Этот километровый дом в Минске называют Брестской крепостью. Какие квартиры там продают?

Какие квартиры здесь продаются?

В базе Realt есть шесть квартир, которые продаются в Красном доме. Есть однушка, двушка, трешки и четырехкомнатная квартира — от 70 до 126 тысяч долларов.

Фотографий самой бюджетной квартиры в объявлении нет. Известно, что это однушка на 40 квадратных метров, половина из которых жилые. Пишут, что квартира под ремонт. В ней совмещенный санузел, есть застекленная лоджия.