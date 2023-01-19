Сто квадратов - от 18 тысяч долларов. Разбираемся, сколько стоит построить дом из двойного бруса

Например, стена из бруса 70 мм в двойном исполнении при утеплении в 150 мм имеет общую толщину 290 мм. У нее отличные теплотехнические параметры - коэффициент сопротивления теплопередаче - 4.7. По этому показателю такая стена эквивалентна срубу из бревна диаметром 500 мм. Можно сделать стены еще теплее, увеличив толщину стены - при 300 мм эковаты коэффициент сопротивления теплопередаче будет равняться 8. У нас, правда, такие дома если и есть, то большая редкость. Кстати, в Финляндии, откуда родом эта технология, такое утепление чуть ли не норма — для европейцев энергоэффективность является синонимом слову «экономия».

Для стен из двойного бруса применяется древесина технической сушки, влажностью до 12%, или клееный брус, поэтому в собранном виде стена не выгибается и не трескается. Конопатить швы не нужно — у бруса есть шип/паз, а в углах и перерубах — специальный ветровой замок. В собранном виде стена получает монолитную прочность и герметичность от ветра и осадков, поэтому дополнительно замазывать их дорогими герметиками, как в случае с классическими срубами, не нужно.

Двойной брус с утеплителем внутри позволяет использовать меньший объем древесины.