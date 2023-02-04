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Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

04.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Можно ли купить готовый загородный дом на разумном расстоянии от Минска по цене минской двушки или трешки? Вопрос имеет положительный ответ — такие варианты есть и даже в хороших локациях с прекрасным природным окружением. Смотрите, что мы подобрали в этот раз.

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Прилепы, Витебское направление, 24 км от МКАД

Здесь продается новый каркасный дом с баней, построенный по норвежской технологии для круглогодичного проживания. Общая площадь - 75 м2 и терраса 30 м2. У него плоская скатная кровля, фасад отделан деревом в комбинации с металлом.

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Внутри находится кухня-гостиная, 2 спальни, душевая с санузлом, сауна на дровах, гостевой туалет, гардеробная, хозяйственная комната.

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

В интерьере преобладает отделка деревом. Отопление электрическое - тёплые полы. В гостиной также установлена чугунная печь-камин Plamen Tara (Хорватия). Вода — из собственной скважины. Канализация переливная (септик).

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Участок 7 соток, двухуровневый, огорожен с трёх сторон. На нем высажен газон, декоративные кусты, цветы. Дом продаётся с мебелью и техникой за 95 000 долларов.

Кучки, Мядельское направление, 66 км от МКАД

Дом новый, построен в 2020 году. Стены у него из блоков, на крыше — ондулин. Внутри дом отделан деревом.

Общая площадь — 60 м2. В доме есть гостиная-кухня, две спальни , санузел с душем (установлен бойлер).

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Отопление печное, вода из скважины, газ из баллона для кухонной плиты.

Участок крайний, 15 соток, между лесом и береговой линией. Стоимость этого дома у воды - 89 000 долларов.

Крыжовка, Молодечненское направление, 8 км от МКАД

В особой рекламе место не нуждается — вокруг леса, рядом Минское море, до Минска рукой подать. И это не одно из СТ, которых здесь довольно много, а полноценный населенный пункт, в котором можно прописаться.

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Общая площадь дома — 55 м2. В нем большая гостиная-кухня, спальня на втором этаже, сауна, санузел. К дому примыкает крытая терраса, рядом — уличный бассейн.

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Отопление электрическое (можно подключить газ), вода из скважины, канализация местная. Размер участка — 9 соток. Стоимость - 89 500 долларов.

Курневичи, Мядельское направление, 33 км от МКАД

Деревня небольшая, вокруг настоящие леса - отличное уединенное и живописное место всего в получасе от Минска.

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Продается новый дом площадью 151 «квадрат». Он из блоков, фасад отделан декоративной штукатуркой, на крыше — металлочерепица.

Внутри 4 комнаты, кухня-гостиная, санузлы и топочная. На полах ламинат и плитка, стены покрашены.

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Отапливается дом газовым котлом, водопровод центральный, канализация местная.

Размер участка — 15 соток. На нем растет молодой сад. У въезда на территорию — стоянка для автомобиля. За дом просят 88 000 долларов.

Беляки, Гродненское направление, 71 км от МКАД

Деревня находится рядом с Воложином. К ней удобные подъездные пути. Зимой дорогу регулярно чистят от снега. Сюда ходят регулярные маршрутки и автобусы.

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Здесь продаётся готовый к проживанию двухуровневый коттедж общей площадью 139.8 м2.

Все коммуникации заведены и проведены по дому: электричество, вода холодная и горячая, канализация.

Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском
Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

 
Теги: Минск
 
 
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Можно ли купить готовый загородный дом на разумном расстоянии от Минска по цене минской двушки или трешки? Вопрос имеет положительный ответ — такие варианты есть...
 
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