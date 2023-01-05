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Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

05.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Изучили базу квартир и выяснили, за сколько сейчас можно купить жилье на вторичке, если нет лишних денег. Конечно, во многие из этих вариантов придется вложиться дополнительно: нужен ремонт. Это первая подборка от Realt в 2023 году с самыми дешевыми квартирами — от 37 тысяч долларов.

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

Рокоссовского, 148

Однушка в Серебрянке на 4 этаже кирпичной пятиэтажки 1975 года постройки. До ближайшей станции метро — «Партизанской» — около трех километров. 

Общая площадь – 32,8 квадратных метра, жилая – 18,5. Кухня занимает 5,8 «квадрата». В квартире совсем старый ремонт, но это и самый дешевый вариант из нашей подборки. Из плюсов – в жилой комнате два окна. Установлены стеклопакеты ПВХ, а на лоджии – алюминиевая раздвижная рама. Санузел совмещенный.

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

В квартире установлены счетчики воды. Есть подвал. Рядом с домом зеленая зона и Чижовское водохранилище. 

Стоимость квартиры — 37 500 долларов.

Народная, 26/1

Однушка в 10 минутах пешком от станции метро «Партизанская». Второй этаж пятиэтажки 1966 года постройки. 

В квартире 30,5 «квадрата» общей площади, 17,2 из них жилые. Кухня стандартной для хрущевки площади — 5,8 квадратного метра. Жилая комната оборудована под спальню. Здесь стоит двуспальная кровать и диван. В этой же комнате есть шкаф-купе.  

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

В кухне из техники есть вытяжка и газовая варочная панель. 

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

На полу в комнатах пробковое покрытие. Санузел совмещенный. 

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

Установлены счетчики воды, газа и электроэнергии. Окна выходят на солнечную сторону.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов.

Ротмистрова, 14

Еще одна квартира до 40 тысяч долларов — однушка в Шабанах. Это 8-й этаж девятиэтажной панельки 1975 года. 

Общая площадь квартиры – 34 «квадрата», жилая – 16,5. Кухня – 7,7 квадратного метра. Есть застекленная лоджия с выходом из кухни. Из-за отсутствия двери она выступает продолжением комнаты.

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

И в кухне, и в гостиной на полу лежит ламинат. Диван, который сейчас стоит в жилой комнате, продавец заберет. 

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

Санузел в квартире раздельный и, судя по фотографиям, требует ремонта.

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

Сейчас в квартире никто не живет, написано в объявлении.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов.

Гая, 28

Однокомнатная квартира недалеко от парка Дружбы народов. Это первый этаж двухэтажного кирпичного дома после капремонта.

В этой однушке чуть больше 32 квадратов общей площади и почти 19 жилые. Кухня — 5,7 квадратного метра. На полу лежит ламинат, оборудованы натяжные потолки со светильниками. В совмещенном санузле сделан ремонт.

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

Стоимость квартиры — 40 500 долларов.

Маяковского, 172А

Если заплатить на несколько тысяч дороже, можно купить небольшую двушку около Лошицкого парка. Вот такой вариант нашелся в базе Realt. 4-й этаж пятиэтажки 1963 года.

Общая площадь — 43,5 «квадрата», жилая — 29,25. Кухня — 5,8 «квадрата». В квартире придется делать ремонт. 

Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка
Как выглядят и сколько сейчас стоят самые дешевые квартиры в Минске. Есть даже двушка

Санузел в квартире совмещенный. На полу в комнатах — крашеная доска. Установлены счетчики воды и газа.

Стоимость квартиры — 44 500 долларов.

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Изучили базу квартир и выяснили, за сколько сейчас можно купить жилье на вторичке, если нет лишних денег. Конечно, во многие из этих вариантов придется вложиться...
 
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