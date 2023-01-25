За полгода дом вырос на 14 этажей. Как строится жилой комплекс рядом с метро «Грушевка»

Источник материала: realt.by

Рядом со станцией метро «Грушевка» идет активное строительство: растет уже второй дом жилого комплекса «Гранд Авеню» . Компания-застройщик «Датч Стар» пригласила нас на очередную экскурсию. Делимся свежими фотографиями и предложениями для покупателей.

Чем интересен этот жилой комплекс? «Гранд Авеню» задуман как комплекс из четырех 20-этажных жилых домов на общем стилобате с коммерческими помещениями на первых этажах. Одна из фишек проекта — подземный паркинг на 277 машиномест. Это освобождает окружающую территорию от автомобилей, делает пространство более безопасным, а еще экономит время автовладельцев.



Жилой комплекс на рендере

«Гранд Авеню» удобно расположен: в двух минутах ходьбы — станция метро «Грушевка», остановки наземного транспорта. На автомобиле сразу можно выехать на проспект Дзержинского, а оттуда — десять минут до центра города и до МКАД.





Район насыщен инфраструктурой настолько, что практически все дела можно решить на месте. В шаговой доступности – три школы, два детских сада, несколько центров развития ребенка. Открыты салоны красоты, фитнес-центры, банки, кофейни, пекарни. Для прогулок – Грушевский сквер, для игр с питомцами — специальная площадка в 20 минутах ходьбы.

Застройщик создает безбарьерную среду: входы в подъезды будут на уровне земли, в местах общего пользования повесят информационные таблички со шрифтом Брайля. Для комфорта жителей и их гостей оборудуют зоны ожидания, колясочные и скоростные лифты с выходом в подземный паркинг. В паркинге будут велопарковки, для владельцев электромобилей предусмотрена возможность установки станций для зарядки.



Подземный паркинг на рендере

В некоторых квартирах предусмотрены панорамные окна, все лоджии будут остеклены от пола до потолка, причем их нижняя часть будет с многослойным безопасным стеклом. Жилье сдается с черновой отделкой, свободной планировкой и возможностью самостоятельной разводки электрики. Система отопления будет оборудована приборами поквартирного регулирования.

В планах застройщика не только дома: также будет благоустроена пешеходная зона с озеленением, скамейками и качелями. Для малышей и подростков сделают игровую площадку с антитравматическим покрытием.

Как продвигается строительство комплекса? В июле 2022-го нас уже приглашали на стройплощадку: мы увидели шесть этажей первого дома и подготовку территории для строительства второго. Уже тогда отметили высокую скорость работ и качественные стройматериалы. Дома монолитно-блочные, наружные стены заполняют керамическими блоками, утепляют минераловатными плитами. Межквартирные стены состоят из оштукатуренных керамзитобетонных блоков. В финальной внешней отделке скомбинируют вентфасады и декоративную штукатурку.



Первый дом комплекса в июле 2022 года

Сейчас 20-этажный каркас первого дома полностью готов. Его видно даже из-за забора: проезжая по проспекту Дзержинского, вы наверняка заметите высотку. Завершаются работы по заполнению наружных стен верхних этажей, монтажу кровли, начаты внутренние работы. На нижних этажах в квартирах уже штукатурят стены.





Впереди — остекление, отделка вентфасадов. Строительство первого дома планируют завершить в третьем квартале 2023 года.





Мы поднялись в одну из практически готовых квартир, расположенную на первом жилом этаже. Трехкомнатная, площадью 98 м², с окнами на проспект. Здесь уже есть черновая отделка: скоро поставят окна, сделают бетонную стяжку — и жилье будет готово к ремонту.





Еще один интересный и доступный для покупки вариант — квартира площадью 79 м². Так она выглядит без отделки.





В зависимости от функционала в этой квартире можно выделить гостиную и три спальни либо организовать отдельный кабинет





В конце августа 2022-го завершили снос бараков и залили плиту второго дома.



Работы в августе 2022 года. Фото застройщика

За 5 месяцев работы возведены подземный паркинг, первый нежилой и два жилых этажа. Сейчас идут работы по возведению каркаса третьего жилого этажа. Сдать дом №2 планируют к середине 2024 года.





Полностью комплекс будет завершен в начале 2025 года. Вместе с последней очередью построят детский сад.

Какие квартиры здесь есть и сколько они стоят? В первом доме уже распродано более 80% квартир. Сейчас доступны варианты площадью 59, 71, 79 и 98 «квадратов». Планировки такие:





Цены зафиксированы в белорусских рублях. Стоимость квадратного метра стартует от 3 000 BYN при полной оплате. Также доступен кредит от «Белинвестбанка» на 10 и 20 лет с первым взносом от 10%. Ставки по кредиту: 7,13% годовых — первые 12 месяцев, 17,55% годовых — оставшийся срок.

В этом году застройщик начал продажу квартир во втором доме . Планировочные решения здесь отличаются, выбор пока большой. К покупке доступны квартиры от 41 до 98 «квадратов» и двухуровневые квартиры от 78 до 133 «квадратов».





Цены стартуют от 3 020 BYNза метр квадратный. Для покупателей квартир в этом доме также доступны кредиты от «Белинвестбанка».

Как узнать о комплексе больше? За подробной информацией о квартирах бращайтесь в отдел продаж «Гранд Авеню» по телефонам +375 (17) 336−73−88, +375 (29) 534−30−00, подписывайтесь на аккаунт жилого комплекса в Инстаграме. Также вы можете оставить заявку в форме ниже.