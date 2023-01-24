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"Это точно лучше пустых полок". Побывали в супермаркете "Виталюр", который уже стал "Сантой"
24.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце декабря стало известно, что на месте 84 магазинов «Виталюр» откроются магазины «Санта». «Виталюр»
Магазин на Космонавтов, 5а в Малиновке одним из первых стал работать под новым брендом, хотя с улицы об этом не догадаться: на фасаде здания висит старая вывеска «Виталюр». Прежнее название можно заметить и на бейджах у некоторых продавцов, и на тележках для продуктов.
— Мы уже «Санта», — ответила на уточнение одна из продавцов. Сильно в подробности сотрудники не вдаются. Говорят, что работают, как и раньше, «покупателей не обижают». — Многие, если даже не все, продавцы здесь прежние. Думаю, покупатели не пожалеют, что это будет другой магазин.
В общем-то визуальных измененний не заметить не только снаружи, но и внутри: все те же указатели и вывески в коричневых тонах, те же надпись на стене в хлебобулочном отделе — «Рецепты Виталюр». Единственое, что выдает «Санту», — «Санта Ритейл» на ценниках.
Почему на магазинах не меняют вывески,
— Сегодня главное для нас — это в максимально ограниченные сроки вернуть к работе поэтапно переходящие под управление «Санта Ритейл» магазины сети «Виталюр». На первом этапе торговые объекты сохранят свое название. К вопросу ребрендинга мы перейдем позже. Важно, что персонал магазинов продолжит работу в своих торговых объектах. А покупатели смогут совершать ежедневные покупки в привычных для них местах. Магазины будут открываться при полной загрузке ассортиментом, — прокомментировал он.
«Раньше в «Виталюре» были очень хорошие фрукты и овощи»
— Мы пока не успели заметить разницу по товарам, но уже видим, что здесь сделали перестановку, — говорят две покупательницы, которые живут по соседству.
— Это точно лучше пустых полок, но в «раннем» «Виталюре» были очень хорошие фрукты и овощи. Надеюсь, что так и теперь будет, — делится еще одна посетительница. Ранним женщина называет магазин «до всех событий». — Я не была в «Виталюре» достаточно давно, но летом было все в порядке: хорошие продукты, нормальные сроки годности. А так цены пока такие же, как и были.
А что в «Виталюре»?
Не все «Виталюры» превратились в «Санты», некоторые продолжают работать под старым брендом, который не только написан на вывесках. Например, большой магазин на проспекте Пушкина все еще «Виталюр». Выглядит он совсем пусто. Половина витрин, где раньше лежали фрукты и овощи, застелены темной накидкой, пустует кулинария, закрыты холодильники с напитками около касс, не работают кассы самообслуживания, продукты на полках лежат очень свободно.
— В магазине не оказалось даже «колы», — говорит Денис. — Я спросил у продавца, где найти напиток, на что он мне сказал, что в ближайшие дни здесь точно не найду.
«Кока-кола» в «Виталюре» сейчас действительно не продается. Вместо нее есть белорусский аналог — «Бела-Кола» в новогодней упаковке.
Что будет с магазином дальше и когда ждать ребрендинг, сотрудники не знают.
— Видимо, будет «Санта». Но пока мы «Виталюр». Вон даже в спецодежде «Виталюра сидим», — сказала кассир.
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В конце декабря стало известно, что на месте 84 магазинов «Виталюр» откроются магазины «Санта». «Виталюр» сдает их в аренду, чтобы погасить задолженность перед...
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