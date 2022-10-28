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Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой

28.10.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На днях мы рассказали историю минчанина, который хотел снять квартиру на Юго-Западе. Не увидев двушку вживую, мужчина перечислил «хозяйке» 50 рублей. Однако собственница объявила, что сдала жилплощадь другому, но пообещала «вернуть деньги вечером». Когда мы публиковали материал, то не были уверены на 100%, что его обманули мошенники. А вдруг недорогая квартира действительно существует, а женщина вот-вот отдаст полученные 50 рублей. К сожалению, хеппи-энда не случилось – нам написало еще несколько человек, которые пообщались с «хозяйкой Аней». Рассказываем подробности.

Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой

Итак, первым о подозрительной квартире и ее «владелице» нам рассказал В. Он вспомнил все детали долгого виртуального общения, однако сама переписка у него не сохранилась. «Хозяйка» недорогой двушки на улице Голубева, 14 оперативно удалила все сообщения после того, как получила 50 рублей. Интересно, что уже после заметания следов, женщина (а на аватарке была милая мама с ребенком) сохранила «постпродажный контакт» с клиентом. Несколько раз в день она писала парню сообщения о том, что собирается вернуть деньги, но то «карта не прошла», то «муж на работе» и т.д. В конце концов, минчанин устал ждать и пересказал всю историю нам.

Мы выяснили, что объявление о двухкомнатной квартире за 550 рублей в месяц с нашего сайта было удалено по жалобам пользователей. Два человека написали модераторам о том, что «собственница» путается в показаниях и требует залог без просмотра. Этого оказалось достаточно, чтобы модератор принял меры.

Само объявление если вам интересно, выглядело так (вчера мы не публиковали эти подробности, поскольку не были уверены, что речь идет о мошенниках):

«Сдам шикарную квартиру на длительный срок. Квартира полностью укомплектованная всей необходимой техникой и мебелью. Прекрасное местоположение, для комфортного проживания есть все: школа, детский садик, всевозможные магазины, рынок, к метро «Петровщина» 7-10 минут пешком. Хороший зеленый двор, рядом парк. По технике тоже есть все, интернет проведен, балкон есть. Все вопросы по квартире жду в вайбере. Торга нет, посредники мимо», − сообщало объявление.

Мы выпустили материал с рассказом В., и с нами на связь вышло еще несколько человек, которые также вели переписку с «собственницей» квартиры на Голубева.

К примеру, аналогичная ситуация произошла с Юлией. Девушка отметила, что совпадает все: и ответы невпопад, и игнорирование вопросов, и одинаковые сообщения, как по шаблону.

− Она также отправляла мне по паре сообщений в день на протяжении недели. Рассказывала про мужа и аллергию на шерсть животных. При этом (что странно) легко согласилась заселить нас с котом. Потом писала про сестру, которая хотела бы показать квартиру, но работает допоздна, и наконец − предложила нам внести залог в 50 рублей. Мне это не понравилось, я вовремя сообразила, что здесь что-то не так, и ничего не перевела, отказавшись от квартиры.

Юлии, к слову, удалось сохранить всю переписку. Приводим ее полностью.

Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой
Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой
Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой
Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой

Девушка говорит, что ее коллеги тоже решили проверить подозрительную «хозяйку», придумали разные истории, но она отвечала всем одно и то же, просто копировала сообщения.

− Некоторые сообщения шли не по порядку, в их хронологии отсутствовала логика, а одной девушке она даже прислала несколько раз одно и то же сообщение, то есть «спалила» сама себя. Но сказала, что это «вайбер так глючит».

Кстати, обратите внимание, как мастерски «Анна» уходит от вопросов. Потенциальный квартиросъемщик просит ее выслать фото платежки, чтобы посмотреть размер коммунальных, но «хозяйка» делает вид, что просто не слышит.

Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой
Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой

Отметим, что не слишком четкую фотографию белорусского паспорта, оформленного на Анну Р., «хозяйка» выслала только В., который и отправил ей деньги. С девушками, отказавшимися платить залог, до каких-либо документов дело не дошло. Телефон, указанный в объявлении (последние цифры 7125), был не доступен, а общение могло вестись только по вайберу.

Юлия же показала нам и фотографии квартиры (объявление еще висит на некоторых белорусских сайтах). Что ж, увидев фотки, мы понимаем В. и всех остальных, кто попал в эту ловушку. Двушка «на Юго-Западе» не только мало стоит, но еще и отлично выглядит. Неудивительно, что многие, не задумываясь, вступили в переписку с «хозяйкой».

Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой
Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой
Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой
Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой

Мы решили поискать похожие фотографии в сети и за пару минут вышли на двухкомнатную квартиру в городе… Абакане (Красноярский край, Россия).

Дешевая двушка на Голубева в Минске оказалась квартирой из… Абакана. Как мошенники вели переписку с минчанкой

Описание абаканской квартиры, признаемся, выглядит более реальным, чем минское. Тут перечислено все, что есть в квартире и главное – указано, что никаких предоплат для аренды этой квартиры нет: «Оплата услуг осуществляется по факту заселения, после передачи ключей и подписания договора с собственником». Если любопытно, то стоимость аренды данной квартиры в Абакане составляет 35 тысяч российских рублей (это примерно 570 долларов). За минский «аналог», отметим, просили всего 220 долларов.

Если у вас тоже есть интересная новость − пишите нам прямо в телеграм.

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Теги: Новости
 
 
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На днях мы рассказали историю минчанина, который хотел снять квартиру на Юго-Западе. Не увидев двушку вживую, мужчина перечислил «хозяйке» 50 рублей. Однако...
 
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