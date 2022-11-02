"Доля покупателей из регионов достигла небывалого масштаба". Эксперты рассказали, что происходит на рынке квартир Минска

- По-прежнему держатся цены в монолитно-каркасных домах, построенных после 2012-го. К концу октября в продаже стали появляться квартиры в панельных домах "льготного бума" - построенных 2007-2010-м - по цене ниже, чем в 2016-2017 годах. В двухкомнатных там уже можно увидеть цену квадратного метра в тысячу и даже ниже.

По наблюдениям Натальи, многие дождались цен, которые подъемны. Сейчас самое время для желающих улучшить жилищные условия - продать что-то поменьше, купить что-то побольше. Разница в цене однокомнатной и двухкомнатной квартиры на падающем рынке существенно сокращается. Если раньше она достигала 20-30 тысяч, сейчас можно уложиться в 10-15 тысяч, отмечает специалист.

- Легче стало обзавестись жильем в Минске и покупателям из регионов. Там цены относительно стабильны. И если традиционно метр в областном центре стоил как 0,5 метра в Минске, теперь коэффициент ближе к 0,8.

Наталья говорит, что на повышенную активность покупателей отреагировали цены в строящихся домах. Но это ненадолго.

- Снижение цен на вторичном рынке всегда тянет за собой цены новостроек.