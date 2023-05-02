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«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

02.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс в районе Грушевки изначально не пытался удивить потенциальных дольщиков оригинальной архитектурой, яркими фасадами или ультра современным благоустройством. Многоэтажки, объединенные названием «Минский квартал», получились без особых изысков, но зато с нормальными планировками, в неплохом месте и по хорошим ценам. Мы пообщались с первыми жильцами комплекса, посмотрели на уже готовые дома и заглянули на стройплощадку.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Сейчас жилой комплекс «Минский квартал» состоит из двух готовых домов и встроенного магазина «Санта». Третий дом комплекса и паркинг находятся в процессе строительства и отделки, а вот стройка четвертой многоэтажки еще не начиналась.

На очищенную от частного сектора территорию застройщик «Айрон» вышел около 5 лет назад. Самой первой тут появилась 18-ти этажная мапидовская высотка серии М-111-90. Интересно, что панельным стал только первый дом комплекса, последующие многоэтажки – это монолитные каркасники.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Свой путь к «Минскому кварталу» начинаем от проспекта Дзержинского. Сворачиваем от оживленной магистрали и попадаем на тихую улочку со старыми частными домами (остатки первоначальной Грушевки). Несколько минут по узкому тротуару и вот мы у белоснежных многоэтажек с оранжевыми и серыми вставками.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке
«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке
«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Сначала заглядываем во внутренний двор комплекса. Внутри – входы в подъезды и большая (к тому же – огороженная) детская площадка. Учитывая близость нескольких школ и солнечный денек, на площадке немало детишек. Отмечаем, что оборудование тут предусмотрено для разных возрастов – есть качели для школьников, есть качалки – для малышей.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке
«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Около панельного столбика заговариваем с бабушкой, выгуливающей внука. Женщина говорит, что все в комплексе им нравится – в шаге от подъезда магазин «Санта», школа близко, да и до проспекта со всей инфраструктурой очень близко.

− Единственный момент – слышимость в квартирах. Звукоизоляция тут, честно говоря, никакая. Живем как в общежитии. Соседние дома – не панельные. Там, наверное, получше.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Переходим к следующему дому №2 (Грушевская, 21). Он уже готов и сдан в эксплуатацию. Всего в новостройке 17 этажей, три подъезда и 208 квартир площадью от 26 до 72 квадратных метров. Интересно, что этот дом застройщик сдал досрочно. В подъездах здесь по 2 лифта, а в подвале есть кладовые.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Кстати, попасть в продуктовый магазин можно прямо из двора. Жильцы имеют свой «секретный» вход.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Рядом с уже готовым домом строится его близнец – дом №3. Он уже полностью возведен, в настоящее время идут работы по фасаду. В здании также 17 этажей, три подъезда и 208 квартир площадью от 26 до 72 квадратных метров. Высота потолков в квартирах − 2,5 метра.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Обходим детскую площадку и пытаемся заглянуть за забор стройки четвертого дома. Пока работы тут не ведутся, мы видим только небольшое озеро. Известно, что в последнем доме будет 5 подъездов и встроенный детский сад.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

За стройкой стоит уже практически готовый паркинг (его адрес − Разинская, 5). Места в нем в пока не продавали – возможно, продажи начнутся в ближайшие месяцы. На сайте застройщика мы нашли парковочные места только на плоскостных стоянках рядом с домами. Стоимость колеблется от 2500 до 3500 тысяч долларов.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Обходим комплекс, чтобы рассмотреть его с парадной стороны. Кстати, входы в подъезды в домах – двусторонние, что удобно.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Со стороны улицы возле подъездов также стоят лавочки, есть минимальное озеленение и парковка.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Здесь же встречаем нашу вторую собеседницу. Анастасия снимает в комплексе студию. Говорит, это было одно из лучших предложений на Грушевке. Как по цене, так и по качеству. Во время поиска ребята смотрели похожие студии в Минск Мире, но там им не понравилась планировка и «картонные» стены.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

− Мы жили до этого на Розы Люксембург, поэтому этот район хорошо знали. Тут очень хорошая инфраструктура. Чем ближе к метро, тем больше кафешек каких-то, магазинчиков, салонов красоты. Сам дом тоже понравился. Звукоизоляция в квартире хорошая. Для меня это вопрос принципиальный, поэтому именно на это я обращаю особое внимание. Каких-то посторонних запахов и звуков тут нет. Железной дороги не слышно. Правда, пока стройка рядом идет, но она не особо мешает.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Обращаем внимание, что в обычный будний день в домах будто бы проходит субботник. То тут, то там замечаем людей в спецодежде, которые что-то подвинчивают, подкрашивают или протирают. Встреченные нами жильцы подтверждают – убирают тут хорошо, вокруг всегда чисто и аккуратно.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке
«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

На первых этажах готовых домов уже появляется разнообразная коммерческая и бытовая инфраструктура – мы заметили салон красоты, а также пункты выдачи Ozon и Wildberries. На некоторых окошках висят объявления о сдаче в аренду.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке
«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Здесь же разговариваем с еще одним жильцом.

− Дом – неплохой, качество черновой отделки по сравнению с другими застройщиками – нормальное, два лифта в подъезде. А вот вода тут – не очень. До этого я жил в Советском районе, вот там была хорошая вода, а тут ни в какое сравнение не идет. Надежда только на то, что Московский и Фрунзенский районы в будущем обещают перевести на артезианские источники. Пока же пользуемся фильтром.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Что тут продается?

В строящемся доме №3 у застройщика в свободной продаже еще остаются (хоть и в небольшом количестве) студии, однушки, евродвушки и евротрешки. Стоимость «квадрата» − от 1180 до 1550 долларов.

Цена на 26-метровые студии составляет примерно 40-41 тысячу долларов. Однушки площадью 42 квадратных метра предлагаются по 57-58 тысяч долларов. Примерно такая же стоимость у небольших евродвушек. Трешки площадью 72 квадратных метра (они пока есть почти на всех этажах)  стоят чуть больше 85 тысяч долларов.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Готовых квартир в домах на Грушевской, 19 и 21 – совсем немного. К примеру, вот эта однокомнатная квартира на последнем 18-м этаже предлагается за 72 тысячи долларов (1700 долларов – за «квадрат»). Жилье продается вместе с мебелью и предметами интерьера.

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке

Также в продаже есть трешка без отделки – ее предлагают за 106 тысяч долларов (1476 долларов – за метр).

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Теги: Минск
 
 
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Этот жилой комплекс в районе Грушевки изначально не пытался удивить потенциальных дольщиков оригинальной архитектурой, яркими фасадами или ультра современным...
 
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