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Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

29.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот необычный дом расположен в поселке Колодищи, что совсем недалеко от Минска. Со стороны дороги постройка с глухой стеной не привлекает к себе внимания, а вот тех, кто попадет внутрь, ожидает настоящий сюрприз. Дело в том, что одна из стен коттеджа  полностью стеклянная. Замысел архитектора воплощен благодаря прочным алюминиевым профилям  «АЛЮТЕХ». О том, как живется в доме со стеклянным фасадом, чем он обогревается и насколько комфортен  в нашем материале.

Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

За стеклянной стеной - просторная терраса

Архитектор и хозяин коттеджа Алексей Дайнеко рассказывает о своей задумке так: хотелось максимально открыть великолепный вид на лес, но при этом не нарушить приватность обитателей дома.

В итоге наружная бетонная стена стала полностью глухой, а та, что выходит во внутренний двор, — полностью прозрачной. В будущем фасад, который выходит на улицу, должен вообще слиться с окружающим ландшафтом — его, как и кровлю, планируют увить плющом.

Что касается прозрачной стены, то благодаря выбранной ориентации строения, вся семья из четырех человек надежно скрыта от любопытных глаз.


Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

Сразу за стеклянной стеной обустроена просторная деревянная терраса, на которой родители и дети могут собраться вместе для завтрака, обеда или вечерних посиделок с чаем. Вид с террасы открывается прекрасный — дом стоит на опушке березового леса.

Тот же самый живописный пейзаж можно наблюдать и из дома. Двухэтажный витраж, в принципе, появился в коттедже именно для этого. Для воплощения в жизнь своих замыслов архитектор выбрал алюминиевые профили «АЛЮТЕХ». Именно они за счет высокой прочности металла без проблем держат тяжелые стеклопакеты большой площади. При этом сами профили тонкие — благодаря этому стена не выглядит массивной, а виду на лес ничего не мешает.


Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

— При выборе материала для остекления я сразу же остановился на алюминии, потому что только он позволял в точности воплотить то, что я задумал. К примеру, тот же пластик не способен выдержать стеклопакеты таких размеров. Либо мне пришлось бы использовать очень громоздкие  профили, а такой вариант нам не подходил. Выбрав же алюминий, мы получили чистый проем без лишних конструктивных элементов, — поясняет Алексей.

"Устраиваем киносеансы, используя проектор и белую стену"

Внутри дома — своя атмосфера. Замечаем вокруг много антикварных вещей и необычных предметов интерьера. Многие из них хозяева привезли из путешествий по Европе.


Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

Конечно, самое востребованное место в гостиной — импровизированный диван с уютными подушками, сидя на котором можно любоваться природой за стеклом.

— Когда погода не благоприятствует прогулкам, мы организуем в доме киносеансы. Для этого используем проектор и белую стену в гостиной. Получается очень круто. Особенно когда за окном идет дождь, — рассказывает хозяин. 


Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

В стеклянной стене предусмотрены две алюминиевые двери. Одна из них служит окном, которое в хорошую погоду хозяева оставляют открытым настежь, чтобы проветрить помещение.


Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

Расскажем о самом доме. При общей площади около 70 «квадратов» (длина дома — 13 метров, ширина — 4 метра) в коттедже удалось создать пространство, комфортное для жизни целой семьи. На первом этаже разместились кухня-гостиная, детская и санузел. Здесь же находятся и все шкафы. Они, как и холодильник, — встроенные.

Второй этаж представляет собой «парящую» приватную зону — тут находится спальня родителей.


Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

Отметим, что компактный коттедж размещен на весьма просторном участке. Почему же архитектор не стал строить дом на 300-400 «квадратов»?

— Мы с семьей очень часто ездим в разные страны, бываем в интересных местах и со временем стали понимать, что для нашего образа жизни такой формат и размер жилья подходит идеально. Несмотря на то, что зимой здесь тоже комфортно, мы планируем эксплуатировать дом в основном летом, — отмечает Алексей.

Как отапливается дом и насколько в нем тепло?

Задумываясь о панорамном остеклении, некоторые собственники сомневаются в том, не будет ли в доме холодно «минусовыми» зимними вечерами? Из-за опасений замерзнуть некоторые хозяева отдают предпочтение глухим стенам из кирпича, дерева или бетона.

Алексей готов поспорить со скептиками — ведь в его доме всегда комфортная температура. Это достигается за счет отопления газом, теплых полов и мощных конвекторов на первом и втором этажах. Еще один секрет – расположение дома. Архитектор «поставил» его на участке таким образом, чтобы все комнаты целый день были освещены солнцем.

Ну и конечно, важную роль в сохранении тепла играет правильный выбор алюминиевых профилей для остекления. Так, основанием стеклянного фасада стала стоечно-ригельная серия ALT F50 от "АЛЮТЕХ". Ее особенность — специальный вспененный термомост и EPDM-уплотнители. Эта система обеспечивает комфортный уровень тепло- и звукоизоляции.

Энергоэффективными являются также интегрированное окно на втором этаже и двери. В этом случае была применена система ALT W72 того же бренда. Теплоизоляция в ней достигается за счет использования в профилях терморазрыва и вспененных вставок, а герметичность конструкций обеспечивают уплотнители из EPDM.  


Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи

В конце нашей экскурсии по дому обращаем внимание на фасад, который снаружи отделан необычной «тканью». Оказывается, что это специальная мембрана из биоразлагаемого материала. Она была придумана для отделки плоских кровель.

— Для отделки фасада я решил использовать  материал, который не наносит вреда окружающей среде. Небольшие размеры дома также обусловлены тем, что я стараюсь двигаться в сторону разумного потребления, — говорит архитектор.

Узнать больше о материалах для остекления «АЛЮТЕХ»

ООО «Алютех Торговый Дом» УНП 190736339

 
Теги: Минск
 
 
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Этот необычный дом расположен в поселке Колодищи, что совсем недалеко от Минска. Со стороны дороги постройка с глухой стеной не привлекает к себе внимания, а вот...
 
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