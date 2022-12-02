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А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

02.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Молодая семья минчан с двумя детьми и собакой решили сменить квартиру в Кунцевщине на загородное жилье. История переселения максимально короткая — на строительство потребовалось всего полгода. Вот уже скоро год, как минчане живут в новом современном доме и ничуть не жалеют о своем решении. Заехали к ним в гости.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Участок в Озере

Илья и Даша подходящий участок нашли в Озере — большом агрогородке в Слуцком направлении. Место по всем параметрам их устраивает — до Минска по хорошей трассе всего 30 километров, инфраструктура развитая, в коттеджной застройке на улицах асфальт, центральный водопровод, газ.

- Новая застройка в Озере начала развиваться лет 10 назад и изначально позиционировалась как престижный коттеджный поселок, - рассказывает Илья. - У него даже название было с претензией - «Озеро-сити». Планы по развитию были большие, но по факту сейчас вокруг строят коровники. И тем не менее, в агрогородке имеется детский сад, школа, поликлиника и магазины. Детей забирает школьный автобус — все как в фильмах про американские школы. Дороги асфальтированные, чистятся. А еще в центре есть большое озеро — в нем много рыбы, летом можно купаться.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Илья говорит, что участки здесь еще есть и иногда местный сельсовет проводит аукционы. Начальная стоимость участков -от 30 тысяч рублей. Информацию о торгах можно найти в сельсовете или в узденской районке — газете «Чырвоная зорка».

Свой надел он купил на аукционе по продаже участков с незавершенным строительством. Ему досталось 13 соток земли и фундамент из блоков ФБС. Его демонтировали, а блоки еще и продали. Участок свободен, можно приступать к строительству.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

- Дом, о котором мы мечтали, должен был быть современным, в один этаж и с плоской крышей, - говорит Дарья. - Мы искали вариант, при котором строительство займет минимум времени и впишется в наш бюджет до 70 тысяч долларов. Под параметры подходили модульные дома от минского производителя, у которого в портфолио уже были подобные строения. По соотношению цена-качество нас все устроило, сроки реализации обещались подходящие. В июле 2021 года мы утвердили проект иподписали договор.

Земля с сюрпризом

Начало строительства не обошлось без приключений.

- На участок заехала техника, которая должна была забить железобетонные сваи, рассказывает Илья. - Но не тут-то было — на глубине примерно 80 см сваи уперлись в монолитную часть старого фундамента. Соответственно, пришлось останавливать работы, вызывать трактор, который разрыл пятно застройки, чтобы определить контуры подземного «сюрприза». После этого забивка свай продолжилась.

Но проблемы не закончилась. Когда владелец приехал принимать работу, то обнаружил, что сваи заколочены ниже нужной отметки.

- Мы договаривались, что забивать сваи нужно на определенную высоту, с учетом того, что участок еще будет подсыпаться, - объясняет он. - Если бы мы оставили все как есть, то поднять уровень участка уже не получилось бы, и дом оказался бы ниже уровня асфальта на улице.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода
Половину террасы оставили открытой, вторая - под крышей

Так как «косяк» был со стороны подрядчика, им и исправлять ситуацию. Сначала они попытались достать сваи из грунта, но забиты они были на глубину 4 метра, в плотную глину, поэтому миссия была невыполнима. В итоге подрядчик их срезал под ноль, привез новые и забил их уже правильно.

Строительство дома велось параллельно — каркасные модули собирались в цеху производителя. Там же утеплялись стены, устанавливались окна, обшивались деревом и красились фасады. На участок модули доставили с высокой степенью готовности — на месте их лишь собрали воедино, места стыковки заделали. Внутри соединили электропровода, трубы канализации и водопровода. На месте положили плитку и закончили чистовую отделку.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода
Сборка дома в процессе. Фото: компания "Ярни"

Второе приключение вышло с продажей квартиры - ее удалось продать быстрее, чем дом был готов к заселению. Поэтому семье пришлось с неделю пожить в отеле. И все же, несмотря на все стрессовые ситуации, которые грозили вылиться в затягивание сроков и непредвиденные расходы, ключи от дома владельцы получили вовремя.

- Договор мы заключили в июне, а 26 декабря уже заселились в готовый дом — теплый, с готовой отделкой и мебелью.

90 «квадратов» для семьи

Итак, что же в итоге наши герои построили? Все пожелания супругов и их видение, какой должна быть планировка, отразилось в проекте дома на 90 «квадратов».

