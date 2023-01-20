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Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

20.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сложно поверить, но лет 20 назад в деревне Ржавец (сейчас – часть микрорайона Лебяжий) не было ни газа, ни воды, ни освещения. Еще в начале «нулевых» по разбитым дорогам поселка гоняли фуры на Ждановичи, а местные жители жаловались на отсутствие фонарей. Но чем ближе подступал город, тем быстрее менялась деревня. За последнее десятилетие на проспекте Победителей выросла «Минск Арена» и престижные многоэтажки, а бывшая неприметная деревня Ржавец превратилась в элитный коттеджный поселок. Тут есть даже "улица банкиров". Мы прогулялись по улочкам частного сектора, пообщались с местными жителями и узнали, сколько тут стоят дома.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

«Одних снесли, другие попродавали свои дома и уехали»

Деревня Ржавец официально стала частью Минска в 2004 году. Часть населенного пункта предсказуемо отправилась под снос, но добрая половина деревни осталась на своем месте. Правда, и она за прошедшее время весьма преобразилась: старые деревянные хаты заменили на бетонные коттеджи, а сады и огороды быстро уступили место плитке и газонам.

Если начинать прогулку по коттеджному поселку со стороны улиц Княгининской и Мястровской, то покажется, что старых домов в деревне и не осталось. Все коттеджи вокруг – новые, современные, возведенные явно в последние десятилетия. Кстати, одно время в Ржавце давали участки – сюда переезжали спортсмены, банкиры, чиновники. Те же, кому земли не хватило, активно выкупали дома у местных. Именно таким образом в бывшем Ржавце сформировалось несколько улиц с однородной застройкой.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Впрочем, за массивными модными «квадратами» с остеклением в пол, кое-где все равно проглядывают знакомые с детства очертания – двускатные крыши, силикатный кирпич, забор из сетки-рябицы.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Островки старого частного сектора разбросаны по всему коттеджному поселку. Где-то рядом сохранились всего два-три старичка, а где-то их и на целый переулок наберется. Кстати, узнать дома старожилов легко по способу сушки белья – в новых коттеджах постиранные вещи сушат внутри, а в старых – во дворе.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Во время прогулки нам много раз попадаются мамы с колясками и молодые девушки, выгуливающие собачек. Обращаемся к прохожим, пытаясь найти местных жителей, но каждый раз получаем отказ.

− Да, я тут не живу. Просто гулять сюда хожу. Тут хорошо – тишина, да и машин почти нет. А живем мы сами на Мястровской. Вообще, повезло, что этот частный сектор не снесли. Получился такой оазис среди каменных джунглей, по которому приятно пройтись. А местных тут вы и не найдете. Их совсем мало осталось. Одних снесли, другие попродавали свои дома и уехали.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Действительно, в настоящий момент Ржавец выгодно отличается ухоженностью от того же Сельхозпоселка или частного сектора в районе Орловской. Здесь – нормальные дороги, тротуары, да и архитектура интересная (есть на что поглазеть).

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Выходим на «улицу банкиров» − так в «нулевых» прозвали Вилейскую. Дело в том, что некоторые участки тут принадлежат топ-менеджерам белорусских банков. Честно говоря, в рабочий день она выглядит совершенно безжизненно и не слишком роскошно. Тишина, заборы, полное отсутствие людей и машин. К тому же, если присмотреться, то можно увидеть, что часть домов не заселена или находится в процессе продажи. К примеру, один из таунхаусов явно пребывает в ожидании новоселов, а на соседнем доме висит растяжка «продается».

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Кстати, говорят, что еще лет 10-15 назад собственники домов в Ржавце могли неплохо заработать на продаже участков. По Ржавцу до сих пор ходят слухи о тех, кто за старую бабушкину хату покупал хорошую большую квартиру в Минске.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Вдруг в один момент тихие улочки частного сектора оживают. Оказывается, сегодня по бывшей деревне проходит «дорога жизни», по которой детишки всех возрастов добираются до школы на Камайской. Так как наша прогулка проходит в районе обеда, то мы встречаем как раз тех, кто возвращается с уроков.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Идем к школе, которая исполином возвышается над деревней, а далее поворачиваем налево по направлению к китайскому кварталу «Променад».

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Признаемся, задворки Ратомского переулка выглядят совсем не так помпезно, как часть поселка, расположенная ближе к проспекту. Дома здесь – скромнее, а заборы – пониже.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

От первых многоэтажек жителей деревни отделяет заросший овраг, в котором мы встречаем трехцветного кота и детишек, которые организовали здесь временную горку.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

О близости цивилизации в этом месте не напоминает ничего. Перед нами – типичная застройка прошлого столетия.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

«Взамен дома в Ржавце нам дали квартиру в Каменной горке, но этот район я так и не смогла полюбить»

Наша читательница Алина жила в Ржавце с 2001 по 2011 год. Она рассказала нам о том, как проходило ее детство.

