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Участок в Колодищах ушел за 76 тысяч долларов, а остальные? Как прошел аукцион по продаже наделов под Минском

03.03.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском районе. Какие наделы предложили участникам аукциона сельские советы, и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.

Участок в Колодищах ушел за 76 тысяч долларов, а остальные? Как прошел аукцион по продаже наделов под Минском
Фото используется в качестве иллюстрации.

Самые дорогие участки были предложены Ждановичским сельсоветом, который находится в непосредственной близости от Минска. Так, наделы в Ратомке и Ярково были оценены в 90 000 рублей, в Дегтяревке – в 75 000 рублей. На два земельных участка в Ярково подали по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 94 500 рублей, или 33 455 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Участки оснащены только электричеством. На наделы в Ратомке и Дегтяревке заявок и вовсе не поступило.

Заславский горисполком выставлял на аукцион 2 участка. Торги прошли по одному, расположенному на ул. Купальской. Небольшой земельный надел площадью 7,25 сотки имеет все коммуникации и был оценен в 36 917 рублей. На лот подали 5 заявлений. Он продан за 90 500 рублей, или 32 039 долларов. На участок на ул. Рогнеды заявок не было.

Колодищанский сельсовет предложил на аукцион 2 участка в аг. Колодищи. На каждый было подано по 3 заявления. Участок № 6 в квартале 7115 насчитывает 15 соток и оснащен всеми коммуникациями. При начальной цене 75 000 рублей он продан за 194 531 рубль, или  68 868 долларов.

Начальная цена на газифицированный участок № 8 на ул. Изумрудной (см. карту) составила 83 000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 215 281  рубля, или 76 214 долларов.

Папернянский сельсовет выставлял на аукцион 5 участков. Торги прошли только по 2 наделам в д. Селюты. Участки насчитывают по 10 соток, не имеют коммуникаций и были оценены в 32 000 рублей каждый. На участок № 1 на ул. Полевой подали 2 заявки. Он продан за 35 200 рублей, или 12 461 доллар. На надел № 7 на этой же улице поступило 3 заявления. Он реализован за 48 000 рублей, или 16 993 доллара.

Самое большое количество заявлений – 7 – было подано на надел в д. Поповичи Щомыслицкого сельсовета. Участок имеет все коммуникации и был выставлен на торги за 25 тысяч рублей. Лот продан за 80 100 рублей, или 28 357 долларов. Участок в д. Городище реализован единственному заявителю за 52 500 рублей, или 18 586 долларов.

На самый дешевый участок в д. Липени Петришковского сельсовета поступило 2 заявки. Надел насчитывает 15 соток и оснащен электричеством. При начальной цене 5 100 рублей он продан за 9 035 рублей, или 3 198 долларов.

Более подробную информацию о лотах и ценах продаж смотрите в таблице.

Участок в Колодищах ушел за 76 тысяч долларов, а остальные? Как прошел аукцион по продаже наделов под Минском
Участок в Колодищах ушел за 76 тысяч долларов, а остальные? Как прошел аукцион по продаже наделов под Минском

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском районе. Какие наделы...
 
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