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Почти в центре Минска на Свислочи есть полуостров, о котором вы вряд ли знали. Тут продается дом с большим участком
04.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Найти частные дома в Минске можно абсолютно в разных и порой неожиданных местах. Мы уже
Этот квартал, состоящий из улиц Индустриальной, Малосеребрянской и Крайней, находится на левом берегу Свислочи в историческом районе Араны. Обычный минчанин может попасть сюда разве что на велосипеде. Именно тут проходит главная минская велодорожка, ведущая из центра в Чижовку. Достопримечательностью же самого полуострова является интересное гидротехническое сооружение − водопропускной шлюз.
На автомобиле доехать до остатков деревни Серебрянка (кстати, именно она дала название известному микрорайону) также можно: от улицы Аранской до первых деревенских домиков чуть больше километра. Кстати, в этих живописных местах когда-то находился Серебряный Лог. Лет 200-300 назад район Серебряных Мельниц был излюбленным местом отдыха зажиточных минчан.
Сейчас на полуостров, который местные жители называют Малой Серебрянкой, насчитывается около 50 домов. Один из них продается на нашей площадке. Этот деревенский домик 1956 года постройки находится на улице Малосеребрянской, 7. Само деревянное строение площадью в 41 «квадрат» вряд ли представляет большой интерес для потенциального покупателя. Главное достоинство объекта – участок в 15 соток. Согласитесь, для столицы – это немало. К дому, который стоит на второй линии от Свислочи, ведет асфальтированная дорога. В доме есть электричество, все остальные коммуникации (водопровод и газ) идут по улице.
В объявлении сообщается, что новый собственник может провести «реконструкцию жилого строения с параметрами одноэтажной постройки с одним мансардным этажом под скатной крышей и максимальной величиной общей площади жилого дома до 150 квадратных метров». Также на участке разрешено возведение хозяйственных построек (гараж, не более 25 м.кв., сарай для хранения хоз. инвентаря не более 15 кв.м., бани, площадью не более 12 м.кв.).
Стоимость
Отметим, что в 2019-м году в администрации Ленинского района проходило общественное обсуждение проекта застройки Аран, Малой Серебрянки и Соколянки. Тогда «Минскградо»
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Почти в центре Минска на Свислочи есть полуостров, о котором вы вряд ли знали. Тут продается дом с большим участком
Найти частные дома в Минске можно абсолютно в разных и порой неожиданных местах. Мы уже рассказывали про квартал внутри промзоны, а сегодня заглянем в еще один...
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