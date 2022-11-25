ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

25.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Актуальный вопрос о старых хатах в деревне: как сделать их более комфортными? Чтобы не печками топить, и чтоб санузел был теплым, с ванной, в плитке, и стены в комнатах чтоб ровные, и отопление не печное? Теоретически, сделать можно все что угодно, но как на практике? Владелец деревянного дома из Руденска прошел через полную реконструкцию и теперь делится своим опытом. Давайте посмотрим на результат его трудов.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

Дом находится в Руденске на тихой улице с деревянными домами и большими участками. Еще несколько лет назад он практически не выделялся из застройки — обычная хата, обшитая вагонкой, с шифером на крыше поверх деревянной дранки. Отопление печное, удобства во дворе.

Молодая семья, которая его купила пару лет назад, решила все переделать. Причем проект реконструкции предполагал ремонт с перепланировкой, утеплением, проведением канализации и водопровода, монтажом современной системы отопления. Сроки установлены были самые короткие — успеть закончить ремонт за лето.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Дом в начале ремонта

Начали с демонтажа перегородок из досок, печек, старой отделки, полов. Заодно выяснилось, что бревна под обоями живее всех живых — крепкие, смолистые, сухие, без намека на гниль и «работу» шашеля.

Лаги пола исполинские — 300х300 мм и тоже в отличном состоянии. Конструкцию пола изменили: подполье утеплили, пароизолировали, по лагам сделали черновой пол из плит OSB толщиной 18 мм. Позже сверху лег ламинат.

Деревянные окна поменяли на более теплые и современные ПВХ-окна в профиле с ламинацией. Новая планировка потребовала переноса оконного проема — его просто вырезали в новом месте. Старый проем заложили бревнами.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

До чистовых работ развели новую электропроводку, смонтировали электорощиток с автоматами. К санузлу и кухне протянули трубы канализации и водопровода.

Стены решили утеплить с двух сторон. Внутренний пирог такой: ветрогидрозащитная пленка, потом слой базальтового утеплителя между направляющими, далее пароизоляция и гипсоволокнистые листы. В итоге получили ровные и прочные поверхности под чистовую отделку — обои и декоративную штукатурку.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

Снаружи на стены набили направляющие, по ним листы OSB (принцип вентфасада). На них закрепили теплоизоляционные плиты. В финале - штукатурка и покраска.

После этого дом можно считать энергоэффективным — дольше держит тепло, на отопление тратится меньше.

У входа появился навес, обшитый рейками. Он стоит на единой монолитной бетонной плите вместе с открытой террасой.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

Холодная пристройка после реконструкции стала отапливаемой частью дома. В ней теперь находятся прихожая и котельная. В новой планировке появились кухня-столовая, гостиная, две спальни и совмещенный санузел.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

Интересно, а как отапливается дом? Владелец говорит, что улица газифицирована, но по самым смелым прикидкам проектирование и подключение газа заняли бы не менее 8-9 месяцев, а это значит, что заселиться в нужные сроки не получилось бы. С электроотоплением та же история — проекты, разрешения, согласования растягиваются не на один месяц. Поэтому владелец выбрал вариант системы отопления с современным пеллетным котлом — его установку согласовывать ни с кем не нужно.

При этом в эксплуатации он мало чем уступает своим газовым собратьям. Пеллеты загружаются в большой бункер и подаются в горелку. И все преимущества пеллетного котла связаны с дозированной подачей топлива и возможностью регулировки как теплогенерации котла, так и отдачи тепла в систему отопления. Контроллер котла управляет процессом горения, не просто включая/выключая вентилятор, но и регулируя подачу топлива. Не нужно тепло – не горят пеллеты. При этом не нужно даже подходить к котлу, чтобы его растопить — он это сделает сам (авторозжиг). 

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

Размер бункера в нашем случае — 120 литров. Владелец говорит, что этого хватает на несколько недель. В самые лютые морозы к котлу он подходит раза два в месяц — почистить зольник и засыпать пеллеты в бункер.

Владелец подсчитал, что в отопительный сезон на пеллеты тратится 100-120 рублей в месяц.

Котельная небольшая, поэтому в нее не получилось установить бойлер косвенного нагрева для горячего водоснабжения. Выход простой — в ванной комнате установили электробойлер. Его для семьи из трех человек вполне достаточно.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

В это трудно поверить, но весь ремонт занял три месяца — как и было запланировано. Секрет прост — стройка практически не останавливалась. При этом практически все делалось руками владельца и помогали родственники.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

В итоге приложенных усилий получился компактный дом на 76 «квадратов», энергоэффективный, с современными инженерными системами. Интерьер - лаконичный, спокойный и уютный.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

Кстати, сейчас владельцы выставили дом на продажу - за 80 тысяч долларов. Поэтому стоит рассказать, что еще входит в озвученную стоимость.

Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

Расположен дом на большом участке (23 сотки). Территория огорожена забором из профилированного листа на монолитном бетонном основании. Рядом с домом имеется еще и большой сарай с погребом и мастерской, беседка. Пространства хватит для всего — газона, огорода и фруктового сада.

От редакции. Ищем тех, кто готов поделиться своим опытом покупки готового к проживанию нового дома или реконструкции старого. Если это вы — пишите нам почту  editor@realt.by или в телеграме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актуальный вопрос о старых хатах в деревне: как сделать их более комфортными? Чтобы не печками топить, и чтоб санузел был теплым, с ванной, в плитке, и стены в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.11.2022
Mir24.TV Belarus
25.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика