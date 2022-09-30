«Когда увидел эти дома, в тот же день дал задаток». Побывали в уютном дачном поселке рядом с лесом

На улице, крайней к лесу, встречаем веселую компанию соседей. Мужчины общаются, ребенок играет с собакой. Интересуемся у них плюсами и минусами поселка. Оказывается, один из собеседников приобрел тут дачу совсем недавно.

– Я купил дачу только в этом году только. Когда выбирал, то объездил все минские окрестности. Был и в Петришках, и в других местах. В тех же Петришках расстояние в два раза больше, дорога – похуже, а цена такая же. В Крыжовке – слишком кучно, все друг на друге сидят. А я искал спокойное место именно рядом с лесом. Когда увидел эту дачу в «Ручьях», то в тот же день дал задаток, так мне этот поселок понравился. Я сам живу в Малиновке и мне сюда «от дома до дома» – 15 минут. Старую дачу я полностью разобрал и собрал заново, сейчас строю баню. Мне нравится, что тут, несмотря на близость трассы, очень тихо. Птицы поют. Домов вокруг немного, но все соседи хорошие, есть с кем пообщаться.