком. Для этого она прошла онлайн-курсы. Один ковер она может связать за 2 недели. Вместе с мужем они сделали и каркасный пуфик.

Участок у дома – небольшой: всего 5,5 сотки. Однако тут поместилось все, что нужно для комфортной жизни: газон, детский домик, место под баню, небольшой огородик, бассейн и батут.

Семья купила старый дом после пожара и превратила его в уютное жилье. Съездили к ним в гости

Более подробно обо всем этом смотрите в видео:

 
 
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Пять лет назад Инна с мужем купили старый дом в Полоцке. Состояние у постройки было плачевное – часть дома пострадала от пожара. Тем не менее, супруги решили: «надо...
 
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