Возле вокзала открылся ТРЦ Minsk City Mall - там заработал гипермаркет. Показываем изнутри

Большого ажиотажа на открытии не было, но несколько десятков человек в районе 12 часов все же собрались у входа в магазин. В основном, это - жители близлежащих домов с Толстого и Московской. Гипермаркет для них - большой подарок. Другого магазина с таким ассортиментом поблизости нет.

На входе посетителей встречали девушки с зелеными шариками и зеленый человечек (талисман магазина).