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В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?

28.02.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 19 километрах от Минска, в окружении леса продается деревянный дом на 100 «квадратов». Это дача, но при большом желании здесь можно зимовать — отопление, канализация и водопровод имеются. СТ газифицировано, сюда ходят маршрутки и автобус из Минска. Узнали стоимость.

В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?

СТ «Вяча-91» находится рядом с деревней Беларучи, в окружении большого лесного массива. До берега живописного озера Вяча всего 10 километров, можно добраться и на велосипеде. До Минска — около 20 минут на машине. Товарищество активно развивается — проложен газ, центральный водопровод. Участки просторные, по 10 соток.

Здесь продается деревянный дом с мансардным жилым этажом. Стены ручной рубки (год постройки — 2012 год), покрыты защитно-декоративной пропиткой. На крыше ондулин.

В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?
В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?
В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?

Дом обжитой, с законченным ремонтом. Внутри бревна стен не стали прятать под обшивкой, они являются частью интерьера. Полы и потолки — деревянные.

В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?
В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?

На первом этаже находятся большая гостиная, кухня и санузел. На втором еще две комнаты.

В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?
В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?
В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?

Отапливать дом можно печью или электроконвекторами. Так как СТ газифицировано, то можно при необходимости перейти на газ.

В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?
В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?
В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?

Участок граничит с лесом. Территория огорожена, благоустроена.

В 20 минутах от Минска продается деревянная дача у леса. И сколько такая стоит?

 
Теги: Минск
 
 
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В 19 километрах от Минска, в окружении леса продается деревянный дом на 100 «квадратов». Это дача, но при большом желании здесь можно зимовать — отопление,...
 
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