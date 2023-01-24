"Это точно лучше пустых полок". Побывали в супермаркете "Виталюр", который уже стал "Сантой"

Магазин на Космонавтов, 5а в Малиновке одним из первых стал работать под новым брендом, хотя с улицы об этом не догадаться: на фасаде здания висит старая вывеска «Виталюр». Прежнее название можно заметить и на бейджах у некоторых продавцов, и на тележках для продуктов.

— Мы уже «Санта», — ответила на уточнение одна из продавцов. Сильно в подробности сотрудники не вдаются. Говорят, что работают, как и раньше, «покупателей не обижают». — Многие, если даже не все, продавцы здесь прежние. Думаю, покупатели не пожалеют, что это будет другой магазин.