«Соседи сливают сюда непонятную жижу». Спросили у минчан, как им живется возле мусоропроводов

«Мусоропровод лучше, чем контейнерная площадка с бомжами и птицами»

Петр живет в Каменной Горке, в панельной девятиэтажке с действующим мусоропроводом. Так как в соседних домах мусоропроводы заварены и жильцы пользуются контейнерной площадкой, мужчине есть, с чем сравнить.

− Уже более 10 лет сбор мусора у нас осуществляется таким образом: мы − в мусоропровод, соседи − на контейнерную площадку. Самый существенный недостаток в домах с контейнерной площадкой − доступ к контейнерам бомжей, птиц и животных. Очень часто я наблюдаю огромное количество мусора, который валяется вокруг площадки и разлетается-разносится по всей округе. Весной, когда сходит снег, это − особенно неприятное зрелище. Да, если бы это были закрытые площадки, то такой подход имел бы право на жизнь. Но в том виде, что есть, я «голосую» за мусоропровод в подъезде. Этот вариант почище.

Из неудобств мусоропровода – шум. Ствол мусоропровода вынесен на стену дома, которая как раз примыкает к углу нашей кухни. Так, у нас были жильцы, которые выбрасывали звенящий и гремящий мусор ровно в 23.30. Также некоторые несознательные и ленивые соседи могли выбросить крупный строительный мусор и забить шахту (за десяток лет было несколько раз). Что касается запаха, то он появлялся пару раз, но надо заставлять коммунальные службы делать санобработку, которую они должны проводить регулярно.

У моих родителей в доме мусоропровод также работает, проблем нет. Для того, чтобы не было лязгания, у них на клапанах мусороприемников на лестничных клетках даже установили специальные резинки. Поэтому все тихо и аккуратно. Несколько раз в нашем доме поднимался вопрос о заваривании мусоропровода, но мнения каждый раз расходились. Видя грязь у соседей во дворах, расставаться с мусоропроводом были согласны далеко не все.