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Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

29.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот обзор будет интересен тем, кто подумывает о покупке собственной дачи, в том числе на зиму. Мы подобрали интересные варианты на Realt поближе к Минску: с отоплением, электричеством, водой и даже баней, но не дороже 20 тысяч долларов.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

СТ «Колос», Молодечненское направление, 27 км от МКАД

СТ находится в двух километрах от агрогородка Петришки, железнодорожная станция «Родошковичи». Сюда из Минска ходит и маршрутка. Лес рядом.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Здесь продается дача из профилированного бруса. Крыша накрыта ондулином, утеплена. Снаружи стены обшиты сайдингом, внутри вагонкой. Полы дубовые, обработанные по специальной технологии, покрыты лаком. В доме высокие потолки.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

На первом этаже оборудована сауна, помывочная, санузел. Так же имеется комната для отдыха и место для хранения вещей. Отдельно - хранилище для овощей.

На мансардном этаже - просторная комната с новыми окнами ПВХ.

Отопление печное, печь облицована жаростойкой декоративной плиткой.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

В доме новая электропроводка, водопровод, канализация. На участке есть колонка воды.

Участок 4,3 сотки, ровный, ухоженный. В 30 метрах от дома находится пруд, где можно половить рыбу и просто провести время в тишине. За такую дачу просят 20 900 долларов, но обещают торг.

СТ «Камвольщик», Мядельское направление, 28 км от МКАД

Садовое товарищество расположено рядом с большим лесным массивом недалеко от трассы Р58. Сюда удобно добираться на машине или на маршрутке.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Здесь продается двухэтажная дача в хорошем состоянии, после ремонта. Дом деревянный, снаружи обшит блокхаусом. Внутри стены выравнены влагостойким гипсокартонном. Пол – ламинат и линолеум. Второй этаж обшит вагонкой.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Отопление печное, вода сезонная (введена в дом).

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

На почти 6 сотках имеется сарай из белого кирпича, сад. Стоимость - 17 500 долларов.

СТ "Родник-Мелиоратор", Молодечненское направление, 20 км от МКАД

Место живописное, СТ находится в окружении леса. Рядом проходит МКАД-2. Асфальтированная дорога - до деревни Горошки, далее до товарищества - грунтовка.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Дом здесь компактный, общей площадью 62,7 м2. Он деревянный, двухэтажный, стоит на свайном фундаменте. В доме три комнаты, стены обшиты вагонкой.

Отапливается дача печью. Второй этаж жилой.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Летняя пристройка используется как кухня, к ней подведена сезонная вода и установлена газовая плита. Туалет на улице.

Участок почти 5 соток, ухоженный, с плодоносящим садом. Дача продается со всей мебелью и бытовой техникой за 9800 долларов.

СТ "Аист", Молодечненское направление, 23 км от МКАД

Садовое товарищество находится рядом с историко-культурным комплексом «Линия Сталина», до Минска можно доехать всего за 20 минут. Асфальтная дорога ведёт практически до самого СТ.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Дом двухэтажный, деревянный, построен в 1988 году. Снаружи и внутри стены обшиты вагонкой. Общая площадь дома - 70,6 м2. В нем есть кухня-веранда, на которую проведена вода, три жилые комнаты на первом этаже и одна большая втором.

Отопление печное, вода и канализация есть.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Участок 8 соток, полностью благоустроен. На нем имеются огородик, цветники, декоративные растения, плодово-ягодные кустарники и сад.

Территория огорожена забором. За все это просят 19 000 долларов.

СТ "Адрета", Молодечненское направление, 13 км от МКАД

Товарищество расположено в лесном массиве рядом с Крыжовкой. В шаговой доступности - санаторий «Зелёный бор» с возможностью СПА-процедур. Вокруг - живописный лес с грибами и ягодами.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

На участке два капитальных строения - летний дом 1972 года постройки и новый каркасный хозблок, возведенный в 2020 году.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Жилая часть дачи небольшая, всего 28 «квадратов», но в цокольном этаже есть гараж. В доме имеются веранда, кухня, две комнаты. В перспективе можно использовать мансардный этаж.

Все удобства находятся в хозблоке на 20 "квадратов": туалет, душевая (умывальник, душевая кабина, вывод для стиральной машины). Оставлено место для бани, есть помещение для инвентаря.

Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов
Дачи с водой и отоплением возле МКАД-2. Смотрим варианты до 20 тысяч долларов

Вода подведена, установлен бойлер на 50 литров и насос. Канализация - септик. В 2023 году обещают провести оптоволокно.

На 4 сотках видим еще газон, альпийскую горку, двухметровые туи, цветники и сад. Рядом с домом выделено парковочное место на две машины. Ограждение - металлопрофиль от улицы, сетка-рабица по бокам. Стоимость дачи - 18 000 долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Этот обзор будет интересен тем, кто подумывает о покупке собственной дачи, в том числе на зиму. Мы подобрали интересные варианты на Realt поближе к Минску: с...
 
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