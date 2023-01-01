Удивительные дома белорусов. Топ самых оригинальных строений, которые мы увидели в 2022 году

Источник материала: realt.by

Белорусы умеют удивлять и строят оригинальные дома, которые определенно заслуживают внимания. Сегодня вспоминаем самые запоминающиеся объекты недвижимости ушедшего года с точки зрения архитектуры, дизайна интерьера и применения необычных технологий в строительстве.

Дом в лесу Кажется, у нас есть ответ на вопрос, как выглядит идеальное место для загородной жизни глазами белоруса: вокруг настоящий большой лес с грибами и ягодами, неприметная дорога к участку среди сосен, рядом красивое озера с отличной рыбалкой. Одним словом — мечта.



Строение издали в глаза не бросается — один этаж, плоская крыша, серый цвет фасада. При приближении можно рассмотреть детали: стены из клееного бруса, панорамные окна с зеркальной тонировкой. То есть по всем данным перед нами образец хорошей современной архитектуры в отличном исполнении.









Дом состоит из просторной кухни-гостиной по центру и двух спальных комнат по бокам. Спальни, кстати, «автономные» — каждая со своей гардеробной и санузлом. А еще отличный панорамный вид на лес. Высота потолков — до 4 метров.

Картинная галерея в глуши Многие скажут: ну что за блажь — делать картинную галерею из старой хаты в глухой деревне вдали от Минска? Но наш герой думал иначе — у искусства нет границ и канонов.



Поэтому он купил старую хату и после ремонта она превратилась в международную картинную галерею.





Кстати, 24 декабря состоялось ее торжественное открытие - никогда в деревне Чересово одновременно не было столько иностранных гостей.

Дом с прозрачной крышей От посторонних глаз этот дом скрыт соснами и кустарниками, а посмотреть есть на что — лаконичная и современная архитектура, удачная комбинация дерева и камня, простые линии.



Внутри не хуже — четкая и практичная планировка, стильный интерьер без декоративных излишеств. А еще на этот объект мы обратили внимание из-за необычного потолка над гостиной – он прозрачный.





Стиляга из Тарасово Этот современный загородный дом зацепил не только архитектурой, но и наличием всевозможных удобств: системы «Умный дом» и лифта между санузлом и постирочной.











Еще одна фишка — в мастер-спальне есть выход на балкон, камин напротив кровати, гардеробная комната, и, главное, свой санузел с душем, хамамом и английской ванной у панорамного окна.

Дом с гаражом над гостиной Этот дом находится в Острошицком Городке. Участок владельцам достался сложный, с большим перепадом высот. Строить на таком рельефе тяжело, но именно в таких сложных условиях родился этот оригинальный по задумке и исполнению архитектурный проект: никогда не догадаешься, сколько в нем этажей, пока не обойдешь со всех сторон.







Архитекторы предложили смелое решение — дом в три уровня, при этом нижний находится ниже верхней точки участка, он частично подземный. Планировка внутри здания подчинена архитектурным особенностям дома. Вы удивитесь - гараж расположен прямо над гостиной.

Графитовый дом Этот дом в Колодищах точно понравится ценителям современной архитектуры. В первую очередь отметим лаконичный, но не лишенный элегантности фасад, панорамное остекление, стильный интерьер и отличную планировку.Если смотреть сверху, то он как будто собран из нескольких прямоугольных объемов, составленных со смещением относительно друг друга.









Фасад — комбинированный темный клинкер в центральной части и вертикальный планкен темно-серого цвета по «флангам». Цоколь как таковой отсутствует, поэтому панорамные окна начинаются практически от уровня отмостки. Объект интересен и с точки зрения инженерии — в нем есть все, что обеспечивает максимальный комфорт владельцев.

Подземный коттедж Подземные дома строят по всему миру, но все равно это единичные экземпляры — жить ниже уровня земли, считай, в землянке, в ХХI веке не каждый согласится. Возможно, у нас таких в стране и больше, но в этом году мы побывали только об одном, и находится он всего в восьми километрах от Минска.









Первое впечатление — перед нами бетонный бункер, но «гражданский». В настоящем не было бы таких больших окон и деревянных дверей со стеклом. В остальном сходство поразительное — массивные бетонные стены растут из земли, высота небольшая, около двух метров. С двух сторон стены полностью закрыты земляной насыпью, поросшей травой. Правда, объект сейчас не в самом лучшем состоянии, ему требуется ремонт, но сама задумка вызывает неподдельный интерес.

Эко-отель Возле Браслава, на берегу озера строится эко-поселок . Идея таким образом развивать внутренний туризм принадлежит минскому архитектору Андрею Маковскому (Андрусь Bezdar). С точки зрения архитектуры это довольно оригинальные объекты — тотально черные, с интересной раскладкой деревянных реек обшивки фасада, с панорамными окнами без видимых рам, и необычной формой крыши.











Дом архитектора-интроверта Еще один дом на сложном рельефе. Плоскость крыши находится на уровне дороги, поэтому строение напоминает бетонный бункер с травой на крыше или землянку. Строит его для себя архитектор Алексей Кораблев.









Но со стороны участка строение воспринимается иначе — оно больше похоже на современную средиземноморскую виллу.

Энергоэффективный дом Владельцы сделали попытку совместить самые современные технологии и оригинальную архитектуру. В доме два уровня, лаконичный фасад, крыша без свесов.













Здесь реализован скандинавский подход в строительстве: энергоэффективный каркас на шведской утепленной плите, использование инженерных систем с низкими эксплуатационными расходами (отоплением по льготному тарифу тепловым насосом и электрокотлом).

Дом из вертикального бруса Под Минском строят дом по необычной технологии — он деревянный, но это не классический сруб с укладкой бревен по горизонтали. Стены из бревен, но выставлены они вертикально.







Основной смысл вертикального расположения бруса в том, что это позволяет избежать главной проблемы деревянного дома — усадки постройки. Главные элементы технологии — облицовочные ламели и брус небольшого сечения высотой 3 метра. Брус имеет сложную геометрическую форму с пропилами с четырех сторон, соединениями «гребень-паз» и отверстиями для нагелей в торцах и по длине. Лицевые элементы с одной стороны плоские, с обратной имеют специальный профиль. Эти планки являются еще и отделочными поверхностями.

Дом из дров Строить дом из практически дармовых материалов типа глины и дров — способ для тех, кто очень стеснен в финансах. Но есть люди, которые делают это скорее из интереса. Женя и Сергей, два товарища, 10 лет назад купили участки в почти обезлюдевшей деревне среди огромного леса между Мозырем и Лельчицами и строят дома из подручных материалов.









Последнее их строение - дом по технологии «корвуд» или гниночурка. То есть стены у него сделаны из обычных дров и глины. Уверены, что таких в стране больше нет. Или есть?