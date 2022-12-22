Транспорт сюда пока не ходит. Как сейчас выглядит стройка нового большого ЖК в Сухарево

Правда, прицениться к первой новостройке пока не получится. На сайте всем заинтересованным предлагают оставить контакты, чтобы «первыми узнать о новостях проекта, планировках и стоимости квартир».

Возможно, по аналогии с «Комфорт Парком», застройщик будет продавать только готовое жилье.