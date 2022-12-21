﻿ В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри. 21.by
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В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри

21.12.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На Карла Маркса в Минске на продажу выставили четырехкомнатную квартиру за 825 тысяч долларов. Метр стоит 6829 долларов. Смотрим, что предлагается за такие деньги.

В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри

Квартира находится на втором этаже кирпичной четырехэтажки на Карла Маркса, 21. Вот этот дом на карте:

Площадь квартиры - 120,8 квадратного метра. Потолки - 3,02 метра. В квартире 4 изолированных комнаты, кухня и два санузла .Планировка вот такая:

В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри

В квартире интерьер в классическом стиле. На полу паркет. Выполнен глубокий ремонт с заменой всех коммуникаций и использованием материалов премиум-класса, сказано в объявлении.

Гостиная выглядит так:

В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри

Спальни тоже выполнены в классическом стиле, но каждая имеет свои особенности.

В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри

А это кухня:

В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри

А вот санузлы:

В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри
В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри

Квартира продается с мебелью и техникой. 

В историческом центре Минска на продажу выставили квартиру за 825 тысяч долларов. Смотрим, что там внутри

Цена - 825 тысяч долларов. Но возможен торг.

 
Теги: Минск
 
 
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На Карла Маркса в Минске на продажу выставили четырехкомнатную квартиру за 825 тысяч долларов. Метр стоит 6829 долларов. Смотрим, что предлагается за такие деньги.
 
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