Джинсы можно купить за 30 рублей, платье - за 12. Посмотрели, как проходит последний день H&M в Беларуси

Как отмечает бариста с необычным именем Тая в кофейне напротив, людей в последнее время не особо много. Сама девушка расстроилась, когда узнала, что франшиза закрывается:

− Я вроде не часто закупалась в нем, но сам магазин мне был приятен своей доступностью и, если можно так сказать, повседневностью. Например, там всегда можно было найти какие-то базовые вещи – кофточки, пиджаки. При этом меня устраивало соотношение цены и качества. Могу сказать, что глобально для Минска потеря бренда несерьезная, но для молодежи обидная.