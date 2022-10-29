Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Жилая часть дачи небольшая, всего 28 «квадратов», но в цокольном этаже есть гараж. В доме имеются веранда, кухня, две комнаты. В перспективе можно использовать мансардный этаж.

Все удобства находятся в хозблоке на 20 "квадратов": туалет, душевая (умывальник, душевая кабина, вывод для стиральной машины). Оставлено место для бани, есть помещение для инвентаря.