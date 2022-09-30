ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Куда сходить в выходные 1−2 октября в Минске. Выбрали самое интересное

30.09.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Подходит к концу очередная неделя, а это значит, что Realt подготовил афишу на субботу и воскресенье. В первые выходные октября можно сходить на ночь искусства и сделать тату по эскизам художников, посмотреть короткометражки Манхэттенского фестиваля и посмеяться на стендапе. Рассказываем подробнее.

Куда сходить в выходные 1−2 октября в Минске. Выбрали самое интересное
Фото: Lidbeer Dvor

Ночь искусства. Послушать музыку, пообщаться с белорусскими художниками и сделать тату по их эскизам 

Когда: 1 октября с 19.00 до 1.00 (суббота)

Где: Дворец искусств (Козлова, 3)

Сколько стоит: 5-10 рублей, билеты здесь

Во дворце искусств готовят классное мероприятие. В воскресенье последний день работы выставки-продажи «Осенний салон», а с вечера и до ночи субботы можно будет послушать лекции, посетить художественные мастерские, послушать электронную музыку.

— Экспозиция выставки-продажи работ молодых художников Беларуси «Осенний Салон с Белгазпромбанком» будет открыта и доступна к просмотру в течение всей ночи, — пишут организаторы. — За лекционную часть отвечают известные художники и кураторы Беларуси: Надежда Хмыль, Андрей Пичушкин и Марьяна Карпович. Вместе мы будем рассуждать о том, как понимать и смотреть искусство, об этике в арт-среде и о коллекционировании. 

Обещают, что на Ночи Искусства можно будет сделать тату по эскизам Алеся Родина и других художников Беларуси. Подробная программа в инстаграме

Манхэттенский фестиваль короткометражек. Посмотреть фильмы, которые получат Оскар

Когда: до 2 октября (воскресенье) 

Где: VOKA CINEMA by Silver Screen, MOOON, Falcon Club Бутик Кино.

Сколько стоит: от 10 рублей.

Каждую осень вот уже 25 лет в мире и 14 лет в Беларуси проходят конкурсные показы масштабного в мире смотра короткого метра — Манхэттенского фестиваля короткометражек. Зрители выбирают лучший фильм из десяти, а также лучшего исполнителя главной роли. В этом году показывают фильмы из Шотландии, Чехии/Словакии, Испании, Австралии, Финляндии и Ливана, а также по два фильма из Франции и США. Их отобрали из 780 заявок из 70 стран. Все короткометражные фильмы финалисты автоматически получают квалификацию на «Оскар». Подробная афиша в инстаграме. Кстати, фестиваль проходит не только в Минске, но и во всех областных городах, а еще в Мозыре и Барановичах.

Stand Up. Посмеяться над шутками стендаперов со всей страны

Когда: 1 октября (суббота) 20.00 (лучше приходить за 20 минут)

Где: StandUp Comedy Hall (Куйбышева, 45)

Сколько стоит: вход свободный.

Традиционный субботний стендап. Обещают выступления профессиональных комиков со всей страны. Новый состав комиков — Юра Кирдун, Евгений Буракевич, Алексей Лиховец, Степан Манкевич и Виталий Петрашко.

— Обращаем ваше внимание, что места за столиками рассчитаны на 4-х человек, поэтому просим вас дружелюбно отнестись к возможной подсадке и гостям рядом с вами, — обращаются организаторы. 

Арт-маркет. Купить приятные мелочи

Когда: 1 октября (суббота) с 17.00 

Где: Lidbeer Dvor (Кульман, 1)

Сколько стоит: вход свободный.

Арт-маркет в Lidbeer Dvor — это ярмарка, на которой свои работы продают белорусские ремесленники. Украшения, картины, вязаные игрушки шоперы и другие приятные мелочи. Более подробная информация об участниках появится ближе к мероприятию. 

Кстати, не забывайте, что утром на этой же площадке каждую субботу проходит фермерский рынок «Усё Сваё». С 11.00 до 15.00 белорусские гастроэнтузиасты из разных городов и местечек Беларуси привозят свои продукты. Можно купить свежий хлеб, копчености, мясо, молочку и сыры, сладости и выпечку, мед, самодельную пастилу, кофе местной обжарки, садовые букеты и многое другое.

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале! 

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подходит к концу очередная неделя, а это значит, что Realt подготовил афишу на субботу и воскресенье. В первые выходные октября можно сходить на ночь искусства и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дом шириной 4 метра с полностью стеклянной стеной. Посмотрите, что белорусский архитектор построил для себя и своей семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.09.2022
Mir24.TV Belarus
30.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика