«Когда увидел эти дома, в тот же день дал задаток». Побывали в уютном дачном поселке рядом с лесом

В этот раз вместо дачных поселков нового типа (с коттеджами и высокими заборами) мы решили посетить классический садовый «кооператив» с уютными домиками и участками в шесть соток. Такие дачи многим из нас знакомы с детства – маленькие, душевные, с грядками, сезонным водопроводом и общительными соседями. Подобное садовое товарищество под названием «Ручьи» мы нашли всего в 20 километрах от Минска.
«Пенсионеры приезжают на лето, но и зимующих с каждым годом становится больше»
Располагается СТ «Ручьи» между поселками Новоселье и Аксаковщина, что в Раковском направлении. Путь от станции метро «Каменная Горка» до дач займет около 15 минут. Не доезжаем до знаменитого кафе «У Пунтуса» и сворачиваем. Пару минут по узкой дороге вдоль кукурузного поля и мы в «Ручьях».
Первое, что бросается в глаза – вокруг лес. Несмотря на близость гродненской трассы, этот дачный поселок удачно спрятан от шума и ветров густой полосой деревьев.
Само садовое товарищество «Ручьи» – небольшое. Тут всего пара улиц и 140 участков. На дорожке встречаем первую дачницу. Она рассказывает, что дачный поселок появился тут еще в 80-х годах. Участки под огороды тут первоначально давали работникам ТЭЦ-4. Сейчас же на дачах живут абсолютно разные люди.
– Поселок тут хороший, красивый. Дороги наши – из асфальтной крошки, их чистят зимой, да и в дожди они не раскисают. Из коммуникаций есть электричество и сезонный водопровод. Газа, правда, нет.
Спрашиваем, есть ли поблизости водоем. Женщина говорит, что желающие отдохнуть и искупаться ездят в Аксаковщину – это в трех километрах от дач. Там рядом с Республиканской клинической больницей медицинской реабилитации есть искусственное озеро, пляж, водопады.
Продолжаем путь по улицам и останавливаемся чуть ли не у каждого домика. Поражаемся, с какой любовью хозяева обрабатывают принадлежащую им землю. Везде – ухоженные сады, лужайки, буйство осенних цветов. Заметно, что многие постройки строились своими руками – это не бездушные типовые «квадраты» из блоков. В каждом доме заметен характер и настроение его владельцев.
На улице, крайней к лесу, встречаем веселую компанию соседей. Мужчины общаются, ребенок играет с собакой. Интересуемся у них плюсами и минусами поселка. Оказывается, один из собеседников приобрел тут дачу совсем недавно.
– Я купил дачу только в этом году только. Когда выбирал, то объездил все минские окрестности. Был и в Петришках, и в других местах. В тех же Петришках расстояние в два раза больше, дорога – похуже, а цена такая же. В Крыжовке – слишком кучно, все друг на друге сидят. А я искал спокойное место именно рядом с лесом. Когда увидел эту дачу в «Ручьях», то в тот же день дал задаток, так мне этот поселок понравился. Я сам живу в Малиновке и мне сюда «от дома до дома» – 15 минут. Старую дачу я полностью разобрал и собрал заново, сейчас строю баню. Мне нравится, что тут, несмотря на близость трассы, очень тихо. Птицы поют. Домов вокруг немного, но все соседи хорошие, есть с кем пообщаться.
"В округе много диких зверей, но интернет слабый"
Второй мужчина, живущий в поселке давно, дополняет:
– Большинство дачников приезжают сюда только на лето. Уже осенью пенсионеры уезжают, но несколько семей обитают на дачах круглогодично. Когда-то мы зимовали тут чуть ли не одни, но в последние годы все больше людей переориентируется на постоянное проживание. Заезд сюда хороший, дороги чистят. Ворота закрываются. Рядом – прекрасный лес. Тут так много зверей ходит – настоящий зоопарк прямо под окном! Как-то на поле встретили сразу 11 косуль.
А есть ли в поселке минусы? Да, мужчины отмечают, что тут плоховато ловит интернет. У некоторых операторов связь хорошая, а другие – еле справляются. Мы смотрим на свои телефоны, и верно: мобильный интернет почти не тянет. Но, говорят, скоро рядом поставят еще одну вышку.
Что касается магазинов, то в поселок летом приезжает автолавка, без проблем доезжает «Е-доставка», а так в основном дачники закупаются на выезде из Минска или в соседнем Новоселье.
Хвалят местные и транспорт – тут часто ходят маршрутки, на которых легко добраться до метро. Также есть и автобусы.
Мы идем дальше, разглядываем домики и вновь встречаем братьев наших меньших. Видно, что атмосфера в поселке очень домашняя. На многих участках под присмотром хозяев отдыхают породистые коты или с собаки.
Что здесь продается?
Так поселок выглядит сверху.
Самый экономичный вариант – сруб 1985 года без отделки. В этой постройке есть печное отопление и электричество. Участок у дома небольшой, 4,5 сотки, на нем есть огород, растут плодовые деревья. Дача огорожена сеткой с металлической калиткой и воротами. Стоимость – 7 тысяч долларов.
Если интересует готовый загородный объект, то можно рассмотреть дачу, которая продается с мебелью и бытовой техникой. Этот дом площадью 70 «квадратов – двухэтажный. На первом уровне разместилась кухня, санузел, душевая кабина, стиральная машина, две комнаты и камин. В мансарде − три комнаты, коридор с подсобным помещением, лоджия. Из коммуникаций есть электроэнергия, свой колодец (вода введена в дом), местная канализация, печное отопление. Дача с участком в 6,4 сотки продается за 32 тысячи долларов.
Двухэтажный бревенчатый домик, обложенный кирпичом, площадью 76,5 «квадратов» предлагается за 35 тысяч долларов. Дом расположился на участке 4,2 сотки: тут имеются плодовые деревья, кустарники и цветы.
Еще один готовый дом с красивой придомовой территорией и собственным прудом с рыбой продается за 42 тысяч долларов. Площадь двухэтажного дома – 80 «квадратов».