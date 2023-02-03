Вы удивитесь, но в этой минской панельке 20 лет жил Мулявин. Там сейчас продается квартира

Источник материала: realt.by

В доме 13 на улице Леонида Беды в Минске продается трехкомнатная квартира с двумя лоджиями. По этому адресу в соседнем подъезде Владимир Мулявин прожил последние 20 лет своей жизни.

Вокруг улицы Леонида Беды в Минске было много разговоров. Жильцы не раз просили переименовать ее. Мол, хоть и названа она в честь заслуженного военного летчика Леонида Беды, все равно у обывателей ассоциируется не с известной фамилией, а с бедой. Один из вариантов, которые предлагали минчане, назвать улицу в честь создателя и худрука легендарных «Песняров» Владимира Мулявина. Ведь именно здесь он прожил последние 20 лет своей жизни. И тут полное комбо для суеверных: в 13-й квартире дома номер 13 на улице «беды».



Владимир Георгиевич получил эту квартиру от Белорусской филармонии, куда его пригласили работать. Музыкант принял предложение и переехал вместе с семьей из Свердловска (сегодня это Екатеринбург) в Минск. Он жил в первом подъезде обычной 12-этажной панельки. Где сегодня можно купить квартиру с «квадратом» за 1395 долларов.



Это панелька, построенная по Чешскому проекту в 1982 году. Такой проект еще называют улучшенным — средняя площадь квартир и кухни в таких домах больше, чем были до этого, обычно нет проходных комнат и раздельный санузел. Дома по Чешскому проекту строили в Минске с середины 70-х до середины 2000-х. Дом находится рядом с универсамом «Рига». До станции метро «Академия наук» около полутора километра, остановка общественного транспорта около дома. Недалеко торговый центр «Европа», гимназии, школы, детские сады, поликлиника и магазины.

Какая квартира продается в доме Мулявина? Вообще в этом доме сейчас продается две квартиры. Обе трешки — за 90 и 95 тысяч долларов . Как выглядит более дорогой вариант, неизвестно: в объявлении нет фотографий квартиры внутри. Рассказываем о той, что дешевле. Квартира находится на втором этаже. Общая площадь — 64,5 «квадрата», жилая — 39,8 квадратного метра. Площадь кухни — 8,3 «квадрата». Окна в квартире выходят на две стороны. Вот так выглядит кухня.





В гостиной и спальне есть выход на застекленные лоджии.











Санузел в квартире раздельный. В ванной комнате установлена стиральная машина.



Кто такой Владимир Мулявин? Хоть Владимир Мулявин родился и больше 20 лет прожил в России, именно его имя называют одним из главных в белорусской музыке и культуре в целом. В 1963 году Мулявина пригласили работать в Белгосфилармонию. Через пару лет во время службы под Минском он создал в роте вокальный квартет. После увольнения из армии вернулся в филармонию, где создал вокально-инструментальный ансамбль «Лявоны», который через несколько лет переименовали в «Песняры». В основе творчества коллектива был белорусский фольклор. Широкая аудитория знает «Песняров» по песням «Беловежская пуща», «Касіў Ясь канюшыну», «Малітва» и многим другим. В мае 2002 года Владимир Мулявин попал в аварию. Он сломал позвоночник и был полностью обездвижен. Через 8 месяцев умер в больнице. Ему было 62 года.

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