Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой

Источник материала: realt.by

На днях мы рассказали историю минчанина, который хотел снять квартиру на Юго-Западе. Не увидев двушку вживую, мужчина перечислил «хозяйке» 50 рублей. Однако собственница объявила, что сдала жилплощадь другому, но пообещала «вернуть деньги вечером». Когда мы публиковали материал, то не были уверены на 100%, что его обманули мошенники. А вдруг недорогая квартира действительно существует, а женщина вот-вот отдаст полученные 50 рублей. К сожалению, хеппи-энда не случилось – нам написало еще несколько человек, которые пообщались с «хозяйкой Аней». Рассказываем подробности.

Итак, первым о подозрительной квартире и ее «владелице» нам рассказал В. Он вспомнил все детали долгого виртуального общения, однако сама переписка у него не сохранилась. «Хозяйка» недорогой двушки на улице Голубева, 14 оперативно удалила все сообщения после того, как получила 50 рублей. Интересно, что уже после заметания следов, женщина (а на аватарке была милая мама с ребенком) сохранила «постпродажный контакт» с клиентом. Несколько раз в день она писала парню сообщения о том, что собирается вернуть деньги, но то «карта не прошла», то «муж на работе» и т.д. В конце концов, минчанин устал ждать и пересказал всю историю нам.

Мы выяснили, что объявление о двухкомнатной квартире за 550 рублей в месяц с нашего сайта было удалено по жалобам пользователей. Два человека написали модераторам о том, что «собственница» путается в показаниях и требует залог без просмотра. Этого оказалось достаточно, чтобы модератор принял меры.

Само объявление если вам интересно, выглядело так (вчера мы не публиковали эти подробности, поскольку не были уверены, что речь идет о мошенниках):

«Сдам шикарную квартиру на длительный срок. Квартира полностью укомплектованная всей необходимой техникой и мебелью. Прекрасное местоположение, для комфортного проживания есть все: школа, детский садик, всевозможные магазины, рынок, к метро «Петровщина» 7-10 минут пешком. Хороший зеленый двор, рядом парк. По технике тоже есть все, интернет проведен, балкон есть. Все вопросы по квартире жду в вайбере. Торга нет, посредники мимо», − сообщало объявление.

Мы выпустили материал с рассказом В., и с нами на связь вышло еще несколько человек, которые также вели переписку с «собственницей» квартиры на Голубева.

К примеру, аналогичная ситуация произошла с Юлией. Девушка отметила, что совпадает все: и ответы невпопад, и игнорирование вопросов, и одинаковые сообщения, как по шаблону.

− Она также отправляла мне по паре сообщений в день на протяжении недели. Рассказывала про мужа и аллергию на шерсть животных. При этом (что странно) легко согласилась заселить нас с котом. Потом писала про сестру, которая хотела бы показать квартиру, но работает допоздна, и наконец − предложила нам внести залог в 50 рублей. Мне это не понравилось, я вовремя сообразила, что здесь что-то не так, и ничего не перевела, отказавшись от квартиры.

Юлии, к слову, удалось сохранить всю переписку. Приводим ее полностью.