"Покупателей из регионов стало рекордно много". Эксперты подвели итоги года на рынке квартир Минска

− Если брать год в целом, то я бы выделила два ярких момента. Первый – это конец февраля-март, когда у нас резко сократилось количество сделок, а покупательский спрос снизился чуть ли не до нуля. В этот период наши специалисты провели огромное количество консультаций, на которых пытались ответить на вопросы клиентов: что делать (покупать, продавать, оставлять сдавать). Признаюсь, в это время нам всем пришлось стать настоящими психологами.

В этот же момент на рынок вышли покупатели с претензиями на большой торг – я бы сказала на очень большой торг. Обычно такие люди появляются в самые сложные времена. Они начинали торговаться с 20% и доходили порой даже до 50%. И продавцы соглашались на такие скидки. Когда в те дни подскочил доллар, то кто-то считал стоимость объекта по разнице курсов, отнимая эту дельту, кто-то – просто предлагал столько, сколько мог: хотите соглашайтесь – хотите нет. Конечно, это абсолютно не радовало продавцов, но, тем не менее, сделки были. Пусть цифры и были рекордно низкими для марта, в любом случае – рынок не остановился.

Второй яркий момент – рекордное по количеству сделок лето. Особенно август, который побил все цифры последних лет. Что этому способствовало? Вероятно, выстрелил тот самый отложенный спрос, а также последовавшая за ним боязнь потерять имеющиеся накопления. В то время стали муссироваться какие-то слухи об отмене доллара, переходе на другую валюту – на волне этой паники некоторые решили вложить долларовые сбережения в «квадраты». Также ажиотажу поспособствовал рост цен на стройматериалы. Конечно, в этом случае встает вопрос, что первично: «яйцо или курица». То ли рост спроса на недвижку породил рост цен на стройматериалы, то ли наоборот.

Отмечу, что при всех внешних факторах этот год для рынка недвижимости Минска, за исключением пары месяцев, прошел при стабильных ценах. Мы как встретили год со стоимостью квадратного метра в 1250-1300 долларов на вторичке, так его и провожаем. В целом, 2022-й получился стабильным. Сейчас мы видим, что количество сделок по-прежнему сохраняется на уровне 1500 в месяц. Думаю, декабрь не станет исключением. Если люди уже начали решать квартирный вопрос, то они захотят его завершить до конца года.

При этом уходящий год еще раз показал, что «по 500» в Минске не стало и не станет. Даже несмотря на разнообразные вызовы. Поэтому для тех, кто ждет, скажу: если вы созрели решить жилищный вопрос именно сейчас, то в этих реалиях его и стоит решать. Если условно у вас продажа квартиры с последующей покупкой, то на любом рынке (падающем или растущем) – для вас особых потерь не будет. Да, на падающем рынке можно чуть выиграть, на растущем − чуть потерять, но это нюансы. В целом, вы останетесь при своих.

Еще одно наблюдение − сделки с квартирами стали ускоряться. Решение теперь надо принимать быстро. У нас были случаи, когда продавец думал день-два, а покупатель за это время уходил. При относительной сегодняшней стабильности по ценам, если брать длинную перспективу, то стоимость «квадрата» все же снизилась по сравнению с последними годами. Поэтому покупатель с деньгами для продавца – это хорошо, и решение тут нужно принимать быстро.