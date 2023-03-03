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Как гражданину Беларуси открыть ИП в России?
03.03.2023 10:03 — Новости Экономики | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Последние изменения, внесенные в Налоговый кодекс Республики Беларусь, отнюдь не обрадовали многих индивидуальных предпринимателей. Некоторые из них пришли к выводу, что они могут осуществлять предпринимательскую деятельность с регистрацией в России — тем более, что российское миграционное законодательство предоставляет гражданам Беларуси множество привилегий.
Может ли гражданин Беларуси получить ИП в Российской Федерации?
Может, если у него есть вид на жительство. Без вида на жительство, иностранный гражданин может только стать учредителем юридического лица.
Сложно ли получить вид на жительство в России гражданину Беларуси?
Нет, сделать это намного проще, чем другим иностранным гражданам. Для граждан Беларуси в России предусмотрены следующие привилегии:
Как получить ВНЖ?
Чтобы получить ВНЖ, необходимо приехать в Россию, получить временную или постоянную регистрацию по месту жительства, а затем подать в ГУВМ МВД заявление и пакет документов. Основанием для получения ВНЖ является паспорт гражданина Беларуси.
Документы для получения ВНЖ
Необходимо отметить, что получение ВНЖ зачастую отнимает очень много времени, потому что миграционные отделы МВД в России сейчас работают в условиях постоянной перегрузки. Там всегда большие очереди, много желающих оформить те или иные документы, и поэтому сотрудники миграционных служб предпочитают отказывать в приеме документов по любым формальным или надуманным поводам. Чтобы избежать многократных посещений, лучше сразу заполнить заявление правильно и свериться с образцами. Кроме того, необходимо предоставить все требуемые регламентом документы.
Подав документы на получение вида на жительство, гражданину Беларуси следует получить в России СНИЛС и ИНН. Это достаточно просто, но также отнимает время. После получения ВНЖ, регистрации, ИНН и СНИЛС гражданин Беларуси может получить статус индивидуального предпринимателя, открыть счет в банке, встать на учет в налоговой службе и начать осуществление предпринимательской деятельности. Все процедуры вместе занимают несколько месяцев и отнимают много сил: поэтому многие предприниматели предпочитают заниматься своим прямым делом, то есть бизнесом, а юридические процедуры оставить специалистам. Специализированные юристы по миграционному праву есть во всех крупных российских городах. В Санкт-Петербурге такие юристы работают в том числе и в правовом центре «Айлант», который оказывает услуги по получению ВНЖ уже много лет (https://ilant-pravo.ru/vid-na-zhitelstvo.html). Обратившись в «Айлант», вы можете быть уверены, что получите вид на жительство с первой попытки.
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