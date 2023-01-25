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За полгода дом вырос на 14 этажей. Как строится жилой комплекс рядом с метро «Грушевка»
25.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рядом со станцией метро «Грушевка» идет активное строительство: растет уже второй дом
Чем интересен этот жилой комплекс?
«Гранд Авеню» задуман как комплекс из четырех 20-этажных жилых домов на общем стилобате с коммерческими помещениями на первых этажах. Одна из фишек проекта — подземный паркинг на 277 машиномест. Это освобождает окружающую территорию от автомобилей, делает пространство более безопасным, а еще экономит время автовладельцев.
Район насыщен инфраструктурой настолько, что практически все дела можно решить на месте. В шаговой доступности – три школы, два детских сада, несколько центров развития ребенка. Открыты салоны красоты, фитнес-центры, банки, кофейни, пекарни. Для прогулок – Грушевский сквер, для игр с питомцами — специальная площадка в 20 минутах ходьбы.
Застройщик создает безбарьерную среду: входы в подъезды будут на уровне земли, в местах общего пользования повесят информационные таблички со шрифтом Брайля. Для комфорта жителей и их гостей оборудуют зоны ожидания, колясочные и скоростные лифты с выходом в подземный паркинг. В паркинге будут велопарковки, для владельцев электромобилей предусмотрена возможность установки станций для зарядки.
В некоторых квартирах предусмотрены панорамные окна, все лоджии будут остеклены от пола до потолка, причем их нижняя часть будет с многослойным безопасным стеклом. Жилье сдается с черновой отделкой, свободной планировкой и возможностью самостоятельной разводки электрики. Система отопления будет оборудована приборами поквартирного регулирования.
В планах застройщика не только дома: также будет благоустроена пешеходная зона с озеленением, скамейками и качелями. Для малышей и подростков сделают игровую площадку с антитравматическим покрытием.
Как продвигается строительство комплекса?
В июле 2022-го нас уже приглашали на стройплощадку: мы
Сейчас 20-этажный каркас первого дома полностью готов. Его видно даже из-за забора: проезжая по проспекту Дзержинского, вы наверняка заметите высотку. Завершаются работы по заполнению наружных стен верхних этажей, монтажу кровли, начаты внутренние работы. На нижних этажах в квартирах уже штукатурят стены.
Полностью комплекс будет завершен в начале 2025 года. Вместе с последней очередью построят детский сад.
Какие квартиры здесь есть и сколько они стоят?
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Цены зафиксированы в белорусских рублях. Стоимость квадратного метра стартует от 3 000 BYN при полной оплате. Также доступен кредит от «Белинвестбанка» на 10 и 20 лет с первым взносом от 10%. Ставки по кредиту: 7,13% годовых — первые 12 месяцев, 17,55% годовых — оставшийся срок.
В этом году застройщик начал продажу квартир во
Цены стартуют от 3 020 BYNза метр квадратный. Для покупателей квартир в этом доме также доступны кредиты от «Белинвестбанка».
Как узнать о комплексе больше?
За подробной информацией о квартирах бращайтесь в отдел продаж «Гранд Авеню» по телефонам +375 (17) 336−73−88, +375 (29) 534−30−00, подписывайтесь на
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Рядом со станцией метро «Грушевка» идет активное строительство: растет уже второй дом жилого комплекса «Гранд Авеню». Компания-застройщик «Датч Стар» пригласила...
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