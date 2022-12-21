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В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
21.12.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На Карла Маркса в Минске
Квартира находится на втором этаже кирпичной четырехэтажки на Карла Маркса, 21. Вот этот дом на карте:
Цена - 825 тысяч долларов. Но возможен торг.
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В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
На Карла Маркса в Минске на продажу выставили четырехкомнатную квартиру за 825 тысяч долларов. Метр стоит 6829 долларов. Смотрим, что предлагается за такие деньги.
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