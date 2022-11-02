|
"Доля покупателей из регионов достигла небывалого масштаба". Эксперты рассказали, что происходит на рынке квартир Минска
02.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Риэлтеры рассчитывали, что активный спрос на рынке квартир возникнет именно в октябре. Но бума так и не случилось. Это подтверждают предварительные данные Национального кадастрового агентства, согласно которым в октябре совершено 1456 сделок купли-продажи, что на сто меньше, чем в сентябре. При этом эксперты отмечают, что белорусы все больше выбирают квартиры с ремонтом, а столичной недвижимостью все активнее интересуются покупатели из регионов. Обо всем этом подробно - в нашем материале.
Не секрет, что с начала лета на рынке наблюдается активный спрос на квартиры. В прошлый раз Андрей Чернышев, заместитель начальника
- Подобный рост специалисты видели в 2017-ом году, когда кредиты снизились на 15%, зарплаты росли вверх. В те времена и рынок развивался, что отражалось на активном спросе и подстегнуло цены. Сегодня ситуация абсолютно противоположная. Тогда откуда такой интерес к жилой недвижимости? Мы провели опросы среди потенциальных покупателей и вот, что получились. В настоящее время на мотивацию людей к покупке жилья действует совокупность факторов. Стресс-события текущего года и прошлых лет своей частотой и многообразием очень морально закалили белорусов, что на сегодня позволяет нашим соотечественникам ранжировать приоритеты очень рационально. В результате, покупатели рассуждают следующим образом: во-первых, международные поездки, в том числе и туризм, стали дорогими и невыгодными для многих белорусов; во-вторых, рынок автопрома тоже просел, так как из-за санкций и роста российского рубля даже самая простая машина подорожала до небес; в-третьих, бытовую технику и все подобное в свое время белорусы уже закупили. В результате всего этого, у людей появляется возможность пустить не потраченные средства на более важные приобретения – то есть, на покупку первой или более просторной квартиры. Ведь наших соотечественников все еще волнует вопрос сохранности сбережений. А улучшение жилищных условий, это также вложение средств в наиболее стабильный актив - жилье. Кроме того не редки случаи покупки просто еще одной квартиры – на будущее для детей, а пока они растут, квартира возвращает вложенные в ее покупку средства за счет сдачи в аренду.
Здесь важно сделать ремарку. В прошлом году белорусы больше покупали дополнительную квартиру. И чаще всего приобретали они ее в новостройках или еще на стадии строительства дома. А сейчас люди в целях сохранения средств улучшают свои жилищные условия. Например, есть двушка в каком-нибудь старом доме, но они понимают, что могут взять трешку в более свежем объекте.
- По нашим месячным данным доля покупателей из регионов уже третий месяц находится на весьма высоком уровне - 25%. Для сравнения - в предыдущие годы она редко когда поднималась выше 17% в общем объеме.
Что касается цен в общем объеме сделок по итогам месяца, которые зафиксированы по Минску, на 2% присутствует определенный плюс в стоимости квадратного метра.
- Люди стали приобретать больше квартир, которые требуют меньше вложений в ремонт. В апреле-мае по сравнению с сегодняшним днем достаточно много было продано объектов по самой низкой стоимости. Это была естественная реакция покупателей рынка на стрессовые моменты, что происходили в мире. Они выбирали такие квартиры, чтобы в ситуации недостатка средств, все же успеть купить квартиру любой ценой, в частности, минимизировать стоимость покупки за счет проведения ремонта своими силами. Кроме того, покупатели были нацелены уйти из арендного жилья в любое свое. Сейчас же, когда обменный курс валют стабилизировался, а стоимость проведения ремонта за счет подорожания материалов и их наличия абсолютно не прогнозируема, покупатели уже более рационально подходят к выбору состояния квартиры. Они взвешивают, что им обойдется в итоге выгоднее в последующем: предлагающаяся по минимальным ценам, но при этом сильно уставшая и требующая непрогнозируемо-больших вложений квартира, или стоящая дороже, но при этом нуждающаяся лишь в косметическом недорогом ремонте квартира. Схожая ситуация наблюдается и в загородной недвижимости.
