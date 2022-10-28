«Керамогранит стоил 110 рублей, теперь - 85». Посмотрели, что сейчас происходит с ценами на стройматериалы

Днем 27 октября в «Материке» на инфокиоске говорят, что ничего необычного с ценами не происходит, ни о каком массовом изменении цен не слышали. Но консультанты в торговом зале признаются, что цены сейчас снижаются.

— Не скажу насчет того, как будет дальше, но в ближайшее время повышения точно не будет, — говорит сотрудница магазина. — Так что если вам что-то нужно, то сейчас неплохое время для покупок.

— Что-то не вижу особой разницы, — не доволен мужчина в возрасте, который рассматривает стройматериалы.

Мы сравнили несколько позиций: из того, что точно стало дешевле, — обои и плитка. Так, например, упаковка плитки Bosco Verticale из 6 штук в июле продавалась за 69 рублей 33 копейки, а 27 октября ее цена 62 рубля 22 копейки. Плитка под дерево Wood Love подешевела почти на 20 рублей: летом упаковка из 4 штук стоила 103 рубля 68 копеек, теперь продается чуть дороже 85 рублей. Еще одна позиция — керамогранит Winston. Упаковка из 2 штук продается за 85 рублей 68 копеек вместо 110 рублей (такая цена была в конце июня).

Рулон обоев с рисунком, который сегодня можно купить за 41 рубль, несколько месяцев назад стоил больше 49 рублей.

На полках есть товары, которые продаются со скидками. Но дисконтная программа в магазине с 27 октября не действует.

— Суммы покупок, накопленные к моменту приостановления действия дисконтных программ, сохраняются на счете дисконтных карт для дальнейшего использования при возобновлении действия дисконтных программ, — написано на сайте.