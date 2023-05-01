Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

На второй уровень ведет деревянная лестница с перилами. Наверху - две спальни, большой шкаф-купе и санузел. Из окна видно Петровичское водохранилище.

Отопление на газу, с тёплыми полами и радиаторами. Водопровод центральный, канализация местная.