ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки

01.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Рядом с Цнянским водохранилищем продается таунхаус с гаражом и террасой.  С одной стороны дом окружает сосновый лес, а с другой - теннисный корт и футбольное поле, которыми могут пользоваться только жители комплекса. Дом готов к заселению, поэтому посмотрите, что там есть, ведь за один квадратный метр просят около 4900 долларов. 

Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки

Комплекс таунхаусов находится рядом с Цнянским водохранилищем и разделен на 9 отдельных квартир. Он располагается на Воропаевской улице. Общая площадь объекта - 272,4 квадратного метра. Жилая же занимает 165,9 "квадрата". Что там есть?

На первом этаже находится тамбур и топочная, а рядом за стенкой обустроено парковочное место с роллетной дверью. Кстати, оно не входит в общую площадь дома. Второй уровень занят жилой комнатой, кухней-гостиной и санузлом. Там же есть выход на террасу. 

Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки

Третий этаж отдали под жилые комнаты. В одной из них есть совмещенный санузел, который владельцы решили расположить выше, добавив еще один уровень. К ванне и душу ведет лестница, но мокрая зона никак не огорожена от общего пространства. Также на этом этаже есть гардеробная.

Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки

Это еще не все фишки. Светлые стены разбавляют контрастные и яркие предметы интерьера. Больше всего выделяется камин «La nordica monoblocco» с золотой металлической мозаикой в черной оправе и золотая сантехника в санузле. Сам туалет все же оставили белым.

Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки

Квартира продается со всей эксклюзивной мебелью и бытовой техникой. Так на кухне остается смеситель «Grohe red», вытяжка «Elica», индукционная плита «Siemens», посудомоечная машина «Siemens», духовой шкаф и микроволновка«Neff» и холодильник «Liebher».

На полу лежит испанская и итальянская плитка, а также покрытие из натурального дерева - тика и дуба.

Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки

Подвальное помещение можно обустроить по своему усмотрению.

Открытая терраса ведет на собственную лужайку с живой изгородью.

Въезд и выезд на территорию комплекса доступны только для жильцов через автоматические ворота. По всему периметру ведется видео наблюдение. Рядом находятся футбольное поле и теннисный корт, которыми могут пользоваться лишь жители комплекса. 

Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки
Золотой санузел и ванна над кроватью. Посмотрите, какой необычный таунхаус продается около Цнянки

Таунхаус можно купить за 354 тысячи долларов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рядом с Цнянским водохранилищем продается таунхаус с гаражом и террасой.  С одной стороны дом окружает сосновый лес, а с другой - теннисный корт и футбольное поле,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика