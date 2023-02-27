ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?

27.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Эти дома занимают большую часть улицы Максима Танка и растягиваются почти на километр. В народе здания называют Брестской крепостью или Красным домом. Визуально дома действительно выглядят как один большой дом, но адреса у них разные. Кстати, в одном из этих домов жил народный писатель БССР Василь Быков. Смотрим, какие квартиры там сейчас продаются.

Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?

В народе здания на улице Максима Танка называют Красным домом — в единственном числе. У зданий разное количество этажей, но все они примыкают один к другому. Эти кирпичные дома строили в Минске с середины 70-х и до конца 80-х по чешскому, или улучшенному проекту. Для них характерны просторные планировки с большими кухнями, в квартирах могло быть несколько лоджий. В этих домах жили представители номенклатуры, научные сотрудники и творческая интеллигенция. Например, в доме №10 с 1978 по 2003 год жил классик белорусской литературы Василь Быков.

Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?

Это восемь домов от улицы Мельникайте до улицы Тимирязева. В этих зданиях есть почта, расчетно-справочный центр, парикмахерская, аптека, оптика, ремонт одежды и обуви, пекарня, магазин автозапчастей, мебельный, книжный и продуктовый —  практически целый микрорайон. Вот как здания выглядят на карте.

Какие квартиры здесь продаются?

В базе Realt есть шесть квартир, которые продаются в Красном доме. Есть однушка, двушка, трешки и четырехкомнатная квартира — от 70 до 126 тысяч долларов.

Фотографий самой бюджетной квартиры в объявлении нет. Известно, что это однушка на 40 квадратных метров, половина из которых жилые. Пишут, что квартира под ремонт. В ней совмещенный санузел, есть застекленная лоджия.

За 91 900 долларов продается трехкомнатная квартира на втором этаже общей площадью 67,5 «квадрата». Есть две застекленные лоджии — в кухне и спальне. На полу в жилых комнатахлежит паркет. Санузел совмещенный. Есть кладовка.  

Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?

За 95 тысяч долларов можно купить трехкомнатную квартиру на восьмом этаже общей площадью 66,7 квадратного метра. В квартире две застекленные обустроенные лоджии. Санузел раздельный, заменены трубы и полотенцесушитель. На полу в жилых комнатах лежит паркет. Стены и потолки выровнены. В жилых комнатах мебели практически нет, в кухне остается гарнитур и бытовая техника — духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка, посудомойка и холодильник. 

Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?

Четырехкомнатная квартира на 3 этаже обойдется в 96 900 долларов. Здесь 80 квадратных метров, 52 из которых жилые. В квартире две застекленные лоджии и раздельный санузел. «Ее интересная планировка и цена перекроют недостаток ремонта» — написано в объявлении.

Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?

За 115 тысяч долларов продается двухкомнатная квартира на 6 этаже, как пишут в объявлении, со свежим ремонтом. Общая площадь — 63,7 «квадрата», жилая — 36,2. Две застекленные лоджии, одна из которых совмещена с комнатой, санузел раздельный.

Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?

Самый дорогой вариант — четырехкомнатная квартира на 8 этаже. 83 квадратных метра, 56 из них жилые. Есть застекленная лоджия, санузел раздельный. По договоренности продавец может оставить мебель. Квартира продается за 126 тысяч долларов.  

Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?
Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале! 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти дома занимают большую часть улицы Максима Танка и растягиваются почти на километр. В народе здания называют Брестской крепостью или Красным домом. Визуально...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.02.2023
Mir24.TV Belarus
27.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика