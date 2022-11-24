«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира

Наконец, возле крайних домов у дороги встречаем семью с детьми – с нами соглашаются пообщаться.

Надежда говорит, что живет в частном доме вместе с мужем и его родственниками.

− Это участок получала еще бабушка мужа. Она была в партизанах, потом вместе с дедушкой дошла до Германии. Где-то в 50-х годах им и дали этот участок. Дедушка сам строил дом.

− Есть у вас коммуникации?

− Изначально тут были только холодная вода и свет, потом еще при бабушке провели газ. Уже позже для горячей воды установили бойлер, а канализация у нас − местная. Приходится регулярно вызывать откачку.

− Что вам говорят о сносе? Какие перспективы?

− Да, о том, что эти места будут застраиваться, говорят давно. Моя свекровь еще ходила в школу, когда пошли разговоры, что частный сектор скоро снесут. С тех пор прошел не один десяток лет и саму школу уже снесли, а наши дома, как видите, все стоят. В нулевые были слухи, что тут будет строить Лужков (тот, что из Москвы), но не сложилось. Потом нам сказали – вас точно снесут под метро, потом – точно под новую дорогу. В итоге, и метро пустили, и дорогу открыли, а мы все ждем и ждем. Раньше рядом с нами еще сосед был, вот его снесли года три назад, и теперь наш дом стал крайним.