﻿ На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену. 21.by
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На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену

21.12.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появилась двухкомнатная квартира в неплохом месте (почти центр!) − на улице Кузьмы Чорного в Минске. Двушка выставлена на торги за долги собственника. Узнали подробности.

На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену

Квартира площадью 55 квадратных метров находится по адресу: Минск, Кузьмы Чорного, 34. Это – недалеко от проспекта Независимости, бульвара Толбухина, Парка Челюскинцев и Ботанического сада.

Дом, в котором расположена квартира – четырехэтажное кирпичное жилое здание 1959 года постройки. Это – сталинка с высокими потолками. В четырехэтажке несколько лет назад прошел капремонт.

На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену
Скриншот Яндекс. Панорамы.

Судя по фото, квартира находится в хорошем состоянии. Тут есть стеклопакеты, ламинат, паркет, кухня, обои. О зарегистрированных в квартире – не сообщается.

На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену
На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену
На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену
На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену
На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену
На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену

Начальная цена квартиры – 180 тысяч рублей (или 67 тысяч долларов).

Торги по двушке на Кузьмы Чорного назначены на 17 января. Подать заявку можно до 16 января.

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Теги: Минск
 
 
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На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появилась двухкомнатная квартира в неплохом месте (почти центр!) − на улице Кузьмы Чорного в Минске. Двушка...
 
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