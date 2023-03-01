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Без обоев в спальне. В Минске продается дешевая двушка «для рокера»
01.03.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Квартира для настоящего рокера или панка. А то кругом только мраморно-велюровые ванильки», —
Двухкомнатная квартира находится по адресу Плеханова, 81, в нескольких остановках до станции метро «Партизанская». Третий этаж пятиэтажной брежневки 1971 года постройки. В 2021 году был капремонт, при котором заменили все трубы и установили счетчики, а дом оштукатурили и утеплили.
Стоимость квартиры — 50 600 долларов (1 122 доллара за «квадрат»).
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«Квартира для настоящего рокера или панка. А то кругом только мраморно-велюровые ванильки», — пишет автор телеграм-канала «Будни риэлтора» об этой квартире на...
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