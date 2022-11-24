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«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

24.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Частный сектор в Минске – штука парадоксальная. В теории иметь собственный коттедж в столице (рядом с метро и кофейнями, но со своим огородиком и террасой) − круто. На практике же, особенно в старых районах, свой дом – это постоянная угроза сноса, невозможность легально провести реконструкцию, отсутствие элементарных удобств. Мы побывали в одном из осколков частного сектора в районе жилого комплекса «Минск Мир» и пообщались с его жителями.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

«Моя свекровь еще ходила в школу, когда говорили о сносе. В итоге, и школу ту снесли, а наш дом все стоит»

Сейчас по обе стороны улицы Жуковского в Октябрьском районе доживают свой век около 150 частных усадеб. Когда-то эти земли были полностью застроены частными домами, но в последние годы город активно отвоевывает территории. Так, совсем недавно здесь была открыта станция метро «Ковальская Cлобода», появилась новая дорожная развязка, ну и главное – вырос огромный жилой массив под названием «Минск Мир».

Начинаем прогулку по улицам Сенницкой, Радищева и Пензенской. Оглядываемся по сторонам и понимаем, что многие дома тут уже опустели. То тут, то там встречаются заколоченные окна, поваленные заборы и заросшие огороды. Впрочем, под первым снегом это выглядит немного сказочно – увядающая вселенная, которая когда-то возродится в новом воплощении.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

Пытаемся найти кого-то для разговора, но людей возле домов нет. Никто не сгребает снег, не возится на участке и не играет в снежки у калитки. Пытаемся стучать в двери, но в ответ слышим только тишину. Депрессивное состояние, как есть.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

Наконец, возле крайних домов у дороги встречаем семью с детьми – с нами соглашаются пообщаться.

Надежда говорит, что живет в частном доме вместе с мужем и его родственниками.

− Это участок получала еще бабушка мужа. Она была в партизанах, потом вместе с дедушкой дошла до Германии. Где-то в 50-х годах им и дали этот участок. Дедушка сам строил дом.

− Есть у вас коммуникации?

− Изначально тут были только холодная вода и свет, потом еще при бабушке провели газ. Уже позже для горячей воды установили бойлер, а канализация у нас − местная. Приходится регулярно вызывать откачку.

− Что вам говорят о сносе? Какие перспективы?

− Да, о том, что эти места будут застраиваться, говорят давно. Моя свекровь еще ходила в школу, когда пошли разговоры, что частный сектор скоро снесут. С тех пор прошел не один десяток лет и саму школу уже снесли, а наши дома, как видите, все стоят. В нулевые были слухи, что тут будет строить Лужков (тот, что из Москвы), но не сложилось. Потом нам сказали – вас точно снесут под метро, потом – точно под новую дорогу. В итоге, и метро пустили, и дорогу открыли, а мы все ждем и ждем. Раньше рядом с нами еще сосед был, вот его снесли года три назад, и теперь наш дом стал крайним.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

За эти годы жильцы Сенницкой не раз писали во все инстанции, звонили на всевозможные горячие линии, вызывали телевидение. Главное, что волнует всех обитателей частного сектора − конкретные сроки сноса.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

− У нас маленькие дети, ну сколько можно над нами издеваться? Либо вы нам разрешаете реконструировать наши дома, и мы живем, как люди, либо уже сносите и давайте другое жилье. Невозможно столько лет быть в подвешенном состоянии!

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

Надо сказать, что в 2019-м году «Минскградо» по заказу Мингорисполкома разработал ПДП на данную территорию. Согласно планам города, все 150 усадеб возле Минск Мира, занимающие площадь в 53 гектара, должны быть пущены под бульдозер. Место частного сектора до 2025 года должны занять многоэтажки, многофункциональные центры и паркинги. Также тут собираются возвести детский сад и школу. На память о былых временах оставят только парк на улице Левкова. Обсуждение тогда проходило очень бурно, но ПДП утвердили.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

− Регулярно нам приходят уведомления из Гипрозема об изъятии земли. Сперва мы были даже рады – какая-то конкретика, но оказалось такие бумажки можно присылать годами. У нас уже даже забрали документы на дом. Мы как-то ходили в администрацию, хотели получить разрешение на подключение к центральной канализации (она проходит рядом), так нам говорят: несите документы. А как мы их принесем, если вы их и забрали? Вот так и живем.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

Ближе к Минск Миру квартал выглядит все более заброшенным. Если в центре жилого массива еще теплится какая-то жизнь, то чем ближе к стройке и новой дороге, тем больше пустующих домов.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

Надежда говорит, что многие люди устали ждать какого-то решения и просто снимают квартиры.

