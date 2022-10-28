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«Керамогранит стоил 110 рублей, теперь - 85». Посмотрели, что сейчас происходит с ценами на стройматериалы

28.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

C 6 октября Александр Лукашенко запретил необоснованно поднимать цены в Беларуси. В этот же день Совмин опубликовал постановление «О временных мерах по стабилизации цен». 19 октября было опубликовано и вступило в силу постановление Совмина № 713 «О системе регулирования цен». Через неделю, 26 октября, появилось новое постановление, которое вносит корректировки в предыдущее. Realt узнал, как изменения коснулись строительной сферы. 

«Керамогранит стоил 110 рублей, теперь - 85». Посмотрели, что сейчас происходит с ценами на стройматериалы

Днем 27 октября в «Материке» на инфокиоске говорят, что ничего необычного с ценами не происходит, ни о каком массовом изменении цен не слышали. Но консультанты в торговом зале признаются, что цены сейчас снижаются.

— Не скажу насчет того, как будет дальше, но в ближайшее время повышения точно не будет, — говорит сотрудница магазина. — Так что если вам что-то нужно, то сейчас неплохое время для покупок.

— Что-то не вижу особой разницы, — не доволен мужчина в возрасте, который рассматривает стройматериалы.

Мы сравнили несколько позиций: из того, что точно стало дешевле, — обои и плитка. Так, например, упаковка плитки Bosco Verticale из 6 штук в июле продавалась за 69 рублей 33 копейки, а 27 октября ее цена 62 рубля 22 копейки. Плитка под дерево Wood Love подешевела почти на 20 рублей: летом упаковка из 4 штук стоила 103 рубля 68 копеек, теперь продается чуть дороже 85 рублей. Еще одна позиция — керамогранит Winston. Упаковка из 2 штук продается за 85 рублей 68 копеек вместо 110 рублей (такая цена была в конце июня).

Рулон обоев с рисунком, который сегодня можно купить за 41 рубль, несколько месяцев назад стоил больше 49 рублей.

На полках есть товары, которые продаются со скидками. Но дисконтная программа в магазине с 27 октября не действует. 

— Суммы покупок, накопленные к моменту приостановления действия дисконтных программ, сохраняются на счете дисконтных карт для дальнейшего использования при возобновлении действия дисконтных программ, — написано на сайте. 

«Керамогранит стоил 110 рублей, теперь - 85». Посмотрели, что сейчас происходит с ценами на стройматериалы
«Керамогранит стоил 110 рублей, теперь - 85». Посмотрели, что сейчас происходит с ценами на стройматериалы
«Керамогранит стоил 110 рублей, теперь - 85». Посмотрели, что сейчас происходит с ценами на стройматериалы

«Цены снизили на часть ассортимента на 5-15%»

Realt поинтересовался мнением об изменениях у предпринимателя, который продает материалы для наружной отделки в опт и розницу.

— Сейчас как раз конец сезона и ажиотажа уже нет, огромных изменений цен тоже нет, но у нас изначально не было никогда наценок в 300%, часть материалов (теплоизоляция, древесно-стружечные материалы) и так из-за обилия конкуренции и демпинга продавалась в 0,5-5% прибыли от цены завода-производителя. Более маржинальные продукты, за счет которых выживали, как продавать, не очень понятно, пришлось разделить продажу дилерам по безналичному расчету и за наличку (вторым дороже). Цены снизили на часть ассортимента на 5-15%, но зато отменили скидки, поэтому в целом то на то и выходит, судорожно дорабатывается 1с под каждое изменение чтобы самим не сесть и клиентов не посадили. Большую часть продавали товаров в опт через дилерскую сеть — очень много клиентов отвалилось, выжидают понятные условия. Теперь делать скидки дилерам не можем и не можем предложить тому, кто берет 3 фуры в месяц условия лучше, чем рыночнику, который закупается на 100 рублей. Непонятно, как вводить новый ассортимент, отправили запросы в МАРТ.

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C 6 октября Александр Лукашенко запретил необоснованно поднимать цены в Беларуси. В этот же день Совмин опубликовал постановление «О временных мерах по...
 
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