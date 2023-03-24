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«Соседи сливают сюда непонятную жижу». Спросили у минчан, как им живется возле мусоропроводов
24.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске до сих пор остается более 7 тысяч многоэтажек с действующими мусоропроводами. Раньше их было еще больше, но около 4 тысяч мусоропроводов в столице за последние годы
«Проблема не в мусоропроводе, а в его обслуживании»
Наталья недавно переехала на проспект Пушкина – в панельную девятиэтажку. В ее подъезде мусоропровод не заварен:
− Мы заселились в квартиру осенью, но запах в подъезде уже тогда был не из приятных. Какие «ароматы» тут стоят, когда на улице +30, просто страшно представить. Так как моя квартира соседствует с мусорной камерой, то запах через вентиляционные люки в стене стал проникать и в наше жилье. Терпеть его было тяжело, поэтому пришлось обратиться в санстанцию. После жалоб в подъезде произвели дезинфекцию, и «ароматов» стало почти не слышно. На мой взгляд, главная проблема не в мусоропроводах, а в том, что за ними не следят, не проводят вовремя дезинфекцию. В домах, где эту процедуру проводят регулярно, никаких ужасных запахов нет. То есть, вопрос не мусоропроводах, а в обслуживающих организациях.
«Мусоропровод лучше, чем контейнерная площадка с бомжами и птицами»
Петр живет в Каменной Горке, в панельной девятиэтажке с действующим мусоропроводом. Так как в соседних домах мусоропроводы заварены и жильцы пользуются контейнерной площадкой, мужчине есть, с чем сравнить.
− Уже более 10 лет сбор мусора у нас осуществляется таким образом: мы − в мусоропровод, соседи − на контейнерную площадку. Самый существенный недостаток в домах с контейнерной площадкой − доступ к контейнерам бомжей, птиц и животных. Очень часто я наблюдаю огромное количество мусора, который валяется вокруг площадки и разлетается-разносится по всей округе. Весной, когда сходит снег, это − особенно неприятное зрелище. Да, если бы это были закрытые площадки, то такой подход имел бы право на жизнь. Но в том виде, что есть, я «голосую» за мусоропровод в подъезде. Этот вариант почище.
Из неудобств мусоропровода – шум. Ствол мусоропровода вынесен на стену дома, которая как раз примыкает к углу нашей кухни. Так, у нас были жильцы, которые выбрасывали звенящий и гремящий мусор ровно в 23.30. Также некоторые несознательные и ленивые соседи могли выбросить крупный строительный мусор и забить шахту (за десяток лет было несколько раз). Что касается запаха, то он появлялся пару раз, но надо заставлять коммунальные службы делать санобработку, которую они должны проводить регулярно.
У моих родителей в доме мусоропровод также работает, проблем нет. Для того, чтобы не было лязгания, у них на клапанах мусороприемников на лестничных клетках даже установили специальные резинки. Поэтому все тихо и аккуратно. Несколько раз в нашем доме поднимался вопрос о заваривании мусоропровода, но мнения каждый раз расходились. Видя грязь у соседей во дворах, расставаться с мусоропроводом были согласны далеко не все.
«Выходишь из подъезда при полном параде и с вонючим пакетом…»
Лиза живет в десятиэтажном доме 2001 года постройки на улице Космонавтов. Несмотря на то, что в те годы от мусоропроводов стали уже потихоньку отказываться, в ее доме он сохранился.
− Как по мне мусоропровод − это очень удобно! У нас он располагается через один лестничный пролет. Наша квартира граничит с мусоропроводом стенкой кухни. Но хоть дом и панельный, я не могу вспомнить, чтобы шум когда-либо мешал. Если находиться в самом подъезде, то, конечно, очень хорошо слышно, но в самой квартире нет. Мусоропровод у нас не воняет, и как мне кажется, сильно упрощает жизнь − зимой не надо выбегать в тапочках на лед, чтобы выбросить пакет. Да и в целом, можно между домашних дел выкинуть мусор и забыть про это. Когда я жила в квартире без мусоропровода, приходилось захватывать мусор по дороге на работу или еще куда-нибудь. Получалось, выходишь из подъезда при полном параде и с вонючим пакетом…
Кстати, пару месяцев назад в нашем предложили скинуться и заварить мусоропровод, но судя по всему, большинство жильцов таки выступило против. Стоит отметить, что у нас все жители подъезда − приличные люди. Не бывает такого, чтобы из мусоропровода воняло − бак с мусором всегда вовремя вывозят, даже более того, когда есть мусор у подъезда (обычно, габаритные вещи, которые не влезут в трубу, или новогодняя елка), его тоже убирают вовремя. Никаких крыс или тараканов у нас тоже никогда не было. Так что хотелось бы, чтобы мусоропровод нам оставили.
«Личный мусоропровод можно заварить и сделать на его месте гардеробную»
Виталий живет в семиэтажной сталинке на улице Козлова (про этот интересный
− В каждой квартире нашего дома предусмотрен свой личный мусоропровод. Под него даже отведена небольшая комнатка. Никаких особых неудобств в связи с этим у меня лично нет. Посторонних запахов здесь не наблюдается, все следят за чистотой. Что касается шума, то крайне редко бывает слышно, если кто-то выкидывает стеклянную бутылку, в остальном − тишина. Главный плюс − не надо выходить во двор и нести мусор на площадку. Если же мусоропровод не нравится или мешает, то его можно заварить и за счет освободившейся площади расширить санузел или сделать кладовую/гардеробную. Некоторые соседи так делали.
«На первых этажах стоит ужасная вонь»
Алекс живет на улице Червякова в кирпичном доме 1982 года постройки. Это – дом переменной этажности (улучшенный «чешский» проект). Мусоропроводы в доме функционируют до сих пор.
− Да, мусоропровод это удобно, когда нужно быстро выбросить мусор, не выходя из дома. К примеру, когда мы делали ремонт, то могли сбрасывать туда мелкий мусор. Но минусов от мусоропровода все же больше, чем плюсов. Еще из детства я помню моменты, когда рядом с мусоропроводом в подъезде бегали крысы или мыши. Также знаю, что соседи, чьи квартиры примыкают прямо к мусоропроводу, жалуются на тараканов. К сожалению, сохранить мусоропровод в чистоте – задача практически непосильная. Не все ведь выбрасывают мусор в плотных нервущихся пакетах. Порой пищевые отходы летят, как есть. К примеру, в моем доме живут несколько недобросовестных соседей, которые любят с верхнего этажа слить в мусоропровод какую-то непонятную «жижу», которая безумно плохо пахнет. Из-за этого на первом и втором этаже бывает невозможно находиться – там стоит ужасная вонь. Несколько раз в доме поднимался вопрос о том, чтобы заварить мусоропровод, но довести дело до конца никогда не удавалось. Это понятно, все заняты своими делами и мусоропровод – не главная проблема в жизни.
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В Минске до сих пор остается более 7 тысяч многоэтажек с действующими мусоропроводами. Раньше их было еще больше, но около 4 тысяч мусоропроводов в столице за...
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