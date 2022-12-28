Целый праздничный город и Алиса в стране чудес. Голосуем за лучшую елку в ТРЦ Минска!

Источник материала: realt.by

До Нового года осталось уже меньше недели. Особенно праздничная суета ощущается в торговых центрах. А если немного выдохнуть, можно заметить, как минские ТЦ украсили к праздникам. Здесь и елки в шляпе, и в короне, и ель, веток которой не видно за серебристым дождиком, и целый праздничный город. А вам какие украшения понравились больше всего? Голосуйте в конце этого материала!

Arena city Елку в «Арена-сити» украсили большими снежинками и огоньками, которые светят теплым светом и издалека напоминают мандарины. Здесь все довольно минималистично. Кроме ели, огнями украшены и стеклянные перила, висят праздничные звезды. Есть и небольшая тематическая фотозона с новогодним декором — елками, подарками и оленями.













Dana Mall Cкорее всего, вы уже видели эту новогоднюю фотозону. Если не в реальности, то на фотографиях . Это целый город, попадая в который, минчане оказываются в настоящей новогодней сказке! Здесь есть вокзал с паровозом, ресторан, пекарня и цветочный магазин. Все шумит, поет и отлично получается на фото!











Galleria Minsk В «Галерее» появилась фотозона с Щелкунчиком. Точнее с двумя. Они позируют на фоне праздничных елок. А у входа в торговый центр на улице лежат огромные коробки с подарками. Горочка таких подарков в пару раз выше человеческого роста.





Green City Елку в самом большом ТЦ на Каменной Горке украсили шарами в серебряных и золотых оттенках. Рядом с ней — символ 2023 года — кролик.





Minsk City Mall В новом ТЦ Minsk City Mall, который открылся неделю назад, решили обойтись без огней и шаров. Новогодняя елка прячется под серебристым дождиком. Рядом — новогодний кулек с зелеными ветвями.









Palazzo В Palazzo украсили елку на улице у входа: вечером она светится разноцветными огнями. А внутри торгового центра сделали фотозону в красных тонах — с гномами и праздничной почтой.





«Замок» В «Замке» одной елкой не обошлись. На улице у входа минималистичное высокое дерево, украшенное шарами и снежинками. А около лифта на 1 этаже елка с праздничными разноцветными шарами и короной вместо макушки. Рядом — яркие домики, машинка и упряжка для детей и взрослых.











МОМО В ТЦ «МОМО» елка в шляпе! Почему? А потому что вся новогодняя зона оформлена здесь в стиле «Алисы в стране чудес».

















«Столица» Праздничные подарки витают под прозрачным куполом в «Столице». А под ними — елка. Кстати, кроме главной елки на первом этаже около лифта, здесь есть елочки поменьше. Они парят между этажами.













