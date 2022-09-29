Пострадали и квартиры с ремонтом. В «Минск Мире» дали отопление, но что-то пошло не так

Как рассказал нам читатель, в результате локального «наводнения», связанного с подачей тепла в квартиры, пострадало много жилых помещений.

– Вода полилась из-за того, что в одной из квартир на 10-м этаже, видимо, был плохо подключен радиатор отопления. Тепло подали, и вода полилась вниз. Затопило всех, кто живет ниже. Среди пострадавших оказались и квартиры с новым ремонтом.