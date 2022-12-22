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Транспорт сюда пока не ходит. Как сейчас выглядит стройка нового большого ЖК в Сухарево
22.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик «Строминвест» (тот самый, что возводит жилой комплекс «Комфорт Парк» на Тимирязева) вот уже полгода осваивает новую стройплощадку. В этот раз локация под многоэтажные дома значительно удалена от центра Минска – новое жилье появится на самой окраине Сухарево, рядом с кольцевой. Мы съездили на стройку и посмотрели, как там идут дела.
Дойти пешком до новой стройки – не так-то просто. Сюда, в тупик улицы Маршала Лосика, пока еще даже не ходит общественный транспорт. Ориентир для интересующихся – длинный дом с «Еврооптом» и автостоянка за ним. Обходите здание, проходите пару сотен метров в сторону поля и точно упретесь в высокий строительный забор.
Первая очередь – это 3 дома, образующие полузамкнутое пространство. Дом №1 будет насчитывать 3 подъезда и 422 квартиры. Дом №2 – 4 подъезда и 184 квартиры. Дом №3 – 3 подъезда и 305 квартир. Сроки сдачи первой «порции» жилья – 2025 год. Этажность у домов будет переменной – от 12 до 22 этажей. Среди планировок – разнообразные варианты квартир от 40 до 102 «квадратов».
Растет будущий ЖК на месте бывших полей, где еще недавно были сельхозугодья. На 25 гектарах земли застройщик собирается возвести 8 монолитных жилых домов. В хорошую погоду со стройплощадки хорошо просматриваются окрестности – ТЭЦ 5, микрорайон Малиновка. Но нам с погодой не очень повезло . В снежном тумане стройка кажется одиноко стоящей посреди поля. Единственное, что помогает сориентироваться и понять, что ты недалеко от цивилизации – мерный гул машин, доносящийся со стороны МКАД.
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Застройщик «Строминвест» (тот самый, что возводит жилой комплекс «Комфорт Парк» на Тимирязева) вот уже полгода осваивает новую стройплощадку. В этот раз локация...
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