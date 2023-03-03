Участок в Колодищах ушел за 76 тысяч долларов, а остальные? Как прошел аукцион по продаже наделов под Минском

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Самые дорогие участки были предложены Ждановичским сельсоветом, который находится в непосредственной близости от Минска. Так, наделы в Ратомке и Ярково были оценены в 90 000 рублей, в Дегтяревке – в 75 000 рублей. На два земельных участка в Ярково подали по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 94 500 рублей, или 33 455 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Участки оснащены только электричеством. На наделы в Ратомке и Дегтяревке заявок и вовсе не поступило.

Заславский горисполком выставлял на аукцион 2 участка. Торги прошли по одному, расположенному на ул. Купальской. Небольшой земельный надел площадью 7,25 сотки имеет все коммуникации и был оценен в 36 917 рублей. На лот подали 5 заявлений. Он продан за 90 500 рублей, или 32 039 долларов. На участок на ул. Рогнеды заявок не было.

Колодищанский сельсовет предложил на аукцион 2 участка в аг. Колодищи. На каждый было подано по 3 заявления. Участок № 6 в квартале 7115 насчитывает 15 соток и оснащен всеми коммуникациями. При начальной цене 75 000 рублей он продан за 194 531 рубль, или 68 868 долларов.

Начальная цена на газифицированный участок № 8 на ул. Изумрудной (см. карту) составила 83 000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 215 281 рубля, или 76 214 долларов.