− Вкладывать в ремонт и обустройство дома, который вот-вот снесут – нет никакого смысла. Но и жить в домах 50-60-х годов – тяжело. Не везде есть удобства, у некоторых туалет на улице, кто-то за водой к колонке ходит, у кого-то крыши текут, у детей аллергии на сырость и плесень появляются. Вот и решают люди не трепать себе нервы, а переехать на съемное жилье. Но и уехать могут не все, на это ведь деньги нужны. К примеру, у нас в доме есть вопросы с проводкой, приходил МЧС, говорит – меняйте. Хорошо, я поменяю, а кто мне это все компенсирует?

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

− А вам предлагали что-то взамен ваших домов?

− Да, администрация опрашивала жителей. В основном, все хотят остаться в этом районе. Честно говоря, мы думали, что нам предложат квартиры в доме на Жуковского, который строится напротив, но нет – их отдали другим. Нам же говорят – езжайте в Сокол, это ведь тоже Октябрьский район.

Вообще, все, с кем нам удалось пообщаться, говорят, что с удовольствием продолжили бы жить в своих домах, реконструировали бы их, отремонтировали и жили дальше. Но на то, что частный сектор сохранят – надежды почти нет.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

«Жить в квартире я бы уже не смогла»

Переходим на другую сторону Жуковского. Здесь дома и обстановка чуточку повеселее. Новых современных коттеджей тут тоже нет, но старые дома кажутся более живыми. Стучимся в один из них, нам открывает пожилая женщина.

− Мне уж 80 лет, давно тут живу, как замуж вышла, так и сюда переехала к мужу и его родственникам. А дома эти стояли и тогда. Тут хорошо было, кинотеатр «Ударник» работал рядом, а сейчас все застроили. Я живу одна, у меня все есть − электричество, вода, газ. Сейчас вот болею, правда. Но в квартире я бы уже точно не смогла. В своем доме привычнее. Но нас же пока и не сносят, вроде начнут с той стороны. Про нашу часть я ничего такого не слышала.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

Заглядываем на Аэродромный переулок – сегодня, кроме названия, о соседстве с первым минским аэропортом уже ничего и не напоминает. А когда-то участки и дома в этих местах давали и работникам завода гражданской авиации, и летчикам.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

«Я была у нескольких мэров, никто внятного ответа не дает»

Возвращаемся на Сенницкую и общаемся с еще одной жительницей. Ольга показывает нам переписку с чиновниками, которая накопилась за эти годы. Ответы еще с 1994 года однообразны: скоро снос, реконструировать дома нельзя, ждите.

− Мой муж живет тут с рождения, я – последние 13 лет. Дома «сносят» тут с 80-х годов. И все это время мы получаем запреты на все пристройки-достройки. Я неоднократно была у мэров, у Шорца, у Кухарева, никто внятного ответа не дает. Вообще, сначала нас собирались сносить до 2015 года, потом – до 2020, теперь – до 2025. У меня даже газета сохранилась за 2011 год, где сказано, что нас снесут. Я просила, дайте нам с тремя детьми сделать пристройку, чтобы мы жили, как люди. Но нет, нельзя нарушать закон. А людей тут держать в заложниках по закону? Дайте нам разрешение, не трогайте нас, мы за свои деньги все сами сделаем.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

В архиве Realt, к слову, мы нашли новости о сносе частного сектора в границах Аэродромной, Авакяна и Левкова за 20102017 и 2019 годы.


«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

Интересно, что жителям Сенницкой и других здешних улиц продолжают регулярно приходить предписания об уборке прилегающей территории, о ремонте фасадов, благоустройстве и т.д. В общем, снос сносом, а забор будь добр покрась.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

По словам нашей собеседницы, переписку с чиновниками тут ведет чуть ли не каждый дом. За последние годы в квартал не единожды приходили оценщики. В итоге, каждый раз у жителей появляется надежда на какую-то конкретику, но через год все начинается по новой. У многих уже опустились руки.

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

К слову, в последнем ответе на коллективное обращение жильцам ответили, что их имущественные права будут реализованы до 26 марта 2023 года. В то, что до этой даты дома начнут сносить – никто не верит.

Кстати, уже после репортажа я поехала за покупками в «Дана Молл». Остановилась возле макета Минск Мира, присмотрелась и кажется, разглядела будущее – пока реальный частный сектор по обе стороны от Жуковского страдает от неопределенности, виртуальный − уже давно плотно «застроен» высотками (оба участка – в нижней части снимка).  

«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

 
Теги: Минск
 
 
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Частный сектор в Минске – штука парадоксальная. В теории иметь собственный коттедж в столице (рядом с метро и кофейнями, но со своим огородиком и террасой) − круто....
 
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