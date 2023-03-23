Стоит ли сейчас покупать нефть?

Источник материала: ИноСМИ

Цены на нефть обновили годовой минимум и достигли отметки $71 за баррель. Стоит ли сейчас покупать черное золото или мы увидим продолжение обвала нефтяных котировок? Обсудим основные тренды на рынке углеводородов.

Резкое падение цен на энергоносители в первой половине марта было во многом вызвано страхами вокруг американской банковской системы. После того, как обанкротились два американских банка - Silicon Valley Bank и Signature Bank, занимавшие 16 и 29 места в банковской системе соответственно, инвестиционные фонды стали активно избавляться от “рисковых активов”, к которым в том числе относится нефть, однако сейчас ситуация начинает стабилизироваться, что позволяет рассчитывать на разворот нисходящего тренда.

В середине марта в американской финансовой системе резко выросла долларовая ликвидность – показатель подскочил почти на $0,5 трлн, благодаря активным действиям Федеральной резервной системы и Минфина США, которые разработали план спасения для американских региональных банков. Финансовые власти увеличивают профицит долларовой ликвидности, чтобы избежать кассового разрыва на балансах банков. В прошлом такая ситуация всегда способствовала удорожанию “рисковых активов” – акций, криптовалют, энергоносителей и металлов. В этот раз мы ожидаем повторения аналогичной динамики финансовых инструментов.

ОПЕК на прошлой неделе представил свежий взгляд на мировой рынок углеводородов. По данным нефтяного картеля, мировой спрос на нефть ускориться во второй половине 2023 года, что также будет оказывать позитивное влияние на котировки черного золота. ОПЕК считает, что высокий спрос будет во многом формироваться азиатскими странами, где сильный рост потребления будет наблюдаться в Китае и Индии. Поднебесная в начале года отменила все ковидные ограничения и желает ускорить свой экономический рост на 2 п.п. до 5%, а это невозможно без увеличения потребления нефтепродуктов. Инвесторы обычно заранее начинают отыгрывать все возможные факторы, поэтому они скорее всего не станут ждать наступления третьего квартала, а уже сейчас начнут поступенно увеличивать длинные позиции в нефтяных контрактах. На финансовых рынках всегда работает следующее правило: покупай на слухах - продавай на фактах!

Что мы имеем в сухом остатке? Мы ожидаем, что нефть BRENT может вырасти с текущих уровней на 25% на горизонте ближайших трех месяцев.