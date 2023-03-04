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Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

04.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На дворе март, а значит самое время составлять маршрут для поиска подходящего домика в деревне. В этот раз далеко ездить не придется — ищем варианты поближе к Минску, в пределах примерно 50 километров. Ценовую планку подняли до 20 тысяч долларов, зато в этой категории появились хаты в хорошем состоянии и даже с ремонтом.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Стайки, Мядельское направление, 57 км от МКАД

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Это небольшая деревня в окружении леса и в десятикилометрах от Вилейского водохранилища.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Общая площадь дома 62м2. Он еще крепкий, в ремонте не нуждается, подойдет как для дачи, так и для постоянного проживания.Внутри хороший ремонт. Отопление печное, вода из колодца.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Участок на 20 соток благоустроенный, с садом и огородом. Имеются хозпостройки и два гаража.

Стоимость - 12 990 долларов.

Городок, Молодечненское направление, 55 км от МКАД

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Деревня находится на берегу реки Западная Березина, окружена грибными лесами. Имеет статус агрогородка, поэтому с инфраструктурой здесь все хорошо: асфальтированные улицы, несколько магазинов, школа, музей, почта, амбулатория.Место с богатой историей - первое упоминание датируется 1161 годом. По сей день здесь сохранились такие достопримечательности как “Городище” (XI-XII вв.), здание водяной мельницы, костел Святого Казимира и церковь Святой Троицы. Сюда ходят рейсовые автобусы из Молодечно и Олехновичей.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Здесь продается дом на 60,3 м2. Он после полной реконструкции: заменены нижние венцы сруба, укреплен фундамент, стены обшиты имитацией бруса снаружи и гипсокартоном внутри, на крыше металлочерепица, установлены качественные окна и двери. Внутри дома новые печь, электропроводка. Стены выровняли гипсокартоном. Во время реконструкции к дому пристроили веранду из блоков, провели воду и канализацию.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Выполнена разводка под канализацию, вода введена в дом. При желании можно подключиться к газу.

К дому прилагается 25 соток обработаннойземли. Стоимость - 21 000 долларов. 

Сутоки, Логойское направление, 38 км от МКАД

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Деревня небольшая и тихая. Рядом три реки: Цна, Усяжа, Гайна. Сюда ходят автобусы из Минска, Смолевичей и Жодино.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Дом деревянный, крепкий, обшит обрезной доской и покрашен. Электричество есть, отопление печное. Вода из колодца, но имеется возможность подключения к центральному водопроводу. По улице идет газовая магистраль, так что при необходимости можно подключиться.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Размер участка - 25 соток. Если чувствуете тягу к земледелию, то можно взять еще 75 соток под ЛПХ. Во дворе находятся гараж и хозяйственные постройки.

За все это просят 19 800 долларов.

Козлы, Мядельское направление, 59 км от МКАД

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Деревня стоит на берегу речки Илья, в 400 метрах - лес с грибами и ягодами. Магазины и прочая инфраструктура - в агрогородке Илья в 7 километрах.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Здесь продается одноэтажный деревянный домик. Общая площадь - 48,9 м2. Электричество есть, отопление печное, вода из колодца.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Участок просторный - 22 сотки. За дом просят13 500 долларов.

Мартиновичи, Брестское направление, 27 км от МКАД

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Это агрогородок возле МКАД-2. Здесь есть детский сад, школа и магазин, ходят автобусы и маршрутки. В десяти минутах от дома находится озеро с пляжем и рыбалкой.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Здесь продается добротный дом на 51.8 м2. Внутри стандартный деревенский интерьер — деревянные полы и потолки, обои на стенах. Отопление печное, есть центральное водоснабжение.

Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов
Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Участок довольно скромный — всего 7 соток. За этот вариант просят 19 900 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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На дворе март, а значит самое время составлять маршрут для поиска подходящего домика в деревне. В этот раз далеко ездить не придется — ищем варианты поближе к...
 
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