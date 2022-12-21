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Возле вокзала открылся ТРЦ Minsk City Mall - там заработал гипермаркет. Показываем изнутри
21.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в Минске официально начал работу новый торговый центр возле ж/д вокзала. ТЦ Minsk City Mall, открытия которого ждали многие минчане, наконец, распахнул двери для посетителей. Первым в торговом центре на улице Толстого заработал гипермаркет Green. Realtпобывал на открытии нового магазина, и готов поделиться первыми впечатлениями.
Большого ажиотажа на открытии не было, но несколько десятков человек в районе 12 часов все же собрались у входа в магазин. В основном, это - жители близлежащих домов с Толстого и Московской. Гипермаркет для них - большой подарок. Другого магазина с таким ассортиментом поблизости нет.
На входе посетителей встречали девушки с зелеными шариками и зеленый человечек (талисман магазина).
Новый Green занял 1000 «квадратов» на первом этаже. На полках – широкий ассортимент знакомых товаров. К примеру − фермерские продукты под собственной торговой маркой «Местное Известное», свежая продукция собственного производства Green Kitchen, большой отдел с продукцией для здорового питания.
Из бонусов первого дня - бесплатные скидочные карты. Их сегодня можно оформить на входе. Также в честь открытия в этом гипермаркете действуют специальные скидки на некоторое товары.
Спрашиваем у одной из посетительниц про впечатления:
- Хороший магазин, у нас тут в округе только "ДорОрс", да небольшие "Соседи" были. Супермаркет побольше только на Жуковского, но нам далековато. Мы сами с Толстого, нам теперь удобно, дорогу перешёл и все.
Напомним, что реализацию проекта по строительству Minsk City Mall в границах улиц Толстого − Рабкоровской − Вокзальной − Дружной осуществляла компания «Амтел Сити Молл» в рамках инвестиционного договора. Общая площадь комплекса – почти 50 тысяч квадратных метров.
Но пока в торговом центре пустовато. Магазины, рестораны и кинотеатр будут открываться постепенно. Ближайшее открытие уже завтра. В Minsk City Mall заработает магазин "Детмир". Также на первом этаже уже наряжена елочка и работает точка "Салат драйв".
В будущем же тут будет работать порядка 120 магазинов, 15 ресторанов и 4 современных кинозала на 590 посадочных мест. Для удобства гостей торгово-развлекательного комплекса предусмотрен многоуровневый паркинг почти на 600 мест.
На первом этаже помимо магазина Green будет аптека, оптика, ювелирные магазины, салоны сотовых операторов, на втором – одежда и обувь, на третьем − магазины с товарами для детей и фудкорт.
Minsk City Mall был разработан английским архитектурным бюро Champan Taylor.
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Сегодня в Минске официально начал работу новый торговый центр возле ж/д вокзала. ТЦ Minsk City Mall, открытия которого ждали многие минчане, наконец, распахнул двери для...
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