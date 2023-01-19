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Валютные вклады: назначение, особенности и выгоды
19.01.2023 12:55 — Новости Экономики | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Наряду с депозитами в белорусских рублях у клиентов банков востребованы и валютные вклады – в долларах, евро или российских рублях. Например, программы в RUB популярны у людей, которые часто посещают РФ (работают, ездят к родственникам). Долларовый вклад часто предпочитают те, кто хранит сбережения в разных валютах. А депозит в евро выбирают вкладчики, которые планируют путешествие по Европе или копят на учебу, большую покупку за границей.
Виды валютных вкладов
В зависимости от того, можно ли забрать вложенные средства досрочно, все программы делят на отзывные и безотзывные. В отзывных такая возможность предусмотрена, в безотзывных – нет. Отзыв средств нередко рассматривается как подстраховка на случай форс-мажора.
Также продукты классифицируют по сроку. Программы, оформленные менее чем на один год, называют краткосрочными. Если срок от 1 до 3 лет, то это долгосрочный депозит. Наиболее популярны долгосрочные вклады: они позволяют получить ощутимый доход при вложении относительно небольшой суммы.
Особенности валютных программ
Открыть валютный вклад вы можете в Сбер Банке. Действуют несколько программ с высокими фиксированными ставками. Узнать о них подробнее можно по единому номеру Центра клиентской поддержки 148, а также в чате на сайте банка, в соцсетях и мессенджерах.
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