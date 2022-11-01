Спрос от айтишников упал в два раза. Что творится на рынке офисов Минска и что будет дальше?

Если посмотреть в ретроспективе десятилетия, то текущий уровень ставок аренды является минимальным. Ближайшее соответствие можно отмечалось летом 2016 года, когда ставки аренды прекратили свое снижение, наблюдавшееся с середины 2014 года. Но в отличие от 2016 года в настоящее время про конец снижения ставок еще рано говорить. В настоящий период предпосылки к восстановлению спроса на офисы отсутствуют, а значит давление на ставки аренды в сторону их снижения в перспективе ближайшего года, сохранится.

Величина ставок аренды по заключаемым сделкам в настоящее время формируется не только на основе таких базовых критериев, как характеристика конкретного офиса/бизнес-центра (местоположение, уровень отделки, планировка, техническая составляющая, площадь и т.п.), условия договора аренды (срок, условия оплаты и т.п.). На них теперь влияет также и период, в течение которого офисные площади простаивают без арендатора, а также их объем, что напрямую влияет на величину упущенной выгоды за период простоя. А значит это влияет на лояльность собственника к арендатору и запрашиваемой им ставки аренды.

Приемлемый для рынка уровень арендных ставок, определенный для офисов площадью порядка 150-200 кв. м. с учетом ожидаемого дисконта по факту заключения договора аренды, можно назвать следующим:

• класс «А» = 18-19 EUR/кв. м. с НДС;

• класс «В+» = 12-13 EUR/кв. м. с НДС;

• класс «В» = 9 EUR/кв. м. с НДС;

• класс «С» = 6 EUR/кв. м. с НДС.

Спрос

Объем спроса на офисы продолжает снижаться и в первую очередь арендаторы ориентируются на минимизацию бюджета аренды. Общая тенденция: минимальный спрос к офисным площадям свыше 500-700 кв. м. и концентрация спроса на площадях до 150 кв. м. (71% спроса).