Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

Дом находится в Руденске на тихой улице с деревянными домами и большими участками. Еще несколько лет назад он практически не выделялся из застройки — обычная хата, обшитая вагонкой, с шифером на крыше поверх деревянной дранки. Отопление печное, удобства во дворе.

Молодая семья, которая его купила пару лет назад, решила все переделать. Причем проект реконструкции предполагал ремонт с перепланировкой, утеплением, проведением канализации и водопровода, монтажом современной системы отопления. Сроки установлены были самые короткие — успеть закончить ремонт за лето.