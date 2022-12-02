А так можно было? Минчане показали свой новый дом в деревне, который они построили всего за полгода

- Дом, о котором мы мечтали, должен был быть современным, в один этаж и с плоской крышей, - говорит Дарья. - Мы искали вариант, при котором строительство займет минимум времени и впишется в наш бюджет до 70 тысяч долларов. Под параметры подходили модульные дома от минского производителя, у которого в портфолио уже были подобные строения. По соотношению цена-качество нас все устроило, сроки реализации обещались подходящие. В июле 2021 года мы утвердили проект иподписали договор.

Земля с сюрпризом

Начало строительства не обошлось без приключений.

- На участок заехала техника, которая должна была забить железобетонные сваи, рассказывает Илья. - Но не тут-то было — на глубине примерно 80 см сваи уперлись в монолитную часть старого фундамента. Соответственно, пришлось останавливать работы, вызывать трактор, который разрыл пятно застройки, чтобы определить контуры подземного «сюрприза». После этого забивка свай продолжилась.

Но проблемы не закончилась. Когда владелец приехал принимать работу, то обнаружил, что сваи заколочены ниже нужной отметки.

- Мы договаривались, что забивать сваи нужно на определенную высоту, с учетом того, что участок еще будет подсыпаться, - объясняет он. - Если бы мы оставили все как есть, то поднять уровень участка уже не получилось бы, и дом оказался бы ниже уровня асфальта на улице.