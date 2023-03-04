Крепкие хаты с ремонтом в получасе от Минска. Смотрим варианты под дачу до 20 тысяч долларов

Источник материала: realt.by

На дворе март, а значит самое время составлять маршрут для поиска подходящего домика в деревне. В этот раз далеко ездить не придется — ищем варианты поближе к Минску, в пределах примерно 50 километров. Ценовую планку подняли до 20 тысяч долларов, зато в этой категории появились хаты в хорошем состоянии и даже с ремонтом.

Это небольшая деревня в окружении леса и в десятикилометрах от Вилейского водохранилища.

Общая площадь дома 62м 2 . Он еще крепкий, в ремонте не нуждается, подойдет как для дачи, так и для постоянного проживания.Внутри хороший ремонт. Отопление печное, вода из колодца.

Участок на 20 соток благоустроенный, с садом и огородом. Имеются хозпостройки и два гаража.

Деревня находится на берегу реки Западная Березина, окружена грибными лесами. Имеет статус агрогородка, поэтому с инфраструктурой здесь все хорошо: асфальтированные улицы, несколько магазинов, школа, музей, почта, амбулатория.Место с богатой историей - первое упоминание датируется 1161 годом. По сей день здесь сохранились такие достопримечательности как “Городище” (XI-XII вв.), здание водяной мельницы, костел Святого Казимира и церковь Святой Троицы. Сюда ходят рейсовые автобусы из Молодечно и Олехновичей.

Здесь продается дом на 60,3 м 2 . Он после полной реконструкции: заменены нижние венцы сруба, укреплен фундамент, стены обшиты имитацией бруса снаружи и гипсокартоном внутри, на крыше металлочерепица, установлены качественные окна и двери. Внутри дома новые печь, электропроводка. Стены выровняли гипсокартоном. Во время реконструкции к дому пристроили веранду из блоков, провели воду и канализацию.

Выполнена разводка под канализацию, вода введена в дом. При желании можно подключиться к газу.

Деревня небольшая и тихая. Рядом три реки: Цна, Усяжа, Гайна. Сюда ходят автобусы из Минска , Смолевичей и Жодино.

Дом деревянный, крепкий, обшит обрезной доской и покрашен. Электричество есть, отопление печное. Вода из колодца, но имеется возможность подключения к центральному водопроводу. По улице идет газовая магистраль, так что при необходимости можно подключиться.

Размер участка - 25 соток. Если чувствуете тягу к земледелию, то можно взять еще 75 соток под ЛПХ. Во дворе находятся гараж и хозяйственные постройки.