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Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
28.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
До Нового года осталось уже меньше недели. Особенно праздничная суета ощущается в торговых центрах. А если немного выдохнуть, можно заметить, как минские ТЦ украсили к праздникам. Здесь и елки в шляпе, и в короне, и ель, веток которой не видно за серебристым дождиком, и целый праздничный город. А вам какие украшения понравились больше всего? Голосуйте в конце этого материала!
Arena city
Елку в «Арена-сити» украсили большими снежинками и огоньками, которые светят теплым светом и издалека напоминают мандарины. Здесь все довольно минималистично. Кроме ели, огнями украшены и стеклянные перила, висят праздничные звезды. Есть и небольшая тематическая фотозона с новогодним декором — елками, подарками и оленями.
Dana Mall
Cкорее всего, вы уже видели эту новогоднюю фотозону. Если не в реальности, то на
Minsk City Mall
В новом ТЦ Minsk City Mall, который
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До Нового года осталось уже меньше недели. Особенно праздничная суета ощущается в торговых центрах. А если немного выдохнуть, можно заметить, как минские ТЦ...
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