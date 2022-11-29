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Под Минском продают огромный недостроенный санаторий. Стоит как трешка в столице

29.11.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Очередная «атмосферная заброшка» (привет из 80-х годов) попала на торги Госкомимущества. В декабре с аукциона опять попробуют продать недостроенный санаторий в деревне Новое Поле. Это огромное здание всего в 30 километрах от Минска ищет нового владельца уже не первый год.

Под Минском продают огромный недостроенный санаторий. Стоит как трешка в столице

Располагаются постройки несостоявшегося оздоровительного учреждения неподалеку от трассы на Гродно и МКАД-2. В комплекс, выставленный на торги, входят два объекта: главный и спальный корпуса. Точный адрес объектов − Минский район, Горанский сельсовет, деревни Новое Поле и Лихачи.

Площадь главного строения – 6700 «квадратов». Само здание, если смотреть на него сверху, напоминает трехлучевую звезду. Когда-то планировалось, что здесь будет бассейн, зона для СПА, медицинские кабинеты.

Спальный корпус – в три раза меньше, он занимает 2100 «квадратов». Здесь должны были располагаться номера для отдыхающих.

По каким причинам был заброшен санаторий – неизвестно. Строительство здесь прекратилось еще в 90-х годах. На сегодняшний день готовность зданий составляет 51 %. Официально комплекс находится на балансе Горанского сельского исполнительного комитета.

В придачу к санаторию новый собственник получит земельный участок площадью около 4 га. Его дадут в аренду на 30 лет с возможностью продления. Надел можно использовать для размещения объектов санаторно-курортного лечения и оздоровления, отдыха, спорта и туризма. Рядом с санаторием, кстати, весьма живописное место − река и лес.

Торги при наличии заявителей состоятся 16 декабря. Заявления принимаются до 14 декабря.

Начальная стоимость объекта − 204 тысячи рублей (по сравнению с прошлогодним аукционом она снизилась сразу на 50 %).

Фото: Госкомитет по имуществу и Павел Михневич

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Очередная «атмосферная заброшка» (привет из 80-х годов) попала на торги Госкомимущества. В декабре с аукциона опять попробуют продать недостроенный санаторий в...
 
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