ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

28.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

До Нового года осталось уже меньше недели. Особенно праздничная суета ощущается в торговых центрах. А если немного выдохнуть, можно заметить, как минские ТЦ украсили к праздникам. Здесь и елки в шляпе, и в короне, и ель, веток которой не видно за серебристым дождиком, и целый праздничный город. А вам какие украшения понравились больше всего? Голосуйте в конце этого материала!

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

Arena city

Елку в «Арена-сити» украсили большими снежинками и огоньками, которые светят теплым светом и издалека напоминают мандарины. Здесь все довольно минималистично. Кроме ели, огнями украшены и стеклянные перила, висят праздничные звезды. Есть и небольшая тематическая фотозона с новогодним декором — елками, подарками и оленями.

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

Dana Mall

Cкорее всего, вы уже видели эту новогоднюю фотозону. Если не в реальности, то на фотографиях. Это целый город, попадая в который, минчане оказываются в настоящей новогодней сказке! Здесь есть вокзал с паровозом, ресторан, пекарня и цветочный магазин. Все шумит, поет и отлично получается на фото!  

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

Galleria Minsk

В «Галерее» появилась фотозона с Щелкунчиком. Точнее с двумя. Они позируют на фоне праздничных елок. А у входа в торговый центр на улице лежат огромные коробки с подарками. Горочка таких подарков в пару раз выше человеческого роста.

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

Green City

Елку в самом большом ТЦ на Каменной Горке украсили шарами в серебряных и золотых оттенках. Рядом с ней — символ 2023 года — кролик. 

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

Minsk City Mall

В новом ТЦ Minsk City Mall, который открылся неделю назад, решили обойтись без огней и шаров. Новогодняя елка прячется под серебристым дождиком. Рядом — новогодний кулек с зелеными ветвями.

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

Palazzo 

В Palazzo украсили елку на улице у входа: вечером она светится разноцветными огнями. А внутри торгового центра сделали фотозону в красных тонах — с гномами и праздничной почтой.

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

«Замок»

В «Замке» одной елкой не обошлись. На улице у входа минималистичное высокое дерево, украшенное шарами и снежинками. А около лифта на 1 этаже елка с праздничными разноцветными шарами и короной вместо макушки. Рядом — яркие домики, машинка и упряжка для детей и взрослых.

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

МОМО

В ТЦ «МОМО» елка в шляпе! Почему? А потому что вся новогодняя зона оформлена здесь в стиле «Алисы в стране чудес». 

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

«Столица»

Праздничные подарки витают под прозрачным куполом в «Столице». А под ними — елка. Кстати, кроме главной елки на первом этаже около лифта, здесь есть  елочки поменьше. Они парят между этажами.

Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!
Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До Нового года осталось уже меньше недели. Особенно праздничная суета ощущается в торговых центрах. А если немного выдохнуть, можно заметить, как минские ТЦ...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Вода тут не очень, зато квартиру можно снять за 200 долларов». Прогулялись по новому Сухарево и пообщались с жителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.12.2022
Mir24.TV Belarus
28.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика