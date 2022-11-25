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Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском
25.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Актуальный вопрос о старых хатах в деревне: как сделать их более комфортными? Чтобы не печками топить, и чтоб санузел был теплым, с ванной, в плитке, и стены в комнатах чтоб ровные, и отопление не печное? Теоретически, сделать можно все что угодно, но как на практике? Владелец деревянного дома из Руденска прошел через полную реконструкцию и теперь делится своим опытом. Давайте посмотрим на результат его трудов.
Дом находится в Руденске на тихой улице с деревянными домами и большими участками. Еще несколько лет назад он практически не выделялся из застройки — обычная хата, обшитая вагонкой, с шифером на крыше поверх деревянной дранки. Отопление печное, удобства во дворе.
Молодая семья, которая его купила пару лет назад, решила все переделать. Причем проект реконструкции предполагал ремонт с перепланировкой, утеплением, проведением канализации и водопровода, монтажом современной системы отопления. Сроки установлены были самые короткие — успеть закончить ремонт за лето.
Начали с демонтажа перегородок из досок, печек, старой отделки, полов. Заодно выяснилось, что бревна под обоями живее всех живых — крепкие, смолистые, сухие, без намека на гниль и «работу» шашеля.
Лаги пола исполинские — 300х300 мм и тоже в отличном состоянии. Конструкцию пола изменили: подполье утеплили, пароизолировали, по лагам сделали черновой пол из плит OSB толщиной 18 мм. Позже сверху лег ламинат.
Деревянные окна поменяли на более теплые и современные ПВХ-окна в профиле с ламинацией. Новая планировка потребовала переноса оконного проема — его просто вырезали в новом месте. Старый проем заложили бревнами.
До чистовых работ развели новую электропроводку, смонтировали электорощиток с автоматами. К санузлу и кухне протянули трубы канализации и водопровода.
Стены решили утеплить с двух сторон. Внутренний пирог такой: ветрогидрозащитная пленка, потом слой базальтового утеплителя между направляющими, далее пароизоляция и гипсоволокнистые листы. В итоге получили ровные и прочные поверхности под чистовую отделку — обои и декоративную штукатурку.
Снаружи на стены набили направляющие, по ним листы OSB (принцип вентфасада). На них закрепили теплоизоляционные плиты. В финале - штукатурка и покраска.
После этого дом можно считать энергоэффективным — дольше держит тепло, на отопление тратится меньше.
У входа появился навес, обшитый рейками. Он стоит на единой монолитной бетонной плите вместе с открытой террасой.
Интересно, а как отапливается дом? Владелец говорит, что улица газифицирована, но по самым смелым прикидкам проектирование и подключение газа заняли бы не менее 8-9 месяцев, а это значит, что заселиться в нужные сроки не получилось бы. С электроотоплением та же история — проекты, разрешения, согласования растягиваются не на один месяц. Поэтому владелец выбрал вариант системы отопления с современным пеллетным котлом — его установку согласовывать ни с кем не нужно.
При этом в эксплуатации он мало чем уступает своим газовым собратьям. Пеллеты загружаются в большой бункер и подаются в горелку. И все преимущества пеллетного котла связаны с дозированной подачей топлива и возможностью регулировки как теплогенерации котла, так и отдачи тепла в систему отопления. Контроллер котла управляет процессом горения, не просто включая/выключая вентилятор, но и регулируя подачу топлива. Не нужно тепло – не горят пеллеты. При этом не нужно даже подходить к котлу, чтобы его растопить — он это сделает сам (авторозжиг).
Размер бункера в нашем случае — 120 литров. Владелец говорит, что этого хватает на несколько недель. В самые лютые морозы к котлу он подходит раза два в месяц — почистить зольник и засыпать пеллеты в бункер.
Владелец подсчитал, что в отопительный сезон на пеллеты тратится 100-120 рублей в месяц.
Котельная небольшая, поэтому в нее не получилось установить бойлер косвенного нагрева для горячего водоснабжения. Выход простой — в ванной комнате установили электробойлер. Его для семьи из трех человек вполне достаточно.
Кстати, сейчас владельцы выставили дом на
Расположен дом на большом участке (23 сотки). Территория огорожена забором из профилированного листа на монолитном бетонном основании. Рядом с домом имеется еще и большой сарай с погребом и мастерской, беседка. Пространства хватит для всего — газона, огорода и фруктового сада.
От редакции. Ищем тех, кто готов поделиться своим опытом покупки готового к проживанию нового дома или реконструкции старого. Если это вы — пишите нам почту
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Актуальный вопрос о старых хатах в деревне: как сделать их более комфортными? Чтобы не печками топить, и чтоб санузел был теплым, с ванной, в плитке, и стены в...
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