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«Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке
02.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс в районе Грушевки изначально не пытался удивить потенциальных дольщиков оригинальной архитектурой, яркими фасадами или ультра современным благоустройством. Многоэтажки, объединенные названием «Минский квартал», получились без особых изысков, но зато с нормальными планировками, в неплохом месте и по хорошим ценам. Мы пообщались с первыми жильцами комплекса, посмотрели на уже готовые дома и заглянули на стройплощадку.
Сначала заглядываем во внутренний двор комплекса. Внутри – входы в подъезды и большая (к тому же – огороженная) детская площадка. Учитывая близость нескольких школ и солнечный денек, на площадке немало детишек. Отмечаем, что оборудование тут предусмотрено для разных возрастов – есть качели для школьников, есть качалки – для малышей.
Около панельного столбика заговариваем с бабушкой, выгуливающей внука. Женщина говорит, что все в комплексе им нравится – в шаге от подъезда магазин «Санта», школа близко, да и до проспекта со всей инфраструктурой очень близко.
− Единственный момент – слышимость в квартирах. Звукоизоляция тут, честно говоря, никакая. Живем как в общежитии. Соседние дома – не панельные. Там, наверное, получше.
За стройкой стоит уже практически готовый паркинг (его адрес − Разинская, 5). Места в нем в пока не продавали – возможно, продажи начнутся в ближайшие месяцы. На сайте застройщика мы нашли парковочные места только на плоскостных стоянках рядом с домами. Стоимость колеблется от 2500 до 3500 тысяч долларов.
Здесь же встречаем нашу вторую собеседницу. Анастасия снимает в комплексе студию. Говорит, это было одно из лучших предложений на Грушевке. Как по цене, так и по качеству. Во время поиска ребята смотрели похожие студии в Минск Мире, но там им не понравилась планировка и «картонные» стены.
− Мы жили до этого на Розы Люксембург, поэтому этот район хорошо знали. Тут очень хорошая инфраструктура. Чем ближе к метро, тем больше кафешек каких-то, магазинчиков, салонов красоты. Сам дом тоже понравился. Звукоизоляция в квартире хорошая. Для меня это вопрос принципиальный, поэтому именно на это я обращаю особое внимание. Каких-то посторонних запахов и звуков тут нет. Железной дороги не слышно. Правда, пока стройка рядом идет, но она не особо мешает.
Здесь же разговариваем с еще одним жильцом.
− Дом – неплохой, качество черновой отделки по сравнению с другими застройщиками – нормальное, два лифта в подъезде. А вот вода тут – не очень. До этого я жил в Советском районе, вот там была хорошая вода, а тут ни в какое сравнение не идет. Надежда только на то, что Московский и Фрунзенский районы в будущем обещают перевести на артезианские источники. Пока же пользуемся фильтром.
Что тут продается?
В строящемся доме №3 у застройщика в свободной продаже еще остаются (хоть и в небольшом количестве) студии, однушки, евродвушки и евротрешки. Стоимость «квадрата» − от 1180 до 1550 долларов.
Цена на 26-метровые студии составляет примерно 40-41 тысячу долларов. Однушки площадью 42 квадратных метра предлагаются по 57-58 тысяч долларов. Примерно такая же стоимость у небольших евродвушек. Трешки площадью 72 квадратных метра (они пока есть почти на всех этажах) стоят чуть больше 85 тысяч долларов.
Готовых квартир в домах на Грушевской, 19 и 21 – совсем немного. К примеру, вот эта однокомнатная
Также в продаже есть
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Этот жилой комплекс в районе Грушевки изначально не пытался удивить потенциальных дольщиков оригинальной архитектурой, яркими фасадами или ультра современным...
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