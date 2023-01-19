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Сто квадратов - от 18 тысяч долларов. Разбираемся, сколько стоит построить дом из двойного бруса
19.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда два года назад цены на древесину полезли вверх, многие частные застройщики просто отказались от идеи строить деревянный дом — слишком уж дорого получалось по сравнению с блочными. Сейчас, когда лес подешевел, интерес к деревянному домостроению вернулся. В этом материале мы постараемся ответить на вопрос, чем хорош двойной утепленный брус и сколько стоит построить дом по этой технологии.
Деревянный, но утепленный
Те , кто интересуется строительными технологиями, знают, что дома из двойного сруба внешне выглядят примерно так же, как из клееного. Но, если сравнивать по всем пунктам, то конструкция у них совершенно разная. Дело в том, что в обычных деревянных домах сруб (стены) собирается из массивного бруса (клееного или профилированного бревна), а в нашем случае - из двух профилированных брусьев по 44-70 мм, с полостью между собой. К чему эти «ноу-хау»? Дело в том, что внутрь этой полости закладывается утеплитель, что позволяет получать стены теплее, чем в обычном деревянном доме. Причем энергоэффективность дома зависит от ширины той самой полости между деревянными элементами.
Например, стена из бруса 70 мм в двойном исполнении при утеплении в 150 мм имеет общую толщину 290 мм. У нее отличные теплотехнические параметры - коэффициент сопротивления теплопередаче - 4.7. По этому показателю такая стена эквивалентна срубу из бревна диаметром 500 мм. Можно сделать стены еще теплее, увеличив толщину стены - при 300 мм эковаты коэффициент сопротивления теплопередаче будет равняться 8. У нас, правда, такие дома если и есть, то большая редкость. Кстати, в Финляндии, откуда родом эта технология, такое утепление чуть ли не норма — для европейцев энергоэффективность является синонимом слову «экономия».
Для стен из двойного бруса применяется древесина технической сушки, влажностью до 12%, или клееный брус, поэтому в собранном виде стена не выгибается и не трескается. Конопатить швы не нужно — у бруса есть шип/паз, а в углах и перерубах — специальный ветровой замок. В собранном виде стена получает монолитную прочность и герметичность от ветра и осадков, поэтому дополнительно замазывать их дорогими герметиками, как в случае с классическими срубами, не нужно.
Двойной брус с утеплителем внутри позволяет использовать меньший объем древесины.
Утеплитель используется засыпной, на основе целлюлозы. Из-за своего древесного происхождения его называют «эковата». Он, кстати, производится в Беларуси. По сути, это продукт переработки макулатуры с пропиткой бором (поэтому этот материал не любят грызуны и насекомые). Эковата не горит, а при воздействии высоких температур она только обугливается, не выделяя при этом ядовитых газов.
Дотошный читатель спросит, а как быть с точкой росы? Не будет ли так, что зимой внутри стены из-за разницы температур в доме и на улице будет скапливаться конденсат?
Как объяснил специалист по двойным срубам Сергей Рыблов из компании Woods, в эковате в точке росы конденсат не образуется.
— В каркасной стене точка росы известна, возможность выпадения конденсата ограничена мембраной и есть вентиляционный зазор, через который конденсат убирается,- говорит он. - Здесь стены из дерева, а это паропроницаемый или дышащий материал. Соответственно, пар изнутри дома может попадать внутрь стен, в эковату. При больших отрицательных температурах снаружи, внутри стены может появиться та самая точка росы. В случае с эковатой в точке росы конденсат не образуется из-за способности материала впитывать излишки влаги и отдавать ее. То есть этот утеплитель ведет себя как дерево. Внутри бревна конденсат не образуется, так и здесь.
При отгрузке домокомплекта владельцу стоит обратить внимание на качество древесины. На брусе не должно быть синевы, гнилых и выпадающих сучков.
При выборе производителя обратите внимание, как он изготавливает угловые соединения. От качества их изготовления зависит, будет ли продуваться угол, или нет.
Как это строится?
