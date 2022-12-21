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На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену
21.12.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение»
Квартира площадью 55 квадратных метров находится по адресу: Минск, Кузьмы Чорного, 34. Это – недалеко от проспекта Независимости, бульвара Толбухина, Парка Челюскинцев и Ботанического сада.
Начальная цена квартиры – 180 тысяч рублей (или 67 тысяч долларов).
Торги по двушке на Кузьмы Чорного назначены на 17 января. Подать заявку можно до 16 января.
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На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появилась двухкомнатная квартира в неплохом месте (почти центр!) − на улице Кузьмы Чорного в Минске. Двушка...
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