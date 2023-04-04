«Уходят объекты, которые продавались по пять лет». Что происходит с домами и дачами в начале сезона

По наблюдениям специалиста, в 2023 году ускорилось время сделки — в среднем порядка 2 недель с момента поступления объекта в базу на продажу до оформления купли-продажи.

— В прошлом году в весеннее время период продажи был 30 дней. Многие покупатели этого сезона — это те, кто не успел купить в прошлом и теперь они делают это быстрее и активнее - поскольку уже определенный опыт есть. В общем, сейчас можно констатировать, что сезон по продаже дачных участков открыт — покупки идут.

Лариса отмечает, что около 70% спроса загородной недвижимости сейчас — это как раз дачи.В зависимости от цены специалисты делят их на две категории — бюджетная до 15 тысяч долларов и «комфорт» в пределах 15-25 тысяч.

— К первой категории относятся сборно-щитовые дома или из деревянного сруба, но не самые молодые. Это обычно варианты без воды и санузла в доме, без бани. Участки в этой ценовой категории — до 6 соток. Вторая группа — это уже более капитальные и молодые строения: дачи из кирпича, блоков или из свежего сруба. С водой, канализацией и санузлом в доме. Может быть и баня. Участок в этом случае может быть и 11 соток. Обычно более просторные участки в вариантах около леса.