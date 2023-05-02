Около панельного столбика заговариваем с бабушкой, выгуливающей внука. Женщина говорит, что все в комплексе им нравится – в шаге от подъезда магазин «Санта», школа близко, да и до проспекта со всей инфраструктурой очень близко.

− Единственный момент – слышимость в квартирах. Звукоизоляция тут, честно говоря, никакая. Живем как в общежитии. Соседние дома – не панельные. Там, наверное, получше.