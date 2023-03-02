Свежие газеты

- У нас был выбор — или меняем все окна на теплые и современные, или подключаем газ, - говорит Андрей. - Подумали, что смысла в газовом отоплении не будет, если тепло все равно в форточку уходит, поэтомупоставили новые окна.

А еще купили кондиционер, который в холодный период греет воздух. Все эти меры положение улучшили, но неожиданно суровая зима принесла неприятные сюрпризы.

Стоит сказать, что той зимой были морозы до минус 28 градусов, и к этому супруги оказались не готовы, хотя и основательно запаслись дровами. Чтобы согреть дом, печкакочегарилась по 9 часов в сутки, дрова пришлось заказывать три раза.

Счета за электричествов морозные месяца были просто невероятные — по 400 рублей. Если добавить стоимость дров, то отопление обходилось почти в 700 рублей.

Не выдержали мороза трубы в гараже и котельной. Они были без утепления, поэтому, когда в этих неутепленных помещениях температура опустилась ниже нуля, они лопнули. Теперь они надежно утеплены, мороз им не страшен.