На торги в Минске за долги выставили двушку в сталинке недалеко от Парка Челюскинцев. Узнали цену

Источник материала: realt.by

На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появилась двухкомнатная квартира в неплохом месте (почти центр!) − на улице Кузьмы Чорного в Минске. Двушка выставлена на торги за долги собственника. Узнали подробности.



Квартира площадью 55 квадратных метров находится по адресу: Минск, Кузьмы Чорного, 34. Это – недалеко от проспекта Независимости, бульвара Толбухина, Парка Челюскинцев и Ботанического сада.

Дом, в котором расположена квартира – четырехэтажное кирпичное жилое здание 1959 года постройки. Это – сталинка с высокими потолками. В четырехэтажке несколько лет назад прошел капремонт.

Скриншот Яндекс. Панорамы.

Судя по фото, квартира находится в хорошем состоянии. Тут есть стеклопакеты, ламинат, паркет, кухня, обои. О зарегистрированных в квартире – не сообщается.











