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В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?
28.02.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 19 километрах от Минска, в окружении леса
СТ «Вяча-91» находится рядом с деревней Беларучи, в окружении большого лесного массива. До берега живописного озера Вяча всего 10 километров, можно добраться и на велосипеде. До Минска — около 20 минут на машине. Товарищество активно развивается — проложен газ, центральный водопровод. Участки просторные, по 10 соток.
На ней имеются хозпостройка, дровник, зона отдыха с печью-барбекю.
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В 19 километрах от Минска, в окружении леса продается деревянный дом на 100 «квадратов». Это дача, но при большом желании здесь можно зимовать — отопление,...
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