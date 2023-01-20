Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

А вот дом Нины Станиславовны в Ржавце сохранился. Сама женщина сейчас живет в другом месте, но почти ежедневно приезжает в Лебяжий к дочке.

− Мы все − ржавецкие. Все мои предки отсюда. Тут жили и дедушки, и бабушки, и родители. И я выросла в Ржавце. Участки в те времена давал сельсовет − кто работал в колхозе, тот и мог строиться. В школу в детстве мы ходили в Веснинку. Но там было только 4 класса. Одна учительница занималась с 1 и 2-ми классами, вторая вела 3 и 4-й. Школьники постарше уже ходили в Масюковщину − через болота зимой, через железную дорогу. Никто не водил, не забирал, все сами. А Минск тогда начинался в районе улицы Гвардейской. Да, и там были не многоэтажки, а частный сектор. А вот настоящий город был ближе к Немиге. От нас ходили автобусы до площади Свободы и в Масюковщину, но многие в Минск и пешком ходили. Я долго тут прожила, а когда переехала, то ежедневно ездила к родителям, которым надо было помогать по хозяйству. Помню, как в этих местах добывали торф – там, где аквапарк сейчас, и ближе тут к нам. В советские годы для сбора торфа вербовали людей с окраин. Приезжали женщины, мужчины. Мужчины резали его, девчата – ловили и сушили. Затем укладывали в штабеля и ждали зимы – пока болото не замерзнет, убирать его было нельзя. Сейчас в Ржавце, наверное, стариков почти не осталось, но я помню всех соседей, каждый дом, кто где жил.