Перед монтажом стен делается горизонтальная гидроизоляция фундамента, устанавливается хорошо пропитанный антисептиком подкладной брус. Все детали согласно проекту изготавливаются на заводе и имеют систему шип-паз. Поэтому на сройплощадке их нужно будет лишь собрать. Внутренние перегородки также изготавливаются из двойного бруса. Стены возводятся очень быстро – опытная бригада дом средних размеров соберет за неделю.
Далее раскладываются балки перекрытия. По периметру стен сверху нужно будет сделать обвязку брусом 70х290 мм. Она играет роль жесткого обвязочного контура, который равномерно передает нагрузки крыши на стены.
Параллельно с возведением стен разводят электопроводку внутри стен. Все провода прячутся в специальных метатллоруковах с ПВХ-изоляцией в уровне пола. Если необходимо развести проводку по второму этажу, то кабель прокладывается над балками перекрытия. Провода к розеткам и выключателям идут снизу вверх внутри стены. В местах установки подразетников выпиливаются отверстия. Стоит сразу определиться, где и сколько розеток вам понадобится, потом это будет трудно сделать. Следовательно, проект электроснабжения к этому моменту уже должен быть.
После этого с помощью компрессора в полости стен задувается утеплитель - эковата. Причем под давлением, что практически исключает пустые полости. Таким образом добиваются бесшовного слоя утеплителя с высокой плотностью, поэтому со временем она не дает усадку. На готовые стены, стропильную систему наносится антисептик. Далее — кровельные работы, установка окон и дверей. Эковатой утепляют перекрытие и скаты крыши (в проектах с мансардой). После этого получаем коробку дома под чистовую отделку.
Дают ли усадку сами стены? При всей технологичности, дом из двойного бруса все равно даст усадку 3-5 см, поэтому оконные и дверные проемы изготавливаются с ее учетом. Но это не помешает жить в доме сразу по завершению стройки — год ждать усадки, как это рекомендуется в случае с классическим срубом, не нужно.
Чистовая отделка
На этом этапе можно прочувствовать один из главных плюсов деревянного дома - все поверхности как снаружи, так и внутри дома гладкие и обычно не требуют дополнительной обработки. Их можно покрыть маслом или воском, покрасить. Работы не сложные, с ними справится любой.
Сколько стоит дом?
По сравнению с прошлым годом, цены на деревянные дома снизились. Сергей Рыблов из Woods говорит, что подешевевшее дерево позволило снизить стоимость домокомплектов минимум на 20 процентов. И особенно это заметно на небольших домах.
Цена конкретного дома зависит от множества факторов — какой фундамент под ним, общая площадь, этажность, какая система отопления, материалы отделки. Стоимость, которую приводят производители на своих сайтах под конкретными проектами, стоит рассматривать как ориентировочную — ее можно двигать как в сторону уменьшения, так и увеличения.
Вот, например, проект дома «Графтон» на 190 м2. Если заказывать только коробку дома, то обойдется он примерно в 70 000 долларов. За эти деньги получаем свайно-ростверковый фундамент, стены и крышу с утеплением, кровлю из металлочерепицы, подшивку потока, окна ПВХ (в том числе мансардные ), разводку электрики.
Покраска стен внутри и снаружи, лестница, сантехника, система отопления, водопровод и канализация, полы, потолки и террасы обойдутся еще в 30-40 тысяч долларов (материалы и работы).
В стоимость входит домокомплект, окна, входные и внутренние двери, чистовые деревянные полы и потолки, окна ПВХ, кровля (металлочерепица), электрика, покраска фасада (Tikkuurila ).
Некоторые производители указывают цену на домокомплект - только стены и стропильная система. Вот, например, проект D-2 от компании "Лесок" на 100 "квадратов". С монтажом такой домик будет стоить чуть больше 18 тысяч долларов. Это без фундамента, утепления и так далее.
На рынке дома из двойного бруса делают не так уж и много компаний - гораздо меньше, чем тех, что строят деревянные дома из клееного, профилированного и оцилиндрованного бруса. О ценах на них, нюансах строительства расскажем в ближайшее время.
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Когда два года назад цены на древесину полезли вверх, многие частные застройщики просто отказались от идеи строить деревянный дом — слишком уж дорого получалось...
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