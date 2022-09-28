Семья купила старый дом после пожара и превратила его в уютное жилье. Съездили к ним в гости

Инна рассказывает, что они приобрели дом за 20 тысяч долларов.

– Многие спрашивали, почему вы купили именно этот дом. Ведь за те же деньги могли взять участок и построить самостоятельно. Я отвечаю, что мы хотели дом именно в этом районе. Эта часть Полоцка находится вроде бы и в городе, а вроде и загородом. Близко – магазины, сады, школы. Поэтому, учитывая, что в этом районе участки дорогостоящие, наш вариант показался нам оптимальным. Теперь я понимаю, что мало кто на это бы согласился. Ведь дом был обгоревшим с одной стороны.

Супругам достался старый дом, возведенный в 50-х годах прошлого века. Площадь дома составляла 100 «квадратов»: поровну на первый и второй этажи. Многое в доме было покосившееся, но были и плюсы: после пожара бывший хозяин возвел второй этаж и покрыл его крышей. Также в доме был газ, а для семьи это было в приоритете.