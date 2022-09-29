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Пострадали и квартиры с ремонтом. В «Минск Мире» дали отопление, но что-то пошло не так
29.09.2022 16:23 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в
Как рассказал нам читатель, в результате локального «наводнения», связанного с подачей тепла в квартиры, пострадало много жилых помещений.
– Вода полилась из-за того, что в одной из квартир на 10-м этаже, видимо, был плохо подключен радиатор отопления. Тепло подали, и вода полилась вниз. Затопило всех, кто живет ниже. Среди пострадавших оказались и квартиры с новым ремонтом.
По словам читателя, воду представители управляющей компании («Дубай Проперти Менеджмент») перекрыли только через 2 часа.
– Сейчас они ходят по квартирам, оценивают ущерб. Скорее всего, возмещать его будет собственник квартиры на 10-м этаже.
Отопление в доме, кстати, не отключили: тепло есть во всех квартирах, кроме 10 этажа.
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