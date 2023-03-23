«Сюда ходят состоятельные люди, а вы им мешаете». Как сейчас живет первый ТЦ «Корона» в Беларуси

«Кожаные перчатки стоили 300 тысяч, когда стипендия была 700»

— Я первый раз была в «Короне» в 2009 году, когда переехала в Минск из райцентра в Витебской области. Помню, что нас с друзьями в то время удивляли даже ленты, на которые выкладываешь товар на кассе, и они сами едут, — рассказывает Лена. — Звучит так, будто в нашем городке не было вообще ничего, но на тот момент там просто не было магазинов самообслуживания. А еще из «Короны» мне запомнились свежие круассаны с начинками, которые стоили что-то около тысячи рублей, и булочки со шпинатом.

Лена говорит, что второй этаж «Короны» в те времена ее и ее друзей совсем не интересовал.

— Казалось, что там были какие-то слишком серьезные марки. В студенчестве я поднималась по эскалатору всего пару раз. Один, помню, смотрела себе перчатки без пальцев. Не в конкретном магазине, а просто на островке около лестницы. Они стоили тогда триста тысяч. Учитывая, что стипендия была что-то около 700 — это было дорого.