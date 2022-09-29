Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

Источник материала: realt.by

Этот необычный дом расположен в поселке Колодищи, что совсем недалеко от Минска. Со стороны дороги постройка с глухой стеной не привлекает к себе внимания, а вот тех, кто попадет внутрь, ожидает настоящий сюрприз. Дело в том, что одна из стен коттеджа — полностью стеклянная. Замысел архитектора воплощен благодаря прочным алюминиевым профилям « АЛЮТЕХ» . О том, как живется в доме со стеклянным фасадом, чем он обогревается и насколько комфортен — в нашем материале.



За стеклянной стеной - просторная терраса Архитектор и хозяин коттеджа Алексей Дайнеко рассказывает о своей задумке так: хотелось максимально открыть великолепный вид на лес, но при этом не нарушить приватность обитателей дома.

В итоге наружная бетонная стена стала полностью глухой, а та, что выходит во внутренний двор, — полностью прозрачной. В будущем фасад, который выходит на улицу, должен вообще слиться с окружающим ландшафтом — его, как и кровлю, планируют увить плющом. Что касается прозрачной стены, то благодаря выбранной ориентации строения, вся семья из четырех человек надежно скрыта от любопытных глаз.





Сразу за стеклянной стеной обустроена просторная деревянная терраса, на которой родители и дети могут собраться вместе для завтрака, обеда или вечерних посиделок с чаем. Вид с террасы открывается прекрасный — дом стоит на опушке березового леса. Тот же самый живописный пейзаж можно наблюдать и из дома. Двухэтажный витраж, в принципе, появился в коттедже именно для этого. Для воплощения в жизнь своих замыслов архитектор выбрал алюминиевые профили «АЛЮТЕХ» . Именно они за счет высокой прочности металла без проблем держат тяжелые стеклопакеты большой площади. При этом сами профили тонкие — благодаря этому стена не выглядит массивной, а виду на лес ничего не мешает.





— При выборе материала для остекления я сразу же остановился на алюминии, потому что только он позволял в точности воплотить то, что я задумал. К примеру, тот же пластик не способен выдержать стеклопакеты таких размеров. Либо мне пришлось бы использовать очень громоздкие профили, а такой вариант нам не подходил. Выбрав же алюминий, мы получили чистый проем без лишних конструктивных элементов, — поясняет Алексей.

"Устраиваем киносеансы, используя проектор и белую стену" Внутри дома — своя атмосфера. Замечаем вокруг много антикварных вещей и необычных предметов интерьера. Многие из них хозяева привезли из путешествий по Европе.





Конечно, самое востребованное место в гостиной — импровизированный диван с уютными подушками, сидя на котором можно любоваться природой за стеклом. — Когда погода не благоприятствует прогулкам, мы организуем в доме киносеансы. Для этого используем проектор и белую стену в гостиной. Получается очень круто. Особенно когда за окном идет дождь, — рассказывает хозяин.





В стеклянной стене предусмотрены две алюминиевые двери. Одна из них служит окном, которое в хорошую погоду хозяева оставляют открытым настежь, чтобы проветрить помещение.





Расскажем о самом доме. При общей площади около 70 «квадратов» (длина дома — 13 метров, ширина — 4 метра) в коттедже удалось создать пространство, комфортное для жизни целой семьи. На первом этаже разместились кухня-гостиная, детская и санузел. Здесь же находятся и все шкафы. Они, как и холодильник, — встроенные.

Второй этаж представляет собой «парящую» приватную зону — тут находится спальня родителей.





Отметим, что компактный коттедж размещен на весьма просторном участке. Почему же архитектор не стал строить дом на 300-400 «квадратов»? — Мы с семьей очень часто ездим в разные страны, бываем в интересных местах и со временем стали понимать, что для нашего образа жизни такой формат и размер жилья подходит идеально. Несмотря на то, что зимой здесь тоже комфортно, мы планируем эксплуатировать дом в основном летом, — отмечает Алексей.

Как отапливается дом и насколько в нем тепло? Задумываясь о панорамном остеклении, некоторые собственники сомневаются в том, не будет ли в доме холодно «минусовыми» зимними вечерами? Из-за опасений замерзнуть некоторые хозяева отдают предпочтение глухим стенам из кирпича, дерева или бетона.

Алексей готов поспорить со скептиками — ведь в его доме всегда комфортная температура. Это достигается за счет отопления газом, теплых полов и мощных конвекторов на первом и втором этажах. Еще один секрет – расположение дома. Архитектор «поставил» его на участке таким образом, чтобы все комнаты целый день были освещены солнцем.

Ну и конечно, важную роль в сохранении тепла играет правильный выбор алюминиевых профилей для остекления. Так, основанием стеклянного фасада стала стоечно-ригельная серия ALT F50 от "АЛЮТЕХ". Ее особенность — специальный вспененный термомост и EPDM-уплотнители. Эта система обеспечивает комфортный уровень тепло- и звукоизоляции. Энергоэффективными являются также интегрированное окно на втором этаже и двери. В этом случае была применена система ALT W72 того же бренда. Теплоизоляция в ней достигается за счет использования в профилях терморазрыва и вспененных вставок, а герметичность конструкций обеспечивают уплотнители из EPDM.