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Он состоит из пяти модулей. Обычно такие дома составляются из одинаковых модулей. Но в нашем случае производитель пошел на встречу пожеланиям Дарьи и Ильи и два модуля изготовил несколько шире. В итоге получилось сделать две просторные детские комнаты, в которых ребенок не будет чувствовать себя ущемленным в плане личного пространства.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Центральное место в доме занимает большая гостиная с камином и зоной кухни. Фишка этого пространства — панорамные окна в пол с видом на террасу и задний двор.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода
А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода
А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

В похожих домах, о которых мы уже писали, в отделке чаще всего встречается тотальная зашивка имитацией бруса стен и потолков. В этом решили добавить в интерьер гладких поверхностей и ярких акцентов — в спальнях несколько стен зашили гипсокартоном с обоями под покраску.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода
А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода
А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

- Когда проектировали дом, то мечтали, что из больших окон нашей спальни будет открываться вид на лес, - говорит Дарья. - Но так как участок нам достался в коттеджной застройке и без деревьев, то лес появился на большом принте за изголовьем кровати. Когда будет реализован ладшафтный проект, настоящие сосны и елки появятся и за окнами.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода
А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Площадь позволяла сделать два санузла, но владельцы решили, что хватит одного, а небольшое помещение возле прихожей оборудовать как гардеробную.

Санузел достаточно большой, в нем душевая кабина, унитаз, стиральная машина.

Единственная вещь в обстановке, которая нас разочаровала — это дизайнерский бетонный умывальник, - говорит Дарья. - Нам нравился такой дизайн и мы сами его выбирали. Но он оказался не очень функциональным - поверхности шершавые, проводишь рукой и на пальцах остаются песчинки. А еще установили его неправильно — чаша лопнула и подтекает.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Есть еще одна проблема, которая, правда, не относится к качеству строительства.

- Центральный водопровод с одной стороны хорошо, а с другой стороны - наша боль, - говорит Илья. - Качество воды в нем, наверное, сравнимо с качеством озерной. Иногда льется из крана жидкость ярко-оранжевого цвета. Мы опасались такую пить, боялись испортить всю технику в доме, поэтому пришлось устанавливать станцию очистки. Так как отдельного технического помещения в проекте нет, ее установили в углу в прихожей.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Топочной в доме нет — он отапливается электроконвекторами и теплыми полами (только под плиткой).

- Хотя рядом по улице идет газ, отопление у нас электрическое, - говорит Илья. - Сразу мы платили за электричество по полному тарифу и это было дорого - в зимние месяцы выходило по 500 рублей. Но теперь перешли на льготный тариф, счета уменьшились в разы - за всю электроэнергию, потребляемую конвекторами, электрополами, освещением, бытовыми приборами, - платим максимум 150 рублей. Зиму дом, кстати, перенес прекрасно — было тепло, уютно.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

В гостиной стоит камин на дровах, но им пользовались не так часто — в основном в те дни, когда были перебои с электроэнергией. Можно сказать, что это аварийный источник тепла.

Вентиляция децентрализованная — в каждой комнате стоит приточно-вытяжной проветриватель с рекуператором. Для зимы отличная вещь — в дом подается уже подогретый воздух.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Опыт эксплуатации показал, что летом дом не перегревается. Во-первых, главное остекление выходит на восток, поэтому прямое солнце попадает внутрь только утром. Во-вторых, есть возможность сквозного проветривания из-за расположения комнат. В третьих, есть кондиционер — он спасает в самые жаркие дни.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Снаружи придется поработать

В гости мы приехали в ту прекрасную пору году, когда все изъяны участка спрятаны под снегом. А там хозяевам еще есть над чем поработать.

- Так как мы вырыли целый котлован, чтобы найти зарытый фундамент, у нас на участке была просто беда — вся глина вскрылась, после дождей — по колено воды, - говорит Илья. - Сейчас хотя бы уже подравняли, подсыпали плодородку, сформировали дренаж.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода
Так выглядел участок до начала благоустройства

Глинистый грунт создал еще одну проблему. Центральной канализации в поселке нет, поэтому пришлось устанавливать свой автономный септик. Это готовое и современное решение — станция биологической очистки с принудительным отводом воды. По замыслу, очищенная вода должна сбрасываться на грунт и впитываться в него, но в глину не впитывается ничего. Не помог и слой плодородной почвы, и три колодца, в которые вода сливается и должна впитываться. Не уходит. Благо, вода очищенная, без цвета и запаха. То есть, владельцу еще предстоит решить эту проблему.

В новом сезоне наши герои продолжат работы по благоустройству. Причем не наобум, а по проекту ландшафтного дизайна — в нем прописано, где и какие будут дорожки, функциональные зоны, растения.

Илья говорит, что сам проект обошелся недорого, порядка трехсот долларов, а вот на все остальное придется потратить гораздо больше.

А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

Не жалеют ли герои о переезде из Минска?

- Мы больше переживали за детей — думали, что для них это стресс. Ведь в Минске, где мы жили, было много детей, магазины и так далее. А здесь зимой никого нет, дети страдают. Но потом наступило лето, на улицу вывалили все дети нашего поселка, передружились. Здесь живет много молодых семей, в каждом дворе дети. Наши с утра до вечера пропадали на улице, так что у них здесь веселуха.

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Теперь как в квартире. Владелец рассказал, как он своими руками переделал старый дом под Минском

 
Теги: Минск
 
 
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Молодая семья минчан с двумя детьми и собакой решили сменить квартиру в Кунцевщине на загородное жилье. История переселения максимально короткая — на...
 
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