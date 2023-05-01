Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Сегодня в нашей подборке загородные дома в ближайшем пригороде — до Минска можно доехать всего минут за 10, но не в СТ. Выбирали варианты с адекватной ценой, готовые к проживанию — с газовым отоплением, с новой мебелью и современным ремонтом.
Слобода, Московское направление, 16 км от МКАД
Агрогородок с коттеджной застройкой находится возле Кургана Славы. Отличное транспортное сообщение с Минском (10 минут до Уручья), рядом аэропорт. В Слободе имеется вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания: школа, детские сады, магазины, мини-рынок, аптека, почта, банк, амбулатория.
Здесь продается современный двухэтажный дом 2023 года постройки на 104 квадрата с мебелью и бытовой техникой. Стены из блоков, на крыше — металлочерепица. Входная дверь металлическая, окна ПВХ, межкомнатные двери — массив.
Пол первого этажа облицован керамогранитом.
На первом этаже находится гостиная-кухня с выходом на террасу. Кухня оснащена всей необходимой бытовой техникой. А еще кабинет, совмещенный санузел, котельная, гардеробная.
На второй этаж ведет деревянная лестница, под ней разместили кладовку.
На втором этаже находятся две спальни и санузел.
Отапливается дом газовым котлом. Водопровод центральный, канализация местная.
Участок 7,79 сотки, огорожен забором из штакетника. На въезде стоят откатные ворота.
На участке есть недостроенная баня (все коммуникации подведены).
Довольно большая деревня в пригороде, рядом со съездом со скоростной трассы М-4. В ней есть продуктовый магазин, бесплатная доставка. Школа, сад, поликлиника находятся в двух километрах — в поселке Привольный.
Дом из газосиликатных блоков, фасад утеплен. На крыше - металлочерепица.
На первом этаже гостиная, кухня с новой кухонной мебелью, санузел, котельная и жилая комната.
На втором еще один санузел и три спальни. В цокольном этаже находится гараж на два авто.
Отопление газовое, вода из скважины, канализация месттная.
Участок 14,7 сотки выровнен, благоустроен. На нем обустроена детская площадка, высажен плодовый сад. Территория огорожена. За этот вариант просят 154 900 долларов.
Синие горы, Могилевское направление, 21 км от МКАД
Деревня стоит рядом с живописным Петровичским водохранилищем, недалеко от аэропорта. В поселке отличная детская площадка, для активного времяпровождения имеются волейбольная и баскетбольная площадки, настольный теннис, горки для катания на скейтах.
Дом построен по индивидуальному архитектурному проекту. Фундамент монолитный ленточного типа с утеплением, стены блочные с утеплением и штукатуркой. В наружной отделке использован натуральный камень. На крыше - металлочерепица.
Общая площадь дома — 187 м2. На первом этаже дома расположены кухня-столовая с панорамными окнами и теплыми полами. В противоположной части дома – летняя кухня с выходом на участок, санузел с ванной и котельная. Полы в санузле и летней кухне с подогревом.
На второй уровень ведет деревянная лестница с перилами. Наверху - две спальни, большой шкаф-купе и санузел. Из окна видно Петровичское водохранилище.
Отопление на газу, с тёплыми полами и радиаторами. Водопровод центральный, канализация местная.
Участок 13 соток огорожен деревянным забором, ворота распашные, калитка из металлопрофиля. Плодовый сад и две теплицы огорожены. За все это просят 125 000 долларов.