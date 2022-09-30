Куда сходить в выходные 1−2 октября в Минске. Выбрали самое интересное

Источник материала: realt.by

Подходит к концу очередная неделя, а это значит, что Realt подготовил афишу на субботу и воскресенье. В первые выходные октября можно сходить на ночь искусства и сделать тату по эскизам художников, посмотреть короткометражки Манхэттенского фестиваля и посмеяться на стендапе. Рассказываем подробнее.

Ночь искусства. Послушать музыку, пообщаться с белорусскими художниками и сделать тату по их эскизам

Когда: 1 октября с 19.00 до 1.00 (суббота)

Где: Дворец искусств (Козлова, 3)

Сколько стоит: 5-10 рублей, билеты здесь

Во дворце искусств готовят классное мероприятие. В воскресенье последний день работы выставки-продажи «Осенний салон», а с вечера и до ночи субботы можно будет послушать лекции, посетить художественные мастерские, послушать электронную музыку.

— Экспозиция выставки-продажи работ молодых художников Беларуси «Осенний Салон с Белгазпромбанком» будет открыта и доступна к просмотру в течение всей ночи, — пишут организаторы. — За лекционную часть отвечают известные художники и кураторы Беларуси: Надежда Хмыль, Андрей Пичушкин и Марьяна Карпович. Вместе мы будем рассуждать о том, как понимать и смотреть искусство, об этике в арт-среде и о коллекционировании.

Обещают, что на Ночи Искусства можно будет сделать тату по эскизам Алеся Родина и других художников Беларуси. Подробная программа в инстаграме .

Манхэттенский фестиваль короткометражек. Посмотреть фильмы, которые получат Оскар

Когда: до 2 октября (воскресенье)

Где: VOKA CINEMA by Silver Screen, MOOON, Falcon Club Бутик Кино.

Сколько стоит: от 10 рублей.

Каждую осень вот уже 25 лет в мире и 14 лет в Беларуси проходят конкурсные показы масштабного в мире смотра короткого метра — Манхэттенского фестиваля короткометражек. Зрители выбирают лучший фильм из десяти, а также лучшего исполнителя главной роли. В этом году показывают фильмы из Шотландии, Чехии/Словакии, Испании, Австралии, Финляндии и Ливана, а также по два фильма из Франции и США. Их отобрали из 780 заявок из 70 стран. Все короткометражные фильмы финалисты автоматически получают квалификацию на «Оскар». Подробная афиша в инстаграме . Кстати, фестиваль проходит не только в Минске, но и во всех областных городах, а еще в Мозыре и Барановичах.

Stand Up. Посмеяться над шутками стендаперов со всей страны

Когда: 1 октября (суббота) 20.00 (лучше приходить за 20 минут)

Где: StandUp Comedy Hall (Куйбышева, 45)

Сколько стоит: вход свободный.

Традиционный субботний стендап. Обещают выступления профессиональных комиков со всей страны. Новый состав комиков — Юра Кирдун, Евгений Буракевич, Алексей Лиховец, Степан Манкевич и Виталий Петрашко.

— Обращаем ваше внимание, что места за столиками рассчитаны на 4-х человек, поэтому просим вас дружелюбно отнестись к возможной подсадке и гостям рядом с вами, — обращаются организаторы.

Арт-маркет. Купить приятные мелочи

Когда: 1 октября (суббота) с 17.00

Где: Lidbeer Dvor (Кульман, 1)

Сколько стоит: вход свободный.

Арт-маркет в Lidbeer Dvor — это ярмарка, на которой свои работы продают белорусские ремесленники. Украшения, картины, вязаные игрушки шоперы и другие приятные мелочи. Более подробная информация об участниках появится ближе к мероприятию.

Кстати, не забывайте, что утром на этой же площадке каждую субботу проходит фермерский рынок «Усё Сваё». С 11.00 до 15.00 белорусские гастроэнтузиасты из разных городов и местечек Беларуси привозят свои продукты. Можно купить свежий хлеб, копчености, мясо, молочку и сыры, сладости и выпечку, мед, самодельную пастилу, кофе местной обжарки, садовые букеты и многое другое.