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Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
01.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рядом с Цнянским водохранилищем продается таунхаус с гаражом и террасой. С одной стороны дом окружает сосновый лес, а с другой - теннисный корт и футбольное поле, которыми могут пользоваться только жители комплекса. Дом готов к заселению, поэтому посмотрите, что там есть, ведь за один квадратный метр просят около 4900 долларов.
Комплекс таунхаусов находится рядом с Цнянским водохранилищем и разделен на 9 отдельных квартир. Он располагается на Воропаевской улице. Общая площадь объекта - 272,4 квадратного метра. Жилая же занимает 165,9 "квадрата". Что там есть?
Квартира продается со всей эксклюзивной мебелью и бытовой техникой. Так на кухне остается смеситель «Grohe red», вытяжка «Elica», индукционная плита «Siemens», посудомоечная машина «Siemens», духовой шкаф и микроволновка«Neff» и холодильник «Liebher».
На полу лежит испанская и итальянская плитка, а также покрытие из натурального дерева - тика и дуба.
Подвальное помещение можно обустроить по своему усмотрению.
Открытая терраса ведет на собственную лужайку с живой изгородью.
Въезд и выезд на территорию комплекса доступны только для жильцов через автоматические ворота. По всему периметру ведется видео наблюдение. Рядом находятся футбольное поле и теннисный корт, которыми могут пользоваться лишь жители комплекса.
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Рядом с Цнянским водохранилищем продается таунхаус с гаражом и террасой. С одной стороны дом окружает сосновый лес, а с другой - теннисный корт и футбольное поле,...
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