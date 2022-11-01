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Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
01.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В деревне Мочаны возле озера Вяча
Деревня Мочаны находится в 15 километрах от Минска - рядом с озером Вяча. Это престижный населенный пункт - тут в числе прочих селились банкиры и бизнесмены.
Недавно здесь на продажу выставили шикарный двухэтажный особняк 2021 года постройки. Фундамент и межэтажные перекрытия - заливной железобетон. Стены - красный кирпич (толщина 65 см плюс утепление 5 см). Крыша - красная черепица. Фото дома снаружи нет, но размах понятен и по фотографиям внутри.
Что касается инженерной начинки - то все тоже на высшем уровне. Тут установлен газовый котел Immergas с погодозависимой автоматикой. Вода - индивидуальная скважина. Отвод линевых вод в два независимых колодца.
Есть даже система встроенного пылесоса Vacu Maid VACUFLO и водоподготовки. Канализация - местная, антисептик. Автоматические уличные и гаражные ворота - Door Han.
Если считать площадь дома вместе со СПА-зоной, то выходит вообще 914 квадратных метров.
Участок - 24 сотки. Там сделан ландшафтный дизайн.
Цена за все - 1 970 000 долларов.
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В деревне Мочаны возле озера Вяча на продажу выставили дом за 1,97 млн долларов. Площадь шикарного особняка - 662 квадратных метра. При этом это не вариант...
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