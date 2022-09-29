ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пострадали и квартиры с ремонтом. В «Минск Мире» дали отопление, но что-то пошло не так

29.09.2022 16:23 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сегодня в телеграм-канал Реалт написал житель квартала «Минск Мир», что находится в Октябрьском районе Минска. На вопрос «Дали ли вам отопление?» он прислал красноречивые фотографии. Оказалось, что с утра жильцы дома по улице Брилевской, 35 заметили потоп. Вода лилась внутри дома.

Пострадали и квартиры с ремонтом. В «Минск Мире» дали отопление, но что-то пошло не так

Как рассказал нам читатель, в результате локального «наводнения», связанного с подачей тепла в квартиры, пострадало много жилых помещений.

– Вода полилась из-за того, что в одной из квартир на 10-м этаже, видимо, был плохо подключен радиатор отопления. Тепло подали, и вода полилась вниз. Затопило всех, кто живет ниже. Среди пострадавших оказались и квартиры с новым ремонтом.

Пострадали и квартиры с ремонтом. В «Минск Мире» дали отопление, но что-то пошло не так

По словам читателя, воду представители  управляющей компании («Дубай Проперти Менеджмент») перекрыли только через 2 часа.

– Сейчас они ходят по квартирам, оценивают ущерб. Скорее всего, возмещать его будет собственник квартиры на 10-м этаже.

Отопление в доме, кстати, не отключили: тепло есть во всех квартирах, кроме 10 этажа.

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

Читайте также:

В воротах города, в доме Чижа и напротив КГБ. Какие квартиры можно снять в известных домах в центре Минска

Посмотрели, как обживается жилой комплекс «Матвеевский», где еще есть компактные двушки и трешки

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в телеграм-канал Реалт написал житель квартала «Минск Мир», что находится в Октябрьском районе Минска. На вопрос «Дали ли вам отопление?» он прислал...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как заработать на девальвации турецкой лиры?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.09.2022
Mir24.TV Belarus
29.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика