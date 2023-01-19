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Валютные вклады: назначение, особенности и выгоды

19.01.2023 12:55 — Новости Экономики | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Наряду с депозитами в белорусских рублях у клиентов банков востребованы и валютные вклады – в долларах, евро или российских рублях. Например, программы в RUB популярны у людей, которые часто посещают РФ (работают, ездят к родственникам). Долларовый вклад часто предпочитают те, кто хранит сбережения в разных валютах. А депозит в евро выбирают вкладчики, которые планируют путешествие по Европе или копят на учебу, большую покупку за границей.

Виды валютных вкладов

В зависимости от того, можно ли забрать вложенные средства досрочно, все программы делят на отзывные и безотзывные. В отзывных такая возможность предусмотрена, в безотзывных – нет. Отзыв средств нередко рассматривается как подстраховка на случай форс-мажора.

Также продукты классифицируют по сроку. Программы, оформленные менее чем на один год, называют краткосрочными. Если срок от 1 до 3 лет, то это долгосрочный депозит. Наиболее популярны долгосрочные вклады: они позволяют получить ощутимый доход при вложении относительно небольшой суммы.

Особенности валютных программ

  • - Лишь некоторые вклады предусматривают фиксированный срок. Большинство же программ предоставляет вкладчику право самостоятельно определять срок в рамках установленного временного промежутка. Есть депозиты с автоматической пролонгацией: например, вклады, которые оформляются к совершеннолетию ребенка, автоматически продлеваются по достижению им 18-летнего возраста.
  • - Некоторые депозиты можно отрыть онлайн через интернет-банк или мобильное приложение. Это занимает всего пару минут и не требует обращения в офис банка.
  • - Как правило, минимальная сумма составляет 100 евро или 100 долларов. Такой взнос посилен для большинства людей. Максимальная сумма зачастую вовсе не ограничена. Здесь есть закономерность: чем больше вложенная сумма, тем выше дополнительный доход.
  • - Клиент может пополнять депозит через интернет-банк, в отделении или через ЕРИП. Это также позволяет увеличить итоговую сумму.
  • - Начисленные проценты можно снимать.
  • - Ставки по валютным депозитам ниже, чем по вкладам в BYN. Однако во многих программах ставка увеличивается пропорционально увеличению срока.
  • - Подобрать максимально выгодный вариант вам поможет удобный онлайн-сервис – депозитный калькулятор. Он рассчитает потенциальную прибыль с учетом выбранной суммы и срока.

Открыть валютный вклад вы можете в Сбер Банке. Действуют несколько программ с высокими фиксированными ставками. Узнать о них подробнее можно по единому номеру Центра клиентской поддержки 148, а также в чате на сайте банка, в соцсетях и мессенджерах.

 
 
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