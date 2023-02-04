Дома с отделкой и отоплением не дороже 95 тысяч долларов. Нашли хорошие варианты под Минском

Можно ли купить готовый загородный дом на разумном расстоянии от Минска по цене минской двушки или трешки? Вопрос имеет положительный ответ — такие варианты есть и даже в хороших локациях с прекрасным природным окружением. Смотрите, что мы подобрали в этот раз.
Прилепы, Витебское направление, 24 км от МКАД
Здесь продается новый каркасный дом с баней, построенный по норвежской технологии для круглогодичного проживания. Общая площадь - 75 м2 и терраса 30 м2. У него плоская скатная кровля, фасад отделан деревом в комбинации с металлом.
Внутри находится кухня-гостиная, 2 спальни, душевая с санузлом, сауна на дровах, гостевой туалет, гардеробная, хозяйственная комната.
В интерьере преобладает отделка деревом. Отопление электрическое - тёплые полы. В гостиной также установлена чугунная печь-камин Plamen Tara (Хорватия). Вода — из собственной скважины. Канализация переливная (септик).
Участок 7 соток, двухуровневый, огорожен с трёх сторон. На нем высажен газон, декоративные кусты, цветы. Дом продаётся с мебелью и техникой за 95 000 долларов.
Кучки, Мядельское направление, 66 км от МКАД
Дом новый, построен в 2020 году. Стены у него из блоков, на крыше — ондулин. Внутри дом отделан деревом.
Общая площадь — 60 м2. В доме есть гостиная-кухня, две спальни , санузел с душем (установлен бойлер).
Отопление печное, вода из скважины, газ из баллона для кухонной плиты.
Участок крайний, 15 соток, между лесом и береговой линией. Стоимость этого дома у воды - 89 000 долларов.
Крыжовка, Молодечненское направление, 8 км от МКАД
В особой рекламе место не нуждается — вокруг леса, рядом Минское море, до Минска рукой подать. И это не одно из СТ, которых здесь довольно много, а полноценный населенный пункт, в котором можно прописаться.
Общая площадь дома — 55 м2. В нем большая гостиная-кухня, спальня на втором этаже, сауна, санузел. К дому примыкает крытая терраса, рядом — уличный бассейн.
Отопление электрическое (можно подключить газ), вода из скважины, канализация местная. Размер участка — 9 соток. Стоимость - 89 500 долларов.
Курневичи, Мядельское направление, 33 км от МКАД
Деревня небольшая, вокруг настоящие леса - отличное уединенное и живописное место всего в получасе от Минска.
Продается новый дом площадью 151 «квадрат». Он из блоков, фасад отделан декоративной штукатуркой, на крыше — металлочерепица.
Внутри 4 комнаты, кухня-гостиная, санузлы и топочная. На полах ламинат и плитка, стены покрашены.
Отапливается дом газовым котлом, водопровод центральный, канализация местная.
Размер участка — 15 соток. На нем растет молодой сад. У въезда на территорию — стоянка для автомобиля. За дом просят88 000 долларов.
Беляки, Гродненское направление, 71 км от МКАД
Деревня находится рядом с Воложином. К ней удобные подъездные пути. Зимой дорогу регулярно чистят от снега. Сюда ходят регулярные маршрутки и автобусы.
Здесь продаётся готовый к проживанию двухуровневый коттедж общей площадью 139.8 м2.
Все коммуникации заведены и проведены по дому: электричество, вода холодная и горячая, канализация.
Отапливается дом твердотопливным котлом, можно подвести природный газ. Первый этаж обогревается теплыми полами, а второй - батареями. Окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами. Размер участка - 20 соток. Стоимость — 53 000 долларов.