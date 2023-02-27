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Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
27.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эти дома занимают большую часть улицы Максима Танка и растягиваются почти на километр. В народе здания называют Брестской крепостью или Красным домом. Визуально дома действительно выглядят как один большой дом, но адреса у них разные. Кстати, в одном из этих домов жил народный писатель БССР Василь Быков. Смотрим, какие квартиры там сейчас продаются.
В народе здания на улице Максима Танка называют Красным домом — в единственном числе. У зданий разное количество этажей, но все они примыкают один к другому. Эти кирпичные дома строили в Минске с середины 70-х и до конца 80-х по чешскому, или улучшенному проекту. Для них характерны просторные планировки с большими кухнями, в квартирах могло быть несколько лоджий. В этих домах жили представители номенклатуры, научные сотрудники и творческая интеллигенция. Например, в доме №10 с 1978 по 2003 год жил классик белорусской литературы Василь Быков.
Это восемь домов от улицы Мельникайте до улицы Тимирязева. В этих зданиях есть почта, расчетно-справочный центр, парикмахерская, аптека, оптика, ремонт одежды и обуви, пекарня, магазин автозапчастей, мебельный, книжный и продуктовый — практически целый микрорайон. Вот как здания выглядят на карте.
Какие квартиры здесь продаются?
В базе Realt есть шесть квартир, которые продаются в Красном доме. Есть однушка, двушка, трешки и четырехкомнатная квартира — от 70 до 126 тысяч долларов.
Фотографий
За 91 900 долларов продается
За 95 тысяч долларов можно купить
За 115 тысяч долларов продается
Самый дорогой вариант —
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Эти дома занимают большую часть улицы Максима Танка и растягиваются почти на километр. В народе здания называют Брестской крепостью или Красным домом. Визуально...
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