На сегодняшний день рынок вторички достиг стабильности. По словам Андрея, плато отмечается с прошлого месяца и оно лишь укрепилось в октябре. А вот 2% поднятия цен лишь иллюстрирует то, что было приобретено больше аккуратных квартир.
- Что ждать в дальнейшем? Мы будем жить в такой обстановке и с такими ценами до момента изменения ситуации во внешнеполитической и экономической деятельности страны. Например, если поднимется доллар США, то покупатель замрет на определенное время и тем самым вынудит пойти продавцов на снижение цен. Или же кредитование сузиться, что также снизит покупательскую способность. Сейчас у нас по-прежнему стабильно 15-17% клиентов продолжают брать кредит на покупку вторички. Люди стараются решать свой жилищный вопрос изо всех сил не благодаря ситуации, которая сложилась, а скорее вопреки ей.
"Многие дождались цен, которые подъемны"
Независимый эксперт Наталья Литовская
- По-прежнему держатся цены в монолитно-каркасных домах, построенных после 2012-го. К концу октября в продаже стали появляться квартиры в панельных домах "льготного бума" - построенных 2007-2010-м - по цене ниже, чем в 2016-2017 годах. В двухкомнатных там уже можно увидеть цену квадратного метра в тысячу и даже ниже.
По наблюдениям Натальи, многие дождались цен, которые подъемны. Сейчас самое время для желающих улучшить жилищные условия - продать что-то поменьше, купить что-то побольше. Разница в цене однокомнатной и двухкомнатной квартиры на падающем рынке существенно сокращается. Если раньше она достигала 20-30 тысяч, сейчас можно уложиться в 10-15 тысяч, отмечает специалист.
- Легче стало обзавестись жильем в Минске и покупателям из регионов. Там цены относительно стабильны. И если традиционно метр в областном центре стоил как 0,5 метра в Минске, теперь коэффициент ближе к 0,8.
Наталья говорит, что на повышенную активность покупателей отреагировали цены в строящихся домах. Но это ненадолго.
- Снижение цен на вторичном рынке всегда тянет за собой цены новостроек.
Светлана Никитюк, агент по операциям с недвижимостью агентства «ЭТАЖИ форте», и ее коллеги разницы в показателях двух осенних месяцев особо не заметили. Единственное, в сентябре значительно снизился спрос на долевое строительство - на 4,5%. В остальном риэлтеры агентства получили идентичное количество сделок.
- Сентябрь всегда был сложным и немного притормаживал активность на рынке из-за начала учебного года. В октябре же интерес к квартирам возвращался. В этом году выстрела не случилось, то есть отложенного спроса не было.
Светлана отмечает, что судя по внесенным задаткам, скорее всего и ноябрь не отметится высокой активностью.
- В прошлом месяце двушек и трешек у нас было продано практически одинаковое количество, а вот однушек, по сравнению с ними, меньше. Количество сделок по однокомнатным квартирам еще в августе составляло 46%, в сентябре уже 26%. Трешки с 19% выросли до 31%. Интересная ситуация этом месяце сформировалась вокруг двушек: их в какой-то момент стало не хватать. Они в этом месяце были нарасхват. Я бы сказала, что на них цены где-то и поднялись. Но этот интерес сильно на рынок не повлиял, не сдвинет его и в ноябре, - комментирует специалист. - Что касается выбора в пользу студии или полноценной однушки, то первые пользуются популярностью у молодежи.
Виктория Колосовская,
- В этом месяце интересовались недвижимостью в Минске молодые люди и иногородние покупатели. Увеличился спрос и со стороны россиян на процентов 5-10. В основном клиенты смотрят на однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Эксперт также уверяет, что белорусы стали быстрее принимать решение. Поэтому в ноябре и декабре сделок будет больше, так как люди любят завершать дела до наступления нового года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Доля покупателей из регионов достигла небывалого масштаба". Эксперты рассказали, что происходит на рынке квартир Минска
Риэлтеры рассчитывали, что активный спрос на рынке квартир возникнет именно в октябре. Но бума так и не случилось. Это подтверждают предварительные данные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)