Без обоев в спальне. В Минске продается дешевая двушка «для рокера»

Источник материала: realt.by

«Квартира для настоящего рокера или панка. А то кругом только мраморно-велюровые ванильки», — пишет автор телеграм-канала «Будни риэлтора» об этой квартире на Плеханова с «квадратом» чуть больше 1100 долларов. Похоже, что здесь действительно жил человек, связанный с музыкой: в комнате стоит несколько гитар, аудиосистема и виниловый проигрыватель, а в прихожей — барабанная установка. На стенах висят постеры и афиши, а на кухонных шкафах — наклейки. «В квартире не начинали ремонт, чтоб вы могли сделать на свой вкус», — предупреждают в объявлении.

Двухкомнатная квартира находится по адресу Плеханова, 81, в нескольких остановках до станции метро «Партизанская». Третий этаж пятиэтажной брежневки 1971 года постройки. В 2021 году был капремонт, при котором заменили все трубы и установили счетчики, а дом оштукатурили и утеплили.

Общая площадь квартиры — 45,1 м², жилые из них 28,7 м². Кухня занимает чуть больше 6 «квадратов». В объявлении честно признаются, что квартира в плохом состоянии. Вот так выглядит кухня.







Это жилая комната большего размера. Здесь есть выход на застекленный балкон.





А вот спальня. В комнате нет обоев. Полы, как и в зале, — ДСП.





В квартире раздельный санузел. В ванной комнате установлена ванна, есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 50 600 долларов (1 122 доллара за «квадрат»). Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!