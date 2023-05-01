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Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

01.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в нашей подборке загородные дома в ближайшем пригороде — до Минска можно доехать всего минут за 10, но не в СТ. Выбирали варианты с адекватной ценой, готовые к проживанию — с газовым отоплением,  с новой мебелью и современным ремонтом.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Слобода, Московское направление, 16 км от МКАД

Агрогородок с коттеджной застройкой находится возле Кургана Славы. Отличное транспортное сообщение с Минском (10 минут до Уручья), рядом аэропорт. В Слободе имеется вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания: школа, детские сады, магазины, мини-рынок, аптека, почта, банк, амбулатория.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Здесь продается современный двухэтажный дом 2023 года постройки на 104 квадрата с мебелью и бытовой техникой. Стены из блоков, на крыше — металлочерепица. Входная дверь металлическая, окна ПВХ, межкомнатные двери — массив.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Пол первого этажа облицован керамогранитом.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

На первом этаже находится гостиная-кухня с выходом на террасу. Кухня оснащена всей необходимой бытовой техникой. А еще кабинет, совмещенный санузел, котельная, гардеробная.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

На второй этаж ведет деревянная лестница, под ней разместили кладовку.

На втором этаже находятся две спальни и санузел.

Отапливается дом газовым котлом. Водопровод центральный, канализация местная.


Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Участок 7,79 сотки, огорожен забором из штакетника. На въезде стоят откатные ворота.

На участке есть недостроенная баня (все коммуникации подведены).

Стоимость - 130 000 долларов.

Ефимово, Могилевское направление, 12 км от МКАД

Довольно большая деревня в пригороде, рядом со съездом со скоростной трассы М-4. В ней есть продуктовый магазин, бесплатная доставка. Школа, сад, поликлиника находятся в двух километрах — в поселке Привольный.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Дом из газосиликатных блоков, фасад утеплен. На крыше - металлочерепица.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

На первом этаже гостиная, кухня с новой кухонной мебелью, санузел, котельная и жилая комната.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

На втором еще один санузел и три спальни. В цокольном этаже находится гараж на два авто.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Отопление газовое, вода из скважины, канализация месттная.

Участок 14,7 сотки выровнен, благоустроен. На нем обустроена детская площадка, высажен плодовый сад. Территория огорожена. За этот вариант просят 154 900 долларов.

Синие горы, Могилевское направление, 21 км от МКАД

Деревня стоит рядом с живописным Петровичским водохранилищем, недалеко от аэропорта. В поселке отличная детская площадка, для активного времяпровождения имеются волейбольная и баскетбольная площадки, настольный теннис, горки для катания на скейтах.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Дом построен по индивидуальному архитектурному проекту. Фундамент монолитный ленточного типа с утеплением, стены блочные с утеплением и штукатуркой. В наружной отделке использован натуральный камень. На крыше - металлочерепица.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

Общая площадь дома — 187 м2. На первом этаже дома расположены кухня-столовая с панорамными окнами и теплыми полами. В противоположной части дома – летняя кухня с выходом на участок, санузел с ванной и котельная. Полы в санузле и летней кухне с подогревом.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

На второй уровень ведет деревянная лестница с перилами. Наверху - две спальни, большой шкаф-купе и санузел. Из окна видно Петровичское водохранилище.

Отопление на газу, с тёплыми полами и радиаторами. Водопровод центральный, канализация местная.

Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой
Дома в пригороде Минска, но не в СТ. Вот варианты со свежим ремонтом, газом и адекватной ценой

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в нашей подборке загородные дома в ближайшем пригороде — до Минска можно доехать всего минут за 10, но не в СТ. Выбирали варианты с адекватной ценой, готовые...
 
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