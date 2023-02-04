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Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ

04.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Неподалеку от Кургана Славы, что в 30 километрах от Минска, сейчас предлагается к покупке уютная дача. Сам домик – не очень большой, но зато он полностью готов к проживанию, тут есть баня и большой участок с панорамным видом на окрестности. В общем, стоит прицениться.

Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ

Этот интересный деревянный дом находится в деревне Задомля Смолевичского района. Одноуровневый коттедж был возведен тут в 2019 году.

Площадь дома – небольшая, 60 «квадратов». На этой площади разместилась гостиная с панорамными окнами и несколько спален. К сожалению, плана дома к объявлению автор не приложил.

Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ
Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ
Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ

Судя по фото и описанию, дом полностью готов к проживанию. Тут есть мебель и абсолютно все удобства – электричество, отопление на газу, канализация, вода из скважины.

К деревянному коттеджу, покрытому металло-черепицей, примыкает добротный участок в 20 соток. 

Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ

Сообщается что на территории дачи есть баня, навес для машин, беседка и другие хозпостройки.

В объявлении уточняется, что непосредственно сама продажа дома планируется в апреле-мае, но прицениться к постройке можно уже сейчас.

Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ
Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ

Как отмечает автор, «место обладает замечательной энергетикой, в обустройство дома вложено много сил и положительной энергии. Если хотите уже этим летом сидеть в беседке и любоваться не соседским сараем, а замечательным видом на окрестности, слушать пение птиц и шелест берез, тогда обязательно звоните».

Стоимость дачи в Задомле – 79 тысяч долларов.

Нашли под Минском очень милый домик для круглогодичного отдыха. С баней, газом и не в СТ

 
Теги: Минск
 
 
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Неподалеку от Кургана Славы, что в 30 километрах от Минска, сейчас предлагается к покупке уютная дача. Сам домик – не очень большой, но зато он полностью готов к...
 
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