− Этот дом в деревне после войны построили еще мои прадеды. Сперва в доме жила моя прабабушка с семьей, потом бабушка с дедушкой, потом моя мама, а потом и я. В начале 2000-х годов это был еще Минский район, Ждановичский сельский совет. Мы жили в переулке Песочном. Когда деревня стала Минском, улицу переименовали в Баторинскую. В школу я ходила в Масюковщину – дорога была долгой, помню ранние подъемы.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Фото из архива читательницы. Песочный переулок (позже - улица Баторинская), позади виднеется новый ТЦ "Град" в Ждановичах.

Удобств в деревне никогда никаких не было − вода в доме только холодная, туалет на улице. Отапливались дровами и углем, запах от тех печек до сих пор хранится в памяти. Ну а мылись по выходным в бане. Мужчины топили ее и потом ходили париться. 

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Три поколения женщин в семье Алины.

Вообще, тут всегда было весело − дети со всей деревни собирались вместе, зимой катались на санках, летом играли на поле в футбол. А еще была рыбалка, ночные посиделки у костра. Всегда поддерживались какие то традиции типа «коляд», когда снимали заборы. Мама рассказывала, что во время ее юности прямо в деревне устраивали танцы, куда приезжала молодежь со Ждановичей, Заславля и даже из Минска.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Фото из архива читательницы.
Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Нашу улицу снесли при строительстве микрорайона Лебяжий. Бабушкин дом пошел под снос одним из первых, потому что стоял на будущей транспортной артерии. Взамен дома нашей семье дали квартиру в Каменной Горке, но этот район я так и не смогла полюбить. Сейчас я работаю в Ждановичах, и каждый день, проезжая мимо уже такого красивого района как Лебяжий, с теплотой и большой ностальгией вспоминаю то время, когда мы тут жили. Да, было тяжело, и огороды были, и каких-то животных держали (кур, нутрий), но все равно – свой дом, свежий воздух, сады с яблоками и грушами ничто не заменит. Это было хорошее время.


Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Алина с мамой. Фото из архива читательницы.

А вот дом Нины Станиславовны в Ржавце сохранился. Сама женщина сейчас живет в другом месте, но почти ежедневно приезжает в Лебяжий к дочке.

− Мы все − ржавецкие. Все мои предки отсюда. Тут жили и дедушки, и бабушки, и родители. И я выросла в Ржавце. Участки в те времена давал сельсовет − кто работал в колхозе, тот и мог строиться. В школу в детстве мы ходили в Веснинку. Но там было только 4 класса. Одна учительница занималась с 1 и 2-ми классами, вторая вела 3 и 4-й. Школьники постарше уже ходили в Масюковщину − через болота зимой, через железную дорогу. Никто не водил, не забирал, все сами. А Минск тогда начинался в районе улицы Гвардейской. Да, и там были не многоэтажки, а  частный сектор. А вот настоящий город был ближе к Немиге. От нас ходили автобусы до площади Свободы и в Масюковщину, но многие в Минск и пешком ходили. Я долго тут прожила, а когда переехала, то ежедневно ездила к родителям, которым надо было помогать по хозяйству. Помню, как в этих местах добывали торф – там, где аквапарк сейчас, и ближе тут к нам. В советские годы для сбора торфа вербовали людей с окраин. Приезжали женщины, мужчины. Мужчины резали его, девчата – ловили и сушили. Затем укладывали в штабеля и ждали зимы – пока болото не замерзнет, убирать его было нельзя. Сейчас в Ржавце, наверное, стариков почти не осталось, но я помню всех соседей, каждый дом, кто где жил.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Что тут сейчас продается?

В данный момент в коттеджном поселке выставлено на продажу около 10 домов.

Самое экономичное предложение – полдома на Ржавецкой с участком в 2 сотки. Трехкомнатная квартира с ремонтом площадью 75 «квадратов» на первом этаже таунхауса предлагается за 115 тысяч долларов.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Также среди вариантов есть дом 1992 года постройки с участком в 10 соток и несколькими хозпостройками. Его отдают за 289,9 тысяч долларов.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Из красивого и современного − вот этот энергоэффективный дом из бруса площадью 270 «квадратов». За него просят 600 тысяч долларов.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней
Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

Ну а про самый дорогой дом в бывшей деревне Ржавец мы недавно рассказывали. Этот шикарный особняк на улице Виленской продается за 1,2 миллиона долларов.

Тут находится та самая улица банкиров. Побывали в престижном коттеджном поселке, который когда-то был деревней

 
Теги: Минск
 
 
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Сложно поверить, но лет 20 назад в деревне Ржавец (сейчас – часть микрорайона Лебяжий) не было ни газа, ни воды, ни освещения. Еще в начале «нулевых» по разбитым...
 
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