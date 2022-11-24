«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

На вопрос Realt, когда начнется строительство парка и когда можно будет по нему прогуляться, Мохамед Алаббар ответил следующее:

− Конечно, я хочу, чтобы это все было уже завтра. Но если исходить из реальности, я рассчитываю приехать сюда в июле-августе этого года и вместе со своими младшими детьми уже пройтись по новому парку. Сейчас работы сдерживает погода, но весной мы планируем начать и построить его за 3 месяца.

− А что будет делаться дальше? Жилье, выставочный центр, бизнес-центры?

− Национальный выставочный центр уже строится. Ну а где-то в январе-феврале мы начнем говорить о более скучных вещах – строительстве квартир. Но я вам обещаю − люди тут будут жить абсолютно другой жизнью. Все это уже разработано, нарисовано − дома, дороги, зоны отдыха. В этом месяце мы, возможно, начнем расчет стоимости, а скоро покажем вам и первые рендеры. Обещаю, мы сделаем здесь нечто особенное. Моя команда дизайнеров сейчас просто сходит с ума – мы постоянно в процессе, спорим, что-то переделываем, чтобы сделать тут что-то невероятное.