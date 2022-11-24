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«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

24.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Пожалуй, самый громкий строительный проект, как минимум, будущих лет 10-20 – это комплекс «Северный берег», который должен вырасти на пахотных полях между Цнянским водохранилищем и Дроздами. Согласно амбициозным планам арабского инвестора, к 2040 году здесь появится целый «город» с деловыми центрами и огромным количеством жилья. Пока освоение огромного участка только стартует, Его Превосходительство Мохамед Али Рашед Алаббар решил удивить минчан необычным арт-проектом. О строительстве парка «Riverside park» на Цнянском водохранилище и его культурных «фишках», арабский бизнесмен рассказал на специальной презентации в Минске.

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

Итак, уже в первой половине 2023 года прибрежная территория Цнянского водохранилища (его западная часть) должна заметно преобразиться. Здесь появится новый парк с современными площадками для спорта и отдыха, дорожками для бега и велосипедов, воркаутом, столами для настольного тенниса, детскими игровыми зонами, площадками для игры в баскетбол, волейбол.

Примерные границы парка:

На встрече Мохамед Али Рашед Алаббар рассказал и показал, какие проекты его компания возвела в Дубае (например, башню Бурдж Халифа, Дубай Молл и другие) и пообещал, что в Минске будет не хуже. При этом инвестор отметил, что начинать стройку масштабного проекта с жилых домов – это скучно. Поэтому первым объектом «Северного берега» станет новый парк, наполненный разнообразными скульптурами.

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище
«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

− У вас будет полная свобода. Творите, придумывайте, экспериментируйте! Да, и желательно чтобы ваши работы были крупными – от 2-х метров и выше, – обратился господин Мохамед Алаббар к присутствующим в зале скульпторам.

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

Уже весной прямо на территории, прилегающей к западной части Цнянки появятся временные творческие мастерские, где скульпторы (среди которых − Костюченко, Селиханов, Шаппо, Соколов, Тимашов и другие) будут работать над своими произведениями на открытом воздухе. Такая пленэрная практика поможет авторам полностью погрузиться в творческий процесс.

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

− В работе над нашими проектами мы всегда привлекаем лучших специалистов мира. В Беларуси большое количество талантливых профессионалов. Мы хотим сделать уникальные скульптуры для набережной парка, которые преобразят пространство и понравятся жителям Минска.

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

То, как будет выглядеть новый парк на Цнянке, показал начальник отдела компании «Проектинжстрой» Максим Назарчук:

- Территория, где будет будущий парк, представляет собой почти сформировавшийся лес. Там есть и молодые деревья, и аллея взрослых берез, и заросшая отводная канава. Участок имеет активный рельеф и большие перепады высот (около 10 метров). также по побережью водохранилища проходит набережная, которая уже сейчас используется активно, для занятий спортом, прогулок с собаками. Все эти перечисленные ландшафты будут сохранены.

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище
«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище
«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище
«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище
«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище
«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

На вопрос Realt, когда начнется строительство парка и когда можно будет по нему прогуляться, Мохамед Алаббар ответил следующее:

− Конечно, я хочу, чтобы это все было уже завтра. Но если исходить из реальности, я рассчитываю приехать сюда в июле-августе этого года и вместе со своими младшими детьми уже пройтись по новому парку. Сейчас работы сдерживает погода, но весной мы планируем начать и построить его за 3 месяца.

− А что будет делаться дальше? Жилье, выставочный центр, бизнес-центры?

− Национальный выставочный центр уже строится. Ну а где-то в январе-феврале мы начнем говорить о более скучных вещах – строительстве квартир. Но я вам обещаю − люди тут будут жить абсолютно другой жизнью. Все это уже разработано, нарисовано − дома, дороги, зоны отдыха. В этом месяце мы, возможно, начнем расчет стоимости, а скоро покажем вам и первые рендеры. Обещаю, мы сделаем здесь нечто особенное. Моя команда дизайнеров сейчас просто сходит с ума – мы постоянно в процессе, спорим, что-то переделываем, чтобы сделать тут что-то невероятное.

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище
«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

Инвестор много говорил о том, что главное – это создать стиль жизни, улучшить качество жизни горожан.

На встрече также присутствовал председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

 

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

Что за «Северный берег»?

«Северный берег» − это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого бизнесмен из ОАЭ Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро. В нем будет жилье, общественные, образовательные, финансовые и офисные объекты. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.

Комплекс «Северный берег» разместится в границах МКАД − пр. Победителей − ул. Орловская − Цнянское водохранилище. Общая площадь этой земли − более 15 квадратных километров, но инвестор собирается застроить около 9 квадратных километров.

В мае 2021 года Александр Лукашенко подписал указ о строительстве «Северного берега», согласно которому в комплексе разрешено строить многоквартирное жилье высокой плотности. Кроме того, весной 2021 года сменился заказчик проекта. Вместо «Эмирейтс Блю Скай» им стала созданная для этих целей белорусская компания «Риверсайд Девелопмент Лимитед», которая на 100% принадлежит арабской компании «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед».

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище
Такой будет одна из площадей в новом парке.

Мохамед Али Рашед Алаббар − эмиратский бизнесмен. Он известен как основатель и председатель компании Emaar Properties − застройщика таких активов, как Бурдж-Халифа и торговый центр Dubai Mall, а также как председатель Eagle Hills − частной инвестиционной компании в Абу-Даби.

«Начнем с пляжа, про квартиры поговорим в январе». Инвестор «Северного берега» показал, как изменится Цнянское водохранилище

 
Теги: Минск
 
 
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Пожалуй, самый громкий строительный проект, как минимум, будущих лет 10-20 – это комплекс «Северный берег», который должен вырасти на пахотных полях между Цнянским...
 
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