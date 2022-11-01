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Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри

01.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В деревне Мочаны возле озера Вяча на продажу выставили дом за 1,97 млн долларов. Площадь шикарного особняка - 662 квадратных метра. При этом это не вариант "дорого-богато", а очень красивый внутри дом в классическом стиле. Смотрим внимательнее.

Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри

Деревня Мочаны находится в 15 километрах от Минска - рядом с озером Вяча. Это престижный населенный пункт - тут в числе прочих селились банкиры и бизнесмены.

Недавно здесь на продажу выставили шикарный двухэтажный особняк 2021 года постройки. Фундамент и межэтажные перекрытия - заливной железобетон. Стены - красный кирпич (толщина 65 см плюс утепление 5 см). Крыша - красная черепица. Фото дома снаружи нет, но размах понятен и по фотографиям внутри.

На входе в дом - большая гостиная с винтовой лестницей на второй этаж, а также кухня с настоящей русской печью с изразцами. Кстати, это не единственная такая печь в доме.

Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри

В доме также есть кабинет и бильярдная. Все сделано стильно и дорого. 

Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри

Кроме того, в доме как минимум три отдельные спальни. Они выглядят так:

Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри

Керамическая плитка широкоформатная - Италия. Сантехника - Германия, Португалия, Швейцария. Светильники - Италия, Германия, Австрия. Бытовая техника - Miele, Smeg, Siemens, Bosh, AEG.

Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри

К дому прилагается и собственный СПА-комплекс из цилиндрованного бруса диаметром 32 см. Тут есть бассейн, гидромассажный бассейн, сауна и хамам.

Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри
Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри

Что касается инженерной начинки - то все тоже на высшем уровне. Тут установлен газовый котел Immergas с погодозависимой автоматикой. Вода - индивидуальная скважина. Отвод линевых вод в два независимых колодца.

Есть даже система встроенного пылесоса Vacu Maid VACUFLO и водоподготовки. Канализация - местная, антисептик. Автоматические уличные и гаражные ворота - Door Han.

Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за 2 млн долларов. Смотрим, как там внутри

Если считать площадь дома вместе со СПА-зоной, то выходит вообще 914 квадратных метров.

Участок - 24 сотки. Там сделан ландшафтный дизайн.

Цена за все - 1 970 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В деревне Мочаны возле озера Вяча на продажу выставили дом за 1,97 млн долларов. Площадь шикарного особняка - 662 квадратных метра. При этом это не вариант...
 
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