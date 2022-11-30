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Джинсы можно купить за 30 рублей, платье - за 12. Посмотрели, как проходит последний день H&M в Беларуси
30.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня, 30 ноября, в Беларуси завершается история под названием «H&M». В 22.00 для посетителей закроет двери последний магазин бренда, расположенный в ТРЦ Palazzo на Тимирязева. Узнали, что еще осталось на прилавках и стоит ли туда ехать.
Всего в Беларуси было открыто три магазина H&M: в Минске в Galleria Minsk и ТРЦ Palazzo, а еще в Гродно в ТРЦ Triniti. Франшиза уже закрывала их в марте на «неопределенный период»: тогда принималось решение, остаются ли они вообще на белорусском рынке. В итоге, 19 сентября магазины
В Palazzo уже издалека понятно, что такого ажиотажа, который был при закрытии в Galleria Minsk, нет. Накануне на входе никаких очередей (тут они
Сама атмосфера печальная: второй этаж полностью опустел – здесь выключен свет, нет людей и пустота на полках. Его совсем закрыли для посетителей. С первым этажом − не намного лучше: все оставшиеся вещи разместились примерно на пятнадцати стеллажах, при этом все это выглядит очень мелко на пространстве в 2217 квадратных метров.
Как отмечает бариста с необычным именем Тая в кофейне напротив, людей в последнее время не особо много. Сама девушка расстроилась, когда узнала, что франшиза закрывается:
− Я вроде не часто закупалась в нем, но сам магазин мне был приятен своей доступностью и, если можно так сказать, повседневностью. Например, там всегда можно было найти какие-то базовые вещи – кофточки, пиджаки. При этом меня устраивало соотношение цены и качества. Могу сказать, что глобально для Минска потеря бренда несерьезная, но для молодежи обидная.
В последние дни работы магазина посетителям предлагаются хорошие скидки на все товары: тут стоит сказать, что в ценниках на одежде прописана изначальная сумма, которая уменьшается на 70 процентов при оплате на кассе. Мы заметили, что на некоторой одежде уже есть какая-то скидка, уточнили, что на кассе даже при таком раскладе сумма уменьшается.
Что же еще есть в наличии?
Сразу бросается в глаза, что больше всего вещей летнего сезона, которые вроде как уже и не актуальны. Например, легкие платья можно взять за 40-50 белорусских рублей (со скидкой выйдет 12-15 рублей), есть и одна модель за 8; джинсовые шорты – несколько моделей в диапазоне от 40 до 50 рублей (со скидкой –12-15 рублей); купальники – верх можно взять за 35 рублей, а низ − всего за 20 (на кассе от цены отнимут еще 70%).
Еще остались в наличии базовые топы нескольких видов в черном и белом цветах. Без учета скидки они стоят около 30 белорусских рублей. За тонкие кофточки в рубчик вместе со скидкой вы отдадите 12-15 рублей. В наличии есть еще рубашки трендового насыщенно шоколадного цвета за 50 белорусских рублей, а со скидкой получится всего 15.
Предлагается несколько вариантов юбок длины мини стоимостью от 40 до 60 рублей без скидки, джинсы с диапазоном цен от 100 до 120 рублей (с учетом скидки это 30-36 BYN); тонкие черные скини стоимостью около 42 рублей без скидки (в районе 12 – со скидкой). Безрукавка из экокожи стоит около 100 белорусских рублей (со скидкой выйдет 30), а тканевая со скидкой будет стоить всего 12 BYN.
Также в наличии есть джинсы для беременных (75-100 белорусских рублей без скидки) и одежда для детей. Например, детские шапочки со скидкой обойдутся в 9 BYN, кепки – в 4,8, панамы – в 5,1. Легкая куртка для детей будет стоить 18 белорусских рублей, а джинсы – примерно 7,5-10,5 (все цены рассчитаны со скидкой).
Недалеко от детского отдела мы встретили Евгению – девушка приехала из России и огорчилась от того, что в Беларуси H&M также закрывается:
− Мне казалось, что здесь они продолжат работу, поэтому специально и ехала в ТРЦ Palazzo. Видела, что во втором торговом центре у вас уже закрылся магазин. В России франшиза уже давно не работает, поэтому и думали найти что-то в Беларуси, но и здесь как-то все не весело. Лично для себя я мало что покупала у этого бренда, в основном в H&M всегда приобретали детскую одежду, поэтому, конечно же, расстроились, когда узнали о закрытии. У нас дома сейчас вообще не особо большой выбор, поэтому даже не знаем, где и что покупать в дальнейшем.
– В H&M ходила не часто, но периодически бывало. Чаще всего посещала его в Galleria Minsk, в Palazzo же мне не очень удобно добираться, но раз это последние дни магазина, решила все-таки заехать, − поделилась Маргарита, рассматривая то, что осталось на полках. – Чаще всего покупала байки или свитшоты, причем как для себя, так и на подарки друзьям, сегодня моего стандартного выбора вообще нет в наличии, что, конечно же, не может не огорчать. Вообще, когда узнала, что франшиза закрывается, стало как-то обидно: здесь всегда можно было найти хорошую по качеству вещь, да и цены в принципе были приемлемыми. Сейчас, наверное, продолжу закупаться в Bershka и Pull&Bear, которые, надеюсь, никуда не уйдут.
Для мужчин в последние дни выбора, можно сказать, никакого: представлено несколько видов штанов стоимостью около 75-100 рублей (со скидкой получится около 23-30 белорусских рублей), джинсы, пару моделей пиджаков. При этом размерный ряд сильно ограничен.
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Джинсы можно купить за 30 рублей, платье - за 12. Посмотрели, как проходит последний день H&M в Беларуси
Сегодня, 30 ноября, в Беларуси завершается история под названием «H&M». В 22.00 для посетителей закроет двери последний магазин бренда, расположенный в ТРЦ Palazzo на...
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