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«На этот дом тихо злятся продавцы». В Минске в качестве квартир продают бывшие гостиничные номера
03.04.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В апарт-отеле «Комфорт», что находится неподалеку от метро «Грушевка», продается сразу несколько квартир. Интересно, что 60-метровые апартаменты с ремонтом и мебелью стоят дешевле, чем аналогичные квартиры в этом районе. На это
Новый отель под названием «Комфорт» появился на улице Щорса, 1 в 2012-м году. Комплекс апартаментов разместили в обычной 9-этажке. Номера обставили мебелью и техникой, а также оснастили всем необходимым: от вилок-ложек до постельных принадлежностей. В то время гостиничные номера с собственными кухнями были для Минска в новинку, к тому же впереди был Чемпионат мира по хоккею-2014. Возводил отель застройщик «Лада ОМС».
Изначально апарт-отель насчитывал 4 подъезда и 135 номеров. Сразу после открытия средняя цена стандартного номера составляла около 90 долларов в сутки, однако сейчас цены стартуют от 49 долларов в сутки.
После ЧМ, когда в Минске были заняты все свободные «койко-места», заполняемость в отелях немного снизилась. В итоге, в 2016-м году несколько апартаментов
Что по ценам?
К примеру, вот эту 60-метровую
Также отмечается, что дом расположен в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности – школы, детские сады, поликлиники, ТЦ и разные магазины, почта, банки. Хорошо налажено транспортное сообщение – ближайшая станция метро «Грушевка» в 7 минутах ходьбы.
Стоимость двушки – 87 тысяч долларов (1429 долларов – за метр).
Аналогичную 60-метровую
Сообщается, что окна комнат выходят на две стороны дома. В квартире сделан современный ремонт: стеклопакеты ПВХ, обои под покраску, на полу в зоне кухни и прихожей − керамическая плитка, в зоне гостиной и спальне − ламинат высокого класса прочности, межкомнатные двери МДФ, ванная и туалет облицованы плиткой в одном стиле.
Также в продаже есть и трешка −
По словам независимого эксперта по жилой недвижимости Натальи Литовской, «80-85 тысяч долларов – это самый невысокий ценник на полноценные двухкомнатные квартиры с ремонтом на Грушевке. На этот дом тихо злятся продавцы соседних домов, старающихся продать свои «бетонометры» в черновом варианте по 90 тысяч долларов».
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В апарт-отеле «Комфорт», что находится неподалеку от метро «Грушевка», продается сразу несколько квартир. Интересно, что 60-метровые апартаменты с ремонтом и...
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