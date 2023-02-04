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Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ
04.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Неподалеку от Кургана Славы, что в 30 километрах от Минска, сейчас предлагается к покупке уютная дача. Сам домик – не очень большой, но зато он полностью готов к проживанию, тут есть баня и большой участок с панорамным видом на окрестности. В общем, стоит прицениться.
Как отмечает автор, «место обладает замечательной энергетикой, в обустройство дома вложено много сил и положительной энергии. Если хотите уже этим летом сидеть в беседке и любоваться не соседским сараем, а замечательным видом на окрестности, слушать пение птиц и шелест берез, тогда обязательно звоните».
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Неподалеку от Кургана Славы, что в 30 километрах от Минска, сейчас предлагается к покупке уютная дача. Сам домик – не очень большой, но зато он полностью готов к...
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