Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки

Квартира продается со всей эксклюзивной мебелью и бытовой техникой. Так на кухне остается смеситель «Grohe red», вытяжка «Elica», индукционная плита «Siemens», посудомоечная машина «Siemens», духовой шкаф и микроволновка«Neff» и холодильник «Liebher».

На полу лежит испанская и итальянская плитка, а также покрытие из натурального дерева - тика и дуба.