«На этот дом тихо злятся продавцы». В Минске в качестве квартир продают бывшие гостиничные номера

Изначально апарт-отель насчитывал 4 подъезда и 135 номеров. Сразу после открытия средняя цена стандартного номера составляла около 90 долларов в сутки, однако сейчас цены стартуют от 49 долларов в сутки.

После ЧМ, когда в Минске были заняты все свободные «койко-места», заполняемость в отелях немного снизилась. В итоге, в 2016-м году несколько апартаментов выставили на аукцион. Начальная стоимость квадратного метра во всех квартирах была одинаковой – 1200 долларов. Правда, желающих стать собственником бывших апартаментов на Грушевке тогда не нашлось. Позже прошло еще несколько аукционов, и некоторые из них были успешными.