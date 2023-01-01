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Удивительные дома белорусов. Топ самых оригинальных строений, которые мы увидели в 2022 году
01.01.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Белорусы умеют удивлять и строят оригинальные дома, которые определенно заслуживают внимания. Сегодня вспоминаем самые запоминающиеся объекты недвижимости ушедшего года с точки зрения архитектуры, дизайна интерьера и применения необычных технологий в строительстве.
Дом в лесу
Кажется, у нас есть ответ на вопрос, как
Дом состоит из просторной кухни-гостиной по центру и двух спальных комнат по бокам. Спальни, кстати, «автономные» — каждая со своей гардеробной и санузлом. А еще отличный панорамный вид на лес. Высота потолков — до 4 метров.
Кстати, 24 декабря состоялось ее торжественное открытие - никогда в деревне Чересово одновременно не было столько иностранных гостей.
Стиляга из Тарасово
Этот современный загородный дом
Еще одна фишка — в мастер-спальне есть выход на балкон, камин напротив кровати, гардеробная комната, и, главное, свой санузел с душем, хамамом и английской ванной у панорамного окна.
Дом с гаражом над гостиной
Этот дом
Архитекторы предложили смелое решение — дом в три уровня, при этом нижний находится ниже верхней точки участка, он частично подземный.
Планировка внутри здания подчинена архитектурным особенностям дома. Вы удивитесь - гараж расположен прямо над гостиной.
Графитовый дом
Этот дом в Колодищах точно
Фасад — комбинированный темный клинкер в центральной части и вертикальный планкен темно-серого цвета по «флангам». Цоколь как таковой отсутствует, поэтому панорамные окна начинаются практически от уровня отмостки. Объект интересен и с точки зрения инженерии — в нем есть все, что обеспечивает максимальный комфорт владельцев.
Подземный коттедж
Подземные дома строят по всему миру, но все равно это единичные экземпляры — жить ниже уровня земли, считай, в землянке, в ХХI веке не каждый согласится. Возможно, у нас таких в стране и больше, но в этом году мы
Первое впечатление — перед нами бетонный бункер, но «гражданский». В настоящем не было бы таких больших окон и деревянных дверей со стеклом. В остальном сходство поразительное — массивные бетонные стены растут из земли, высота небольшая, около двух метров. С двух сторон стены полностью закрыты земляной насыпью, поросшей травой. Правда, объект сейчас не в самом лучшем состоянии, ему требуется ремонт, но сама задумка вызывает неподдельный интерес.
Эко-отель
Возле Браслава, на берегу озера строится
С точки зрения архитектуры это довольно оригинальные объекты — тотально черные, с интересной раскладкой деревянных реек обшивки фасада, с панорамными окнами без видимых рам, и необычной формой крыши.
Дом архитектора-интроверта
Еще один дом на
Но со стороны участка строение воспринимается иначе — оно больше похоже на современную средиземноморскую виллу.
Энергоэффективный дом
Владельцы сделали попытку
Здесь реализован скандинавский подход в строительстве: энергоэффективный каркас на шведской утепленной плите, использование инженерных систем с низкими эксплуатационными расходами (отоплением по льготному тарифу тепловым насосом и электрокотлом).
Дом из вертикального бруса
Под Минском строят дом по
Основной смысл
Главные элементы технологии — облицовочные ламели и брус небольшого сечения высотой 3 метра.
Брус имеет сложную геометрическую форму с пропилами с четырех сторон, соединениями «гребень-паз» и отверстиями для нагелей в торцах и по длине. Лицевые элементы с одной стороны плоские, с обратной имеют специальный профиль. Эти планки являются еще и отделочными поверхностями.
Дом из дров
Строить дом из практически
Последнее их строение - дом по технологии «корвуд» или гниночурка. То есть стены у него сделаны из обычных дров и глины.
Уверены, что таких в стране больше нет. Или есть?
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Белорусы умеют удивлять и строят оригинальные дома, которые определенно заслуживают внимания. Сегодня вспоминаем самые запоминающиеся объекты недвижимости...
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