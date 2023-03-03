Как гражданину Беларуси открыть ИП в России?

Источник материала: ИноСМИ

Последние изменения, внесенные в Налоговый кодекс Республики Беларусь, отнюдь не обрадовали многих индивидуальных предпринимателей. Некоторые из них пришли к выводу, что они могут осуществлять предпринимательскую деятельность с регистрацией в России — тем более, что российское миграционное законодательство предоставляет гражданам Беларуси множество привилегий.

Может ли гражданин Беларуси получить ИП в Российской Федерации?

Может, если у него есть вид на жительство. Без вида на жительство, иностранный гражданин может только стать учредителем юридического лица.

Сложно ли получить вид на жительство в России гражданину Беларуси?

Нет, сделать это намного проще, чем другим иностранным гражданам. Для граждан Беларуси в России предусмотрены следующие привилегии:

· граждане Беларуси могут получать вид на жительство, минуя стадию получения разрешения на временное проживание;

граждане Беларуси могут получать вид на жительство, минуя стадию получения разрешения на временное проживание; · гражданам Беларуси не надо получать и предоставлять вместе с заявлением о получении ВНЖ миграционную карту;

гражданам Беларуси не надо получать и предоставлять вместе с заявлением о получении ВНЖ миграционную карту; · гражданам Беларуси не надо сдавать экзамен по русскому языку и основам русской культуры.

Как получить ВНЖ?

Чтобы получить ВНЖ, необходимо приехать в Россию, получить временную или постоянную регистрацию по месту жительства, а затем подать в ГУВМ МВД заявление и пакет документов. Основанием для получения ВНЖ является паспорт гражданина Беларуси.

Документы для получения ВНЖ

· заполненный бланк заявления на получение вида на жительство в 2 экземплярах; квитанция об уплате государственной пошлины;

заполненный бланк заявления на получение вида на жительство в 2 экземплярах; квитанция об уплате государственной пошлины; · оригинал паспорта РБ;

оригинал паспорта РБ; · нотариально заверенная копия паспорта;

нотариально заверенная копия паспорта; · 4 фотографии 35 х 45 мм на матовой бумаге;

4 фотографии 35 х 45 мм на матовой бумаге; · документы, подтверждающие наличие дохода или средств для проживания в России;

документы, подтверждающие наличие дохода или средств для проживания в России; · справка с результатами медицинского освидетельствования;

справка с результатами медицинского освидетельствования; · сертификат об отсутствии ВИЧ.

Необходимо отметить, что получение ВНЖ зачастую отнимает очень много времени, потому что миграционные отделы МВД в России сейчас работают в условиях постоянной перегрузки. Там всегда большие очереди, много желающих оформить те или иные документы, и поэтому сотрудники миграционных служб предпочитают отказывать в приеме документов по любым формальным или надуманным поводам. Чтобы избежать многократных посещений, лучше сразу заполнить заявление правильно и свериться с образцами. Кроме того, необходимо предоставить все требуемые регламентом документы.

Подав документы на получение вида на жительство, гражданину Беларуси следует получить в России СНИЛС и ИНН. Это достаточно просто, но также отнимает время. После получения ВНЖ, регистрации, ИНН и СНИЛС гражданин Беларуси может получить статус индивидуального предпринимателя, открыть счет в банке, встать на учет в налоговой службе и начать осуществление предпринимательской деятельности. Все процедуры вместе занимают несколько месяцев и отнимают много сил: поэтому многие предприниматели предпочитают заниматься своим прямым делом, то есть бизнесом, а юридические процедуры оставить специалистам. Специализированные юристы по миграционному праву есть во всех крупных российских городах. В Санкт-Петербурге такие юристы работают в том числе и в правовом центре «Айлант», который оказывает услуги по получению ВНЖ уже много лет (https://ilant-pravo.ru/vid-na-zhitelstvo.html). Обратившись в «Айлант», вы можете быть уверены, что получите вид на жительство с первой попытки.