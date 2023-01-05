Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

Изучили базу квартир и выяснили, за сколько сейчас можно купить жилье на вторичке, если нет лишних денег. Конечно, во многие из этих вариантов придется вложиться дополнительно: нужен ремонт. Это первая подборка от Realt в 2023 году с самыми дешевыми квартирами — от 37 тысяч долларов.
Рокоссовского, 148
Однушка в Серебрянке на 4 этаже кирпичной пятиэтажки 1975 года постройки. До ближайшей станции метро — «Партизанской» — около трех километров.
Общая площадь – 32,8 квадратных метра, жилая – 18,5. Кухня занимает 5,8 «квадрата». В квартире совсем старый ремонт, но это и самый дешевый вариант из нашей подборки. Из плюсов – в жилой комнате два окна. Установлены стеклопакеты ПВХ, а на лоджии – алюминиевая раздвижная рама. Санузел совмещенный.
В квартире установлены счетчики воды. Есть подвал. Рядом с домом зеленая зона и Чижовское водохранилище.
Стоимость квартиры — 37 500 долларов.
Народная, 26/1
Однушка в 10 минутах пешком от станции метро «Партизанская». Второй этаж пятиэтажки 1966 года постройки.
В квартире 30,5 «квадрата» общей площади, 17,2 из них жилые. Кухня стандартной для хрущевки площади — 5,8 квадратного метра. Жилая комната оборудована под спальню. Здесь стоит двуспальная кровать и диван. В этой же комнате есть шкаф-купе.
В кухне из техники есть вытяжка и газовая варочная панель.
На полу в комнатах пробковое покрытие. Санузел совмещенный.
Установлены счетчики воды, газа и электроэнергии. Окна выходят на солнечную сторону.
Стоимость квартиры — 39 900 долларов.
Ротмистрова, 14
Еще одна квартира до 40 тысяч долларов — однушка в Шабанах. Это 8-й этаж девятиэтажной панельки 1975 года.
Общая площадь квартиры – 34 «квадрата», жилая – 16,5. Кухня – 7,7 квадратного метра. Есть застекленная лоджия с выходом из кухни. Из-за отсутствия двери она выступает продолжением комнаты.
И в кухне, и в гостиной на полу лежит ламинат. Диван, который сейчас стоит в жилой комнате, продавец заберет.
Санузел в квартире раздельный и, судя по фотографиям, требует ремонта.
Сейчас в квартире никто не живет, написано в объявлении.
Стоимость квартиры — 39 900 долларов.
Гая, 28
Однокомнатная квартира недалеко от парка Дружбы народов. Это первый этаж двухэтажного кирпичного дома после капремонта.
В этой однушке чуть больше 32 квадратов общей площади и почти 19 жилые. Кухня — 5,7 квадратного метра. На полу лежит ламинат, оборудованы натяжные потолки со светильниками. В совмещенном санузле сделан ремонт.
Стоимость квартиры — 40 500 долларов.
Маяковского, 172А
Если заплатить на несколько тысяч дороже, можно купить небольшую двушку около Лошицкого парка. Вот такой вариант нашелся в базе Realt. 4-й этаж пятиэтажки 1963 года.
Общая площадь — 43,5 «квадрата», жилая — 29,25. Кухня — 5,8 «квадрата». В квартире придется делать ремонт.
Санузел в квартире совмещенный. На полу в комнатах — крашеная доска. Установлены счетчики воды